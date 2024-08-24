Σαν σήμερα, 24 Αυγούστου , το μακρινό 1995, η Microsoft παρουσίασε στις ΗΠΑ το λειτουργικό σύστημα Windows 95, με μία εμβληματική και πρωτοφανή για τα δεδομένα της εποχής διαφημιστική καμπάνια.

Η Microsoft συνεργάστηκε με τους πρωταγωνιστές των "Friends", Τζένιφερ Άνιστον και Μάθιου Πέρι, οι οποίοι εμφανίστηκαν σε βίντεο «εξηγώντας» με χιούμορ τις νέες δυνατότητες και λειτουργίες των Windows 95.

Για τη διαφημιστική καμπάνια της η Microsoft επιστράτευσε το "Start Me Up" των Rolling Stones, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο τον ενθουσιασμό του κοινού.

Το Windows 95 εισήγαγαν σημαντικές καινοτομίες, όπως το μενού Έναρξης (Start Menu), τη γραμμή εργασιών (Taskbar), και τη δυνατότητα εκτέλεσης πολλαπλών προγραμμάτων με ευκολία μέσω της τεχνολογίας multitasking και έγιναν ένα από τα πιο δημοφιλή και εμβληματικά λειτουργικά συστήματα στην ιστορία της πληροφορικής



ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ - Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας στην Ελλάδα και τον κόσμο

79: Εκρήγνυται ο Βεζούβιος, θάβοντας κάτω από τη λάβα τις πόλεις Πομπηία και Ηράκλεια.

1572: Σφάζονται 70.000 Γάλλοι προτεστάντες και μένει γνωστή ως Νύχτα του Αγίου Βαρθολομαίου. Την εντολή έδωσε ο βασιλιάς Κάρολος Θ’, ο οποίος βρισκόταν υπό την ισχυρή επιρροή της μητέρας του, Αικατερίνης των Μεδίκων.

1824: Ο Ελληνικός Στόλος, υπό τον Ανδρέα Μιαούλη, συγκρούεται με τον Τουρκοαιγυπτιακό, υπό τον Τοπά πασά, σε αμφίρροπη ναυμαχία μεταξύ Κω και Αλικαρνασσού.

1912: Σταφιδική κρίση ξεσπάει στην Πελοπόννησο, καταφέρνοντας ισχυρό πλήγμα στην ελληνική οικονομία.

1952: Κυκλοφορεί το πρώτο φύλλο της εφημερίδας «Αυγή».

1960: Η Μαρία Κάλλας εμφανίζεται για πρώτη φορά στο Αρχαίο Θέατρο της Επιδαύρου, ερμηνεύοντας τον ομώνυμο ρόλο από τη «Νόρμα» του Μπελίνι. Την παράσταση, την οποία παρακολουθούν 12.000 θεατές, σκηνοθέτησε ο Αλέξης Μινωτής, ενώ τα σκηνικά σχεδίασε ο Γιάννης Τσαρούχης. Ο Τούλιο Σεραφίν διευθύνει την Ορχήστρα της Εθνικής Λυρικής Σκηνής.

1975: Το Πενταμελές Εφετείο Αθηνών, με πρόεδρο τον Ιωάννη Ντεγιάννη, εκδίδει την απόφασή του στη δίκη των πρωταιτίων της 21ης Απριλίου. Θάνατος για τους Γεώργιο Παπαδόπουλο, Στυλιανό Παττακό και Νικόλαο Μακαρέζο. Οκτώ κατηγορούμενοι καταδικάζονται σε ισόβια, επτά σε ποινές προσκαίρου καθείρξεως και δύο αθωώνονται. Την ίδια μέρα, η κυβέρνηση Κωνσταντίνου Καραμανλή μετατρέπει τις θανατικές ποινές σε ισόβια.

1995: Η Microsoft λανσάρει τα Windows 95, υπό τους ήχους του τραγουδιού των Rolling Stones «Start Me Up». Πρόκειται για ένα λειτουργικό σύστημα που έπαιξε ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο στην ιστορία των PC, καθώς σήμανε την οριστική μετάβαση από το περιβάλλον του MS-DOS στο περιβάλλον των Windows ως βασικού λειτουργικού των συστημάτων στα οποία ήταν εγκατεστημένα.

1997: Στη Σουηδία ξεσπά τεράστιο σκάνδαλο μετά τις αποκαλύψεις ότι στο διάστημα 1935-76, πάνω από 60.000 γυναίκες υπεβλήθησαν σε υποχρεωτική στείρωση.

1999: Η Βούλα Τσιαμήτα κερδίζει το χρυσό μετάλλιο με 14.88 και η Όλγα Βασδέκη το χάλκινο με 14.61 στο τριπλούν στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της Σεβίλλης.

2007: Ξεσπούν πυρκαγιές στην Πελοπόννησο, την Εύβοια και την Αττική, και σταδιακά επεκτείνονται ανεξέλεγκτα, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους δεκάδες άνθρωποι. Ο πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής κηρύσσει τη χώρα σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης.

2023: Ο Μίλτος Τεντόγλου κατακτά το χρυσό μετάλλιο στο άλμα εις μήκος, στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου 2023.

Γεννήσεις

1851 – Γιαννούλης Χαλεπάς, διακεκριμένος γλύπτης από την Τήνο

1899 – Χόρχε Λουίς Μπόρχες, αργεντίνος συγγραφέας

1922 – Χάουαρντ Ζιν, αμερικανός ακαδημαϊκός, η εναλλακτική ιστορία του οποίου για τις ΗΠΑ διαβάστηκε από εκατομμύρια ανθρώπους

1929 – Γιασέρ Αραφάτ, παλαιστίνιος ηγέτης

1947 – Πάολο Κοέλιο, βραζιλιάνος συγγραφέας με διεθνή φήμη

Θάνατοι

1832 – Νικολά Λεονάρ Σαντί Καρνό, γάλλος μαθηματικός

1900 – Φρίντριχ Βίλχελμ Νίτσε (Φρειδερίκος Γουλιέλμος Νίτσε), γερμανός στοχαστής

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.