Το υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ και οι μετεωρολογικές υπηρεσίες τη δεκαετία του ΄60 πραγματοποίησαν αποστολές στο μάτι του κυκλώνα με έναν φιλόδοξο στόχο, όχι μόνο να παρατηρήσουν τις καταιγίδες αλλά και να τις αλλάξουν.

Στο φιλόδοξο πείραμα που γινόταν μεταξύ 1962 και 1983 με την κωδική ονομασία «Stormfury» πιλότοι του ναυτικού των ΗΠΑ έκαναν πτήσεις μέσα στους τυφώνες ρίχνοντας μια χημική ένωση στο σημείο των μέγιστων ανέμων, πιστεύοντας ότι με τον τρόπο αυτό θα ηρεμούσαν την άγρια ​​δύναμη της καταιγίδας.

Έξι δεκαετίες μετά τις πρώτες πτήσεις – και 42 χρόνια από την ακύρωσή του πειράματος – οι βετεράνοι του Stormfury, Golden και Willoughby, μιλούν στο BBC για τα αποτελέσματα του πειράματος.

Το πρώτο συμπέρασμα είναι ότι οι προσπάθειες των ΗΠΑ να ελέγξουν τις καταιγίδες έχουν αφήσει πίσω τους μια αμφιλεγόμενη κληρονομιά που έχει τροφοδοτήσει τη δυσπιστία και τις θεωρίες συνωμοσίας, με ορισμένα αναπάντητα ερωτήματα να παραμένουν μέχρι σήμερα.

Από τα πυρηνικά όπλα μέχρι τα πειράματα για τυφώνες

Παρόλο που εκείνη την εποχή ήταν γνωστά λίγα για τη δομή και τη συμπεριφορά των τυφώνων, το Ναυτικό και ο Στρατός των ΗΠΑ συμφώνησαν να συνεργαστούν με το εργαστήριο του Langmuir στο Project Cirrus, το οποίο στόχευε να κατανοήσει εάν η τεχνολογία σποράς νεφών θα μπορούσε να βοηθήσει στην εξουδετέρωση των τυφώνων κατά τη γέννησή τους, στην εκτροπή τους από την πορεία τους ή στην αποδυνάμωση των θανατηφόρων τροπικών κυκλώνων πριν φτάσουν στην ξηρά.

Το 1968, δορυφορικές εικόνες και ανιχνευτές τυφώνων συνδυάστηκαν για να δώσουν μια λεπτομερή εικόνα των καταιγίδων (Photo: NASA)

Τα δεδομένα που συλλέχθηκαν από μετεωρολογικά αερόστατα και αεροσκάφη έδειξαν ότι τα σύννεφα τυφώνων μπορεί να περιέχουν μεγάλες ποσότητες υπερψυγμένου νερού.

Το Ναυτικό είχε ένα μυστικό πρόγραμμα στη Ναυτική Αεροπορική Βάση China Lake όπου εργάζονταν πάνω σε τεχνικές σποράς ή τεχνικές ελέγχου του καιρού που επρόκειτο να χρησιμοποιηθούν στο Λάος του Βιετνάμ. Αυτές οι απόρρητες αποστολές, με την κωδική ονομασία «Επιχείρηση Popeye», στόχευαν στην ανάπτυξη ενός «καιρικού όπλου» που θα μπορούσε να προκαλέσει καταιγίδες για να ξεπλύνει το μονοπάτι Ho Chi Minh, τη γραμμή ανεφοδιασμού του βόρειου Βιετνάμ.

«Αν μπορούσαν να μειώσουν την ταχύτητα του ανέμου κατά 10% περίπου, αυτό θα μπορούσε να κάνει τη διαφορά στην κατηγορία της έντασης κατά την προσέγγιση στην ξηρά», λέει ο Willoughby, ο οποίος ξεκίνησε να πετάει σε αποστολές παρακολούθησης καταιγίδων στον Ειρηνικό για το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ στις αρχές της δεκαετίας του 1970.

Αν ένας άνεμος με ταχύτητα 160 χλμ./ώρα μπορούσε να επιβραδυνθεί στα 80 χλμ./ώρα, στην πραγματικότητα θα έχανε το 75% της δύναμής του.

Ο τυφώνας Esther παρείχε την κρίσιμη δοκιμή για τη θεωρία. Αναδυόμενη γύρω από τα νησιά του Πράσινου Ακρωτηρίου (Πράσινο Ακρωτήριο) τον Σεπτέμβριο του 1961, η καταιγίδα γινόταν πιο έντονη καθώς σάρωνε τον Ατλαντικό, περίπου 640 χλμ. βόρεια του Πουέρτο Ρίκο. Στις 16 Σεπτεμβρίου, ένα αεροσκάφος που ανήκε στο Γραφείο Μετεωρολογίας των ΗΠΑ πέρασε μέσα από το μάτι του Esther και έριξε οκτώ δοχεία ιωδιούχου αργύρου στους μανιασμένους ανέμους. Σε ένα ραντάρ που παρακολουθούσε το Esther, αεροσκάφη του Γραφείου Μετεωρολογίας των ΗΠΑ ανίχνευσαν μια εξασθένηση. Παρά το γεγονός ότι άλλοι έλεγχοι δεν έδειξαν καμία αλλαγή, κηρύχθηκε επιτυχής, η εποχή της Stormfury ξεκίνησε επίσημα.

