Του Dave Lee*

Μετά το χτύπημα της DeepSeek, η Meta έγινε το λαμπρότερο αστέρι των Magnificent Seven. Η τιμή της μετοχής της έχει σημειώσει άνοδο 20% μέχρι στιγμής φέτος, ωθώντας την αποτίμησή της στο επίπεδο ρεκόρ των περίπου 1,8 τρισεκατομμυρίων δολαρίων, με 500 δισεκατομμύρια δολάρια να προστίθενται μόλις τους τελευταίους 12 μήνες.

Σε μια εποχή που τα νεύρα όλων είναι ευαίσθητα σχετικά με την απόδοση των επενδύσεων στην τεχνητή νοημοσύνη, η Wall Street αγοράζει αυτό που πουλά ο διευθύνων σύμβουλος της Meta, Μαρκ Ζάκερμπεργκ - η μετοχή διαπραγματεύεται με P/E 27 φορές τα μικτά προσδοκώμενα κέρδη, που είναι το υψηλότερο από τον Σεπτέμβριο του 2020.

Υπάρχουν αρκετοί λόγοι για αυτήν την αισιοδοξία - αλλά και εξίσου πολλοί λόγοι για να την αμφισβητήσουμε.

Το ράλι δίνει την αίσθηση ότι η στρατηγική AI της Meta έχει επικυρωθεί με την εμφάνιση του μοντέλου τεχνητής νοημοσύνης ανοιχτού κώδικα της DeepSeek από την Κίνα. Ενώ ο αρχικός πανικός της αγοράς ήταν ότι η Κίνα υπερέχει κατά πολύ της Silicon Valley, αυτό που έδειξε - όσον αφορά τη Meta - ήταν ότι τα φθηνότερα και πιο ανοιχτά μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης μπορεί να είναι το μέλλον. Αν ισχύει αυτό, ως ο κορυφαίος δημιουργός των ΗΠΑ σε κάτι τέτοιο, η Meta βρίσκεται σε ισχυρή θέση.

Στη συνέχεια, η Meta κυκλοφόρησε μια θετική έκθεση για τα κέρδη της που υποδηλώνει ότι η διαφημιστική της δραστηριότητα είχε τρομερή απόδοση. Ένα μέρος αυτού οφειλόταν στο γεγονός ότι εφάρμοζε τα εργαλεία AI για να βοηθήσει τους διαφημιστές να δημιουργήσουν διαφημίσεις και να στοχεύσουν στους χρήστες πιο αποτελεσματικά. Μια συνεργασία με τη Nvidia οδήγησε σε αύξηση 8% στις «ποιοτικές» διαφημίσεις που εμφανίζονται στους χρήστες. Τέσσερα εκατομμύρια πελάτες χρησιμοποιούν τώρα τα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης της Meta για να δημιουργήσουν καλύτερες διαφημίσεις, αριθμός τετραπλάσιος σε σχέση με πριν από έξι μήνες.

Ο Ζάκερμπεργκ επανέλαβε στους επενδυτές ότι η εταιρεία του θα είναι η πρώτη που θα έχει 1 δισεκατομμύριο χρήστες στο chatbot της. Η βασική δύναμη της Meta, οι πολυάριθμες τεράστιες πλατφόρμες που διαθέτει, μαρτυρούν ότι υπάρχουν 3,35 δισεκατομμύρια άτομα που μπορεί να προτρέψει να χρησιμοποιήσουν την τεχνητή νοημοσύνη (παρά τους ρυθμιστικούς κανονισμούς σε ορισμένες περιοχές). Αυτό θα είναι ένα «διαρκές μακροπρόθεσμο πλεονέκτημα», είπε ο Ζάκερμπεργκ.

Υποσχέθηκε επίσης ότι η αρχική εφαρμογή Facebook, η οποία έχει παραμεληθεί εδώ και καιρό στον βωμό της καινοτομίας, θα ανανεωθεί λίγο. Ο Ζάκερμπεργκ δεν διευκρίνισε με ακρίβεια τα σχέδιά του, αλλά είπε ότι η εστίαση το επόμενο έτος θα είναι να κάνει την εφαρμογή να έχει μια πιο «πολιτισμική επιρροή».

Το ότι πιστεύει πως μπορεί να επαναφέρει το Facebook στην πρώτη γραμμή και πάλι υπογραμμίζει την παρρησία του Ζάκερμπεργκ που λαμβάνεται υπόψη στις εκτιμήσεις των επενδυτών για τις προοπτικές της εταιρείας. Βλέπουν τη χρυσή αλυσίδα, τα σγουρά μαλλιά και τη στενότερη σχέση του με τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και τους δεξιούς και πιστεύουν ότι όλα αυτά μπορούν να είναι θετικά για τις προοπτικές της Meta. Η απόφαση να καταργηθούν οι έλεγχοι γεγονότων και να χαλαρώσει η πολιτική μετριοπάθειας δεν έχει βλάψει τις πωλήσεις διαφημίσεων, σημείωσε η εταιρεία. Ως αντάλλαγμα για τη δεξιά του αυτή στροφή, θα μπορούσε να επωφεληθεί από αυτή τη χαλάρωση των ρυθμιστικών κανόνων στο εσωτερικό και να αποκτήσει έναν σύμμαχο στις «μάχες» που καλείται να δώσει ενάντια στην Ευρωπαϊκή Ένωση. «Έχουμε πλέον μια αμερικανική διοίκηση που είναι περήφανη για τις κορυφαίες εταιρείες μας», είπε ο Ζάκερμπεργκ.

