Το ρόβερ της Ινδίας που προσεληνώθηκε τον περασμένο Αύγουστο στην ιστορική αποστολή Chandrayaan-3, έκανε πρόσφατα μία σημαντική ανακάλυψη: αποκάλυψε έναν αρχαίο ωκεανό μάγματος στον νότιο πόλο του φεγγαριού, όπως προκύπτει από την νέα ανάλυση των δεδομένων που έχουν συλλεχθεί.

Η θεωρία "Lunar Magma Ocean"

Οι επιστήμονες πιστεύουν ότι όταν σχηματίστηκε η Σελήνη πριν από 4,5 δισεκατομμύρια χρόνια, άρχισε να ψύχεται. Τότε ένα ελαφρύτερο ορυκτό που ονομάζεται ferroan anorthosite επέπλευσε και κάλυψε την επιφάνεια του φεγγαριού.

«Η θεωρία "Lunar Magma Ocean" για την αρχική εξέλιξη της Σελήνης ισχυροποιείται όλο και περισσότερο υπό το φως των νέων δεδομένων», δήλωσε ο Δρ. Σαντός Βανταβάλε, συν-συγγραφέας της μελέτης που δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό «Nature».

Πώς έγινε η ανακάλυψη

Τον προηγούμενο Αύγουστο, το Vikram lander της Ινδίας προσεληνώθηκε στον νότιο πόλο της Σελήνης και απελευθέρωσε το rover Pragyan.

Μετά από 10 μέρες εξερεύνησης και συλλογής δεδομένων, η επιστημονική ομάδα το κατεύθυνε προς μία συγκεκριμένη τοποθεσία - μία απομονωμένη και μυστηριώδη περιοχή στον νότιο πόλο όπου κανένα σκάφος δεν είχε προσγειωθεί ποτέ πριν.

Σε εκείνη την περιοχή, η ομάδα που ανέλυσε τα νέα ευρήματα ανακάλυψε ενδείξεις του συγκεκριμένου ορυκτού.

Χρειάστηκαν 23 μετρήσεις με ένα όργανο που ονομάζεται φασματόμετρο ακτίνων Χ σωματιδίων άλφα, προκειμένου να εντοπίσει το ferroan anorthosite στο έδαφος της Σελήνης.

Η ομάδα ανακάλυψε επίσης αποδείξεις μιας τεράστιας πρόσκρουσης μετεωρίτη στην περιοχή, η οποία εκτιμά ότι συνέβη πριν από 4 δισεκατομμύρια χρόνια. Η πρόσκρουση πιστεύεται ότι δημιούργησε έναν από τους μεγαλύτερους κρατήρες στο ηλιακό σύστημα, με διάμετρο 2.500 χιλιομέτρων.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των επιστημόνων, ο κρατήρας απέχει περίπου 350 χιλιόμετρα από την περιοχή που εξερεύνησε το ινδικό ρόβερ. Η ανάλυση έδειξε επίσης ενδείξεις μαγνησίου, το οποίο οι ερευνητές πιστεύουν ότι προήλθε από το εσωτερικό της Σελήνης, όταν εκτοξεύτηκαν τεράστιες ποσότητες υλικών στην επιφάνεια εξαιτίας της σύγκρουσης.

Η Ινδία σχεδιάζει να εκτοξεύσει και μια άλλη αποστολή στη Σελήνη το 2025 ή το 2026 προκειμένου να συλλέξει δείγματα από την επιφάνεια της Σελήνης.

