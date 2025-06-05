Το ιαπωνικό σεληνιακό σκάφος «Resilience» της εταιρείας Ispace αναμένεται να προσγειωθεί στη Σελήνη την Πέμπτη, πέντε μήνες μετά την εκτόξευσή του με πύραυλο της SpaceX από τη Φλόριντα. Αν όλα πάνε καλά, θα είναι η πρώτη εμπορική αποστολή εκτός ΗΠΑ που θα πετύχει κατακόρυφη και ελεγχόμενη προσεδάφιση στο φεγγάρι.

Το σκάφος ακολούθησε μια «αργή» διαδρομή χαμηλής ενέργειας, που επέτρεψε στους επιστήμονες να δοκιμάσουν εξαντλητικά όλα τα συστήματα κατά τη διάρκεια του ταξιδιού. Αν και αυτή η μέθοδος είναι πιο ασφαλής και οικονομική, εκθέτει το σκάφος για μεγαλύτερο διάστημα στην ακτινοβολία και στις ακραίες θερμοκρασίες του διαστήματος.

Στο εσωτερικό του «Resilience» υπάρχουν τρία επιστημονικά πειράματα: ένα που σχετίζεται με την καλλιέργεια φυκιών για τροφή, ένα που μετρά την ακτινοβολία και ένα που παράγει υδρογόνο και οξυγόνο από νερό – τεχνολογίες που θα είναι χρήσιμες σε μελλοντικές αποστολές.

Η προσεδάφιση θα επιχειρηθεί σε μια επίπεδη περιοχή που ονομάζεται Mare Frigoris («Θάλασσα του Κρύου»), κάτι που αυξάνει τις πιθανότητες επιτυχίας σε σύγκριση με την προηγούμενη αποστολή της εταιρείας που συνετρίβη το 2023.

Η αποστολή αποτελεί μέρος του ευρύτερου σχεδίου της NASA και ιδιωτικών εταιρειών (CLPS) για την επιστροφή ανθρώπων στη Σελήνη μέσω του προγράμματος Artemis. Αν η Ispace τα καταφέρει, θα γράψει ιστορία ως η πρώτη μη αμερικανική εταιρεία που πραγματοποιεί επιτυχημένη προσεδάφιση στο φεγγάρι.



Πηγή: skai.gr