Αλλά μια εταιρεία δεν μπορεί να τα βγάλει πέρα ​​μόνο με την «αρσενική ενέργεια». Το ερώτημα που αιωρείται πάνω από τη Meta είναι πώς οι επιδρομές τεχνητής νοημοσύνης της θα αποφέρουν και έσοδα στο μέλλον. Σε αντίθεση με τους ανταγωνιστές της, οι οποίοι κατασκευάζουν συστήματα τεχνητής νοημοσύνης και κέντρα δεδομένων για να τα πουλήσουν, οι φιλοδοξίες AI της Meta είναι σαφώς πιο εσωστρεφείς.

Το ανοιχτού κώδικα Llama μοντέλο της Meta, όσο εντυπωσιακό κι αν είναι, χαρίζεται σε όποιον το θέλει, με την ελπίδα ότι θα γίνει πιο έξυπνο πιο γρήγορα. Στη συνέχεια, το σχέδιο είναι να εφαρμόσει αυτή τη νοημοσύνη στα δικά της προϊόντα με τη μορφή chatbots και με άλλες βελτιώσεις οι οποίες δεν έχουν προσδιοριστεί ακόμα.

Αλλά με ποιον σκοπό; Η τεχνητή νοημοσύνη της Meta μπορεί κάλλιστα να κερδίσει ένα δισεκατομμύριο χρήστες, αλλά το πώς αυτό το επίτευγμα θα αποφέρει και χρήματα παραμένει στον αέρα. Μπορεί να επιτευχθεί μέσα από διαφημίσεις. Ή, οι επιχειρήσεις μπορεί να αρχίζουν να πληρώνουν για να ενσωματωθούν σε αυτό ώστε να προσεγγίζουν χρήστες Meta. Αυτό δεν είναι όμως δεδομένο - κάποτε η Meta πίστευε ότι οι επιχειρήσεις θα συνέρρεαν για να ενσωματωθούν στην εφαρμογή Messenger, όμως δεν το έκαναν.

Η εξέλιξη του Meta AI σε κάτι παραπάνω από ένα εργαλείο ικανό να αποσπάσει την προσοχή ή ένα τέχνασμα θα είναι δύσκολο. Η χρησιμότητά του είναι λιγότερο εντυπωσιακή από τις «πρακτικές» δυνατότητες ενός βοηθού που μπορεί να αξιοποιήσει το ημερολόγιό σας και το λογισμικό χαρτογράφησης, όπως της Google, ή να ενσωματωθεί στα καθημερινά εργαλεία εργασίας της επιχείρησής σας, όπως της Microsoft. Ούτε θα είναι στα χέρια των χρηστών, όπως το Google Assistant ή το Siri της Apple (υποθέτοντας ότι η Apple μπορεί να λύσει τα προβλήματα που παρουσιάζει ο βοηθός της).

Ακόμη και στη γραφή κώδικα, μια από τις πιο υποσχόμενες πρώτες χρήσεις της τεχνητής νοημοσύνης, ο Ζάκερμπεργκ παραδέχτηκε ότι ο «καλός μηχανικός μεσαίου επιπέδου» του δεν θα είναι ευρέως διαθέσιμος «σύντομα».

Είμαι λάτρης της εικονικής πραγματικότητας, αλλά το επιχείρημα ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα μπορούσε να βελτιώσει το «metaverse» της Meta είναι αδύναμο. Η υιοθέτηση ακουστικών και γυαλιών εικονικής πραγματικότητας εξακολουθεί να γίνεται με αργούς ρυθμούς. Παρά τα νέα μοντέλα και τη διαφημιστική έκρηξη, η Meta πέτυχε ετήσια αύξηση εσόδων μόλις 1% το τελευταίο τρίμηνο. Η Meta «έκαψε» 17,7 δισεκατομμύρια δολάρια κυνηγώντας το όραμα του metaverse το 2024.

Ο Ζάκερμπεργκ έχει δίκιο να υπερασπίζεται τα κέρδη από την τεχνητή νοημοσύνη που έχει δει μέχρι τώρα η Meta. Αλλά σχετίζονται κυρίως με τη βελτίωση της υπάρχουσας δραστηριότητας αντί της δημιουργίας ενός συναρπαστικού νέου εγχειρήματος στην τεχνητή νοημοσύνη. Μεγαλύτερες φιλοδοξίες, και πιθανές αποδόσεις, μπορείτε να τα βρείτε αλλού.

*Ο Dave Lee είναι αρθρογράφος τεχνολογικών άρθρων του Bloomberg Opinion στις ΗΠΑ

Πηγή: skai.gr