Η μεγαλύτερη αποστολή του Stormfury έγινε το 1969. Στις 18 και 20 Αυγούστου, 13 αεροσκάφη συμμετείχαν σε πέντε πτήσεις κατά μήκος του τυφώνα Debbie , συμπεριλαμβανομένου ενός αεροσκάφους Navy A-6 Intruder, το οποίο έριχνε 1.000 δοχεία ιωδιούχου αργύρου κάθε μέρα.

Μετά από σχεδόν μια δεκαετία λανθασμένων εκκινήσεων, τα δεδομένα που συγκέντρωσαν ήταν εκπληκτικά: το πιο ενθαρρυντικό ήταν ότι κατέγραψαν ένα δεύτερο μάτι κυκλώνα που αναδύθηκε μετά από πτήσεις σποράς, με ασθενέστερους ανέμους, που ταίριαζε στην υπόθεση. Κατά τη διάρκεια των δύο ημερών σποράς, οι άνεμοι μειώθηκαν κατά 31% και 15%. Ο διευθυντής του Stormfury, R. Cecil Gentry, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι υπήρχε λιγότερη από μία στις 10 πιθανότητες να συμβεί αυτό φυσικά και η εργασία του στο περιοδικό Science διαπίστωσε ότι τα δεδομένα υποδηλώνουν ότι η καταιγίδα είχε τροποποιηθεί με επιτυχία από τους επιστήμονες.

Το τέλος του Stormfury

Ο τυφώνας Debbie δεν ήταν το εφαλτήριο για μεγάλη επιτυχία όπως ήλπιζαν πολλοί που συμμετείχαν στο έργο. Η τελευταία πτήση σποράς πραγματοποιήθηκε το 1971, ρίχνοντας δοχεία στο τοίχωμα του τυφώνα Τζίντζερ χωρίς όμως αισθητή επίδραση. Αργότερα την ίδια χρονιά, το Ναυτικό απέσυρε την υποστήριξή του. Η αποχώρηση του Ναυτικού οφειλόταν εν μέρει στο ότι δεν χρειαζόταν πλέον να το δοκιμάσουν, λέει ο Χάρπερ: «Χρησιμοποιούσαν τις τεχνικές στο Βιετνάμ και το Λάος - δεν χρειαζόταν πλέον να τις δοκιμάσουν στον Ατλαντικό σε τυφώνες».

Στοιχεία που αποκαλύφθηκαν στα Έγγραφα του Πενταγώνου το 1974 έδειξαν μια πολύ λιγότερο προσεκτική χρήση ιωδιούχου αργύρου και παρόμοιων ενώσεων στο Βιετνάμ, την Καμπότζη και το Λάος, όπου αεροσκάφη της Πολεμικής Αεροπορίας και του Ναυτικού έριξαν συνολικά 47.409 δοχεία σε 2.600 αποστολές σποράς.

Συνολικά, στις πτήσεις του Stormfury είχαν «βομβαρδιστεί» με δοχεία ιωδιούχου αργύρου 4 τυφώνες σε 8 διαφορετικές ημέρες. Τα δεδομένα από αυτές τις πτήσεις διαπίστωσαν ότι σε τέσσερις ημέρες, οι άνεμοι μειώθηκαν, μειώνοντας την ταχύτητά τους κατά 10% ή και λίγο περισσότερο. Άλλες ημέρες, δεν συνέβη τίποτα, κάτι που αποδόθηκε στην αποτυχία των πτήσεων να πετύχουν στόχους ή σε κακώς επιλεγμένες καταιγίδες.

Ο Stormfury ήταν μια ταπεινωτική δοκιμασία της πραγματικότητας, λέει ο Willoughby, φέρνοντας τους ανθρώπους αντιμέτωπους με την «τεράστια» ενέργεια ενός τυφώνα - η οποία εκτιμάται ότι ισοδυναμεί με μια πυρηνική βόμβα 10 μεγατόνων που εκρήγνυται κάθε 20 λεπτά. «Ίσως κάποια μέρα, κάποιος να βρει έναν τρόπο να αποδυναμώσει τεχνητά τους τυφώνες».

Παρ 'όλα αυτά, το έργο παρείχε αποτελέσματα που εξακολουθούν να μας κρατούν ασφαλείς με άλλους τρόπους. «Οι μετρήσεις από το αεροσκάφος μας δίδαξαν πολλά για τη δομή και τη συμπεριφορά των τυφώνων», λέει ο Τζο Γκόλντεν. «Και αυτά τα δεδομένα βοήθησαν στη βελτίωση των μοντέλων εκείνης της εποχής».

