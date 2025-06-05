Εδώ και αιώνες η ανθρωπότητα αναρωτιέται αν είμαστε μόνοι στο σύμπαν ή υπάρχει και άλλη μορφή ζωής «εκεί έξω». Τώρα, Κινέζοι επιστήμονες έκαναν μια εντυπωσιακή ανακάλυψη η οποία, όπως ισχυρίζονται, προσφέρει μια πολλά υποσχόμενη ένδειξη ότι υπάρχει όντως εξωγήινη ζωή.

Οι αστρονόμοι της Κινεζικής Ακαδημίας Επιστημών, στο Πεκίνο, ανακάλυψαν έναν πλανήτη «υπερ-Γη» περίπου 2.400 έτη φωτός μακριά, όπου η βιολογική ζωή θα μπορούσε να ευδοκιμήσει.

Σύμφωνα με την Daily Mail, ο πλανήτης Kepler-725c, όπως ονομάστηκε, εντοπίστηκε στη «κατοικήσιμη ζώνη» ενός άστρου που μοιάζει με τον Ήλιο και έχει 10 φορές τη μάζα της Γης.

«Κατοικήσιμη ζώνη» θεωρείται μια απόσταση από το κεντρικό άστρο, όπου μπορεί να υπάρχει νερό σε υγρή μορφή καθώς η θερμοκρασίες δεν είναι ούτε πολύ ζεστές ούτε πολύ κρύες.

Ο Kepler-725c πιθανότατα έχει υγρό νερό στην επιφάνειά του, γεγονός που υποδηλώνει την πιθανότητα ζωής με βάση τον άνθρακα, παρόμοιας με αυτή στη Γη.

Επίσης, ο πλανήτης μοιάζει «εμφανισιακά» με τη Γη – θεωρείται βραχώδης, με ωκεανούς και στεριές.

«Ο Kepler-725c θα μπορούσε εξίσου να είναι ένας υδάτινος κόσμος με κυρίαρχες πτητικές ουσίες», αναφέρουν οι Κινέζοι επιστήμονες.

Καλλιτεχνική απεικόνιση του συστήματος Kepler-725: Ο μικρός πλανήτης κάτω δεξιά είναι η πρόσφατα ανακαλυφθείσα «υπέρ-Γη» στην κατοικήσιμη ζώνη

. Ο Kepler-725c ολοκληρώνει μία τροχιά γύρω από το άστρο του κάθε 207,5 ημέρες, που σημαίνει ότι ένα έτος εκεί είναι μικρότερο από ένα έτος στη Γη.

Λόγω διαφορών στον άξονά του σε σύγκριση με τον πλανήτη μας, ο πλανήτης λαμβάνει περίπου 1,4 φορές την ηλιακή ακτινοβολία από ό,τι η Γη. «Αλλά αυτό δεν κάνει τον Kepler-725c πολύ ζεστό για να αποκλείσει την πιθανότητα ύπαρξης ζωής στην επιφάνειά του», σύμφωνα με τους ερευνητές.

Επίσης, ο πλανήτης είναι σημαντικά νεότερος από τον Ήλιο μας - μόλις 1,6 δισεκατομμυρίων ετών, σε σύγκριση με τον ήλιο μας που είναι 4,6 δισεκατομμυρίων ετών.

Ο Kepler-725c μπορεί να ανήκει σε μια νέα κατηγορία κατοικήσιμων υπερ- γαιών εκτός του ηλιακού μας συστήματος, γνωστοί ως «Ωκεάνιοι» πλανήτες ή «μίνι-Ποσειδώνες».

Οι νέοι αυτοί εξωπλανήτες έχουν υψηλές θερμοκρασίες, καλύπτονται από ωκεανούς και έχουν ατμόσφαιρες πλούσιες σε υδρογόνο.

Οι πλανήτες αυτοί, άρα και ο Kepler-725c « θα μπορούσαν να επιτρέψουν έναν σημαντικά ευρύτερο χώρο ανακάλυψης στην αναζήτηση δυνητικά κατοικήσιμων πλανητών», τονίζει η ομάδα των Κινέζων επιστημόνων.

Για τη μελέτη τους, οι ερευνητές χρησιμοποίησαν δεδομένα από το τηλεσκόπιο Kepler της NASA, το οποίο κατέγραφει πληροφορίες σχετικά με εξωπλανήτες ενώ κινείται μπροστά από τα άστρα τους, μέθοδος που είναι γνωστή ως «διέλευση».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.