Είναι αυτό «το πρόσωπο του Ιησού»; Η εικόνα που δημιούργησε η Τεχνητή Νοημοσύνη με βάση την Ιερά Σινδόνη

Χρησιμοποιώντας το εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης Merlin και φωτογραφίες της Ιεράς Σινδόνης, η Mail Online αποτύπωσε πως θα μπορούσε να είναι το πρόσωπο του Ιησού.

Υπενθυμίζεται ότι, προσφάτως, Ιταλοί επιστήμονες τοποθέτησαν χρονικά την Ιερά Σινδόνη, δηλαδή το σάβανο του Ιησού στην εποχή του ίδιου, παρότι προηγουμένως οι ειδικοί την τοποθετούσαν χρονικά στην εποχή του Μεσαίωνα.

Η MailOnline ρώτησε το εργαλείο AI Merlin : «Μπορείς να δημιουργήσεις μια ρεαλιστική εικόνα του Ιησού Χριστού με βάση το πρόσωπο της Σινδόνης του Τορίνο;»

Το αποτέλεσμα που δημιουργήθηκε από την τεχνητή νοημοσύνη υποδηλώνει ότι ο Χριστός ήταν λευκός με μεγάλα μπλε μάτια και σημάδια από αγκάθια στο πρόσωπό του.

Τι γνωρίζουμε μέχρι στιγμής για την Ιερά Σινδόνη

Η Σινδόνη του Τορίνο ή Ιερά Σινδόνη είναι ένα κομμάτι λινό ύφασμα πάνω στο οποίο είναι αποτυπωμένη η εικόνα ενός γενειοφόρου άνδρα, και η τοποθέτηση του πάνω στο ύφασμα πιστεύεται ότι ταιριάζει σε σώμα που έχει σταυρωθεί και τραυματιστεί.

Έχει αποτελέσει πηγή διαμάχης μεταξύ της θρησκευτικής και της επιστημονικής κοινότητας για πολλά χρόνια, καθώς υποστηρίζεται ότι πρόκειται για το σάβανο στο οποίο εναποτέθηκε το σώμα του Ιησού Χριστού, μετά την αποκαθήλωσή του από τον Σταυρό, ενώ σύμφωνα με κάποιες επιστημονικές μελέτες αποτελεί απλώς ανθρώπινο κατασκεύασμα.

Η Σινδόνη είναι ένα λινό ύφασμα κιτρινωπού χρώματος, διαστάσεων 4,3 μέτρων μάκρος και 1,1 μέτρων φάρδος, που φυλάσσεται από το 1578 στον καθεδρικό ναό του Τορίνο. Η ύφανση του είναι από ψαροκόκαλο από ίνες λιναριού, υλικά που χρησιμοποιούνταν την εποχή του Ιησού Χριστού. Μέχρι προσφάτως οι επιστήμονες τη χρονολογούσαν την εποχή του Μεσαίωνα.

