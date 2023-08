Σκηνές επιστημονικής φαντασίας: Δείτε βίντεο της μεγαλοπρεπούς απογείωσης και προσγείωσης του πυραύλου Falcon 9 του Μασκ

Σκηνές επιστημονικής φαντασίας θυμίζει η μεγαλοπρεπής προσγείωση και απογείωση του πυραύλου Falcon 9 της SpaceX, εταιρείας ιδιοκτησίας του Ίλον Μασκ.

Ο πύραυλος της SpaceX Falcon 9 εκτοξεύτηκε το πρωί της Πέμπτης από το Ακρωτήριο Κανάβεραλ στη Φλόριδα μεταφέροντας με επιτυχία τον εμπορικό δορυφόρο επικοινωνιών Galaxy 37 για την Intelsat.

Falcon 9’s first stage has landed on the Just Read the Instructions droneship pic.twitter.com/miU7GVqx3q