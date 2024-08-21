Ρωσία: «Εκτεταμένες βλάβες» στις πλατφόρμες Telegram, WhatsApp και σε άλλες εφαρμογές

«Εκτεταμένο πρόβλημα» πλήττει από τις 14.00 ώρα Μόσχας (και Ελλάδας) στη Ρωσία τις δημοφιλέστατες social media πλατφόρμες Telegram και το WhatsApp.

«Από τις 14.00, το Κέντρο ελέγχου και παρακολούθησης του δημόσιου δικτύου επικοινωνιών κατέγραψε εκτεταμένο πρόβλημα στη λειτουργία των μέσων Telegram και WhatsApp», δηλώνει η Roskomnadzor σε λακωνική ανακοίνωση.

Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες όμως, προβλήματα υφίστανται πολλές ακόμα δημοφιλείς εφαρμογές, όπως το Steam, το Viber, το Discord και το Skype.

Η Roskomnadzor δεν έχει δώσει πληροφορίες για την αιτία του «περιστατικού».

Πηγή: ΑΜΠΕ - skai.gr

