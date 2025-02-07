Σανγκάη: Η μεγα-βιομηχανική μονάδα παραγωγής μπαταριών της Tesla θα αρχίσει την επίσημη λειτουργία της την επόμενη εβδομάδα

Η αμερικανική αυτοκινητοβιομηχανία Tesla ανακοίνωσε ότι η μεγα-βιομηχανική μονάδα παραγωγής μπαταριών στη Σανγκάη θ’ αρχίσει την επίσημη λειτουργία της την επόμενη εβδομάδα.
Η κατασκευή της αναφερόμενης μεγα-βιομηχανικής μονάδας στην κινεζική μητρόπολη ολοκληρώθηκε στα τέλη της προηγούμενης χρονιάς, μετά την τελετή θεμελίωσης τον Μάιο του 2024, ενώ χρειάστηκαν μόλις επτά μήνες για την ολοκλήρωση του έργου.
Η δοκιμαστική λειτουργία της μονάδας άρχισε τον προηγούμενο μήνα.
Η μεγα-βιομηχανική μονάδα παραγωγής μπαταριών στη Σανγκάη είναι η πρώτη του είδους της που κατασκεύασε η Tesla εκτός των ΗΠΑ και θα παράγει αποκλειστικά μεγάλες διατάξεις μπαταριών για την αποθήκευση ενέργειας (Megapacks).
Η μαζική παραγωγή αναμένεται ότι θ’ αρχίσει στο πρώτο τρίμηνο του 2025, σύμφωνα με την Tesla.
