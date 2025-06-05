«Δεν θέλει κόπο, θέλει τρόπο»... Άνθηση γνωρίζουν τα εικονικά ιδιωτικά δίκτυα (Virtual private networks - VPN), τα οποία επιτρέπουν στους χρήστες του διαδικτύου να παρακάμπτουν τους γεωγραφικούς περιορισμούς, αφότου οι ιστότοποι της οικογένειας Pornhub απέσυραν το περιεχόμενό τους από τη Γαλλία.

Η Aylo Freesites, η μητρική εταιρεία των Pornhub, Redtube και YouPorn, ανέστειλε την Τετάρτη τους ιστότοπους για τους Γάλλους χρήστες, ανακατευθύνοντάς τους σε ένα μήνυμα διαμαρτυρίας για τα προγραμματισμένα γαλλικά μέτρα σχετικά με την επαλήθευση ηλικίας για την προστασία των ανηλίκων.

Η αναστολή τέθηκε σε ισχύ το απόγευμα της Τετάρτης, και μέσα σε μισή ώρα η ProtonVPN είδε τις εγγραφές να αυξάνονται κατά 1.000%, όπως ανακοίνωσε σε ανάρτησή της στο X. Αυτή είναι μια μεγαλύτερη αύξηση από την εποχή που οι Ηνωμένες Πολιτείες επιχείρησαν να απαγορεύσουν την πλατφόρμα βίντεο TikTok, ανέφερε η ProtonVPN.

5PM - PornHub blocks France from accessing its website



5.30PM - @ProtonVPN registrations increase by 1,000%



For context, this is more than when TikTok blocked Americans. pic.twitter.com/gVZynD5hPS — Proton VPN (@ProtonVPN) June 4, 2025

Πηγή: skai.gr

