AI: Διεθνής διάσκεψη για την Τεχνητή Νοημοσύνη στο Παρίσι

Με αντικείμενο την ανάπτυξη και την διαχείριση της Τεχνητής Νοημοσύνης, η οποία σταδιακά διαχέεται σε όλους τους τομείς της ανθρώπινης δραστηριότητας, και με τη συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων παραγόντων (πολιτικών, επιστημονικών επενδυτικών κ.α.) πραγματοποιείται σειρά εκδηλώσεων στο Παρίσι, οι οποίες θα κορυφωθούν στις 10 και 11 Φεβρουαρίου με την συνάντηση περίπου 100 ιθυνόντων κρατών και διεθνών οργανισμών, μεταξύ των οποίων και ο Ελληνας πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ποιοι θα παρευρεθούν

Σε ό,τι αφορά τις συμμετοχές στη διεθνή διάσκεψη του Παρισιού, όπου συμπρόεδροι θα είναι ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν και ο πρωθυπουργός της Ινδίας Ναρέντρα Μόντι, η γαλλική διπλωματία έχει ανακοινώσει ότι παρόντες θα είναι ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς, ο αντιπρόεδρος της Κίνας Ντινγκ Σουεσιάνγκ, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, ο καγκελάριος της Γερμανίας Όλαφ Σολτς και ένας μεγάλος αριθμός αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων από την ΕΕ και τον υπόλοιπο κόσμο.

Από την πλευρά των διεθνών οργανισμών παρόντες θα είναι μεταξύ άλλων ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών Αντόνιο Γκουτέρες, η Γενική Διευθύντρια του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου Νγκόζι Οκόντζο-Ιουεάλα, ο Γενικός Γραμματέας του ΟΟΣΑ Ματίας Κόρμαν και ο Διευθυντής του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας Φατίχ Μπιρόλ.

Τέλος η γαλλική πλευρά αναφέρει ότι πέραν των μεγάλων ευρωπαϊκών εταιριών, μεγάλα ονόματα της αμερικανικής τεχνολογίας έχουν επίσης επιβεβαιώσει τη συμμετοχή τους, όπως ο επικεφαλής του OpenAI, ο διευθυντής του Google Deepmind και ο πρόεδρος της Microsoft ενώ δεν απέκλειε την παρουσία του ιδρυτή της κινεζικής DeepSeek, του Λιανγκ Γουενφένγκ, όπως άλλωστε και του Ιλον Μασκ, με τον οποίο ήταν σε διαβουλεύσεις πριν ωστόσο αυτός αναλάβει κυβερνητικό πόστο στις ΗΠΑ.

Η ατζέντα

Από σήμερα Πέμπτη ως και την Κυριακή, θα πραγματοποιηθούν κύκλοι συζητήσεων, στο επίκεντρο των οποίων θα βρεθούν ζητήματα όπως ο ρόλος της τεχνητής νοημοσύνης στην παγκόσμια διακυβέρνηση, αλλά και στη διακυβέρνηση των κρατών, οι οικονομικές, περιβαλλοντικές, αλλά και πολιτισμικές επιπτώσεις της, το ζήτημα της προστασίας των πνευματικών δικαιωμάτων, καθώς επίσης και οι εφαρμογές της σε τομείς όπως η υγεία, η εκπαίδευση, η άμυνα, η γεωργία, η αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, των φυσικών καταστροφών κ.α.

Αναφερόμενοι ειδικότερα στον ρόλο της Ευρώπης, κύκλοι προσκείμενοι στην προεδρία της Γαλλικής Δημοκρατίας, στην οποία ανήκει η πρωτοβουλία της διάσκεψης, σημειώνουν πως το ζήτημα της ανάπτυξης της τεχνητής νοημοσύνης δεν πρέπει να εξελιχθεί σε ένα πεδίο αντιπαράθεσης των ΗΠΑ με την Κίνα και στην δημιουργία μίας ανθρωπότητας πολλών ταχυτήτων.

Υπογραμμίζουν επίσης το θέμα της «αφύπνισης της Ευρώπης» στο θέμα αυτό και της δημιουργίας των κατάλληλων συνθηκών (οικονομικών, γραφειοκρατικών και τεχνολογικών) για την ανάπτυξη ευρωπαϊκών εταιρειών παγκόσμιας εμβέλειας και την αντιμετώπιση του διαρκώς εντεινόμενου φαινομένου της φυγής εγκεφάλων από την Ευρώπη με κατεύθυνση τις ΗΠΑ.

Σημειώνουν επίσης πως μείζονος σημασίας ζητήματα είναι η μεγαλύτερη δυνατή ελευθερία πρόσβασης στην τεχνητή νοημοσύνη, το πώς αυτή θα τεθεί στην υπηρεσία των κοινωνιών και όχι οι κοινωνίες στην υπηρεσία της, ενώ υπογραμμίζουν πως οι εταιρείες που θα δεσπόσουν στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης θα κυριαρχήσουν στην συνέχεια σε ολόκληρο τον κόσμο. Η γαλλική πλευρά αναφέρει τέλος πως στόχος της είναι οι εκπρόσωποι των κρατών που θα βρεθούν αυτές τις μέρες στο Παρίσι να αρχίσουν να συνεννοούνται, να εκφραστούν υπέρ της παγκόσμιας διακυβέρνησης της τεχνητής νοημοσύνης στο πλαίσιο μιας γενικής (μη δεσμευτικής) δήλωσης, αλλά και να αναλάβουν κάποιες δεσμεύσεις για μια βιώσιμη και φιλική προς το περιβάλλον τεχνητή νοημοσύνη.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

