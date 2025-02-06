DeepSeek: Έρευνα από την Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, ξεκίνησε αυτεπάγγελτη έρευνα σε σχέση με τη νομιμότητα, βάσει του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων, της εφαρμογής Τεχνητής Νοημοσύνης DeepSeek, η οποία είναι διαθέσιμη στην Ελλάδα.

Το κινεζικό chatbox έχει ήδη απαγορευτεί στην Ιταλία από τον αρμόδια Αρχή, με αιτιολογία την έλλειψη πληροφοριών για τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζεται η κινεζική startup τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών της.

Ακόμη, η Αρχή ερευνά την υπόθεση που αφορά την παραβίαση προσωπικών δεδομένων χρηστών τoυ WhatsΑpp από κακόβουλο λογισμικό, σε συνέχεια υποβληθείσας σχετικής γνωστοποίησης της εταιρείας, δεδομένου ότι στα θιγόμενα φυσικά πρόσωπα περιλαμβάνονται και συνδρομητές στην Ελλάδα.

Πηγή: skai.gr

