Ρομπότ λένε τα κάλαντα και ο Pepper αναλαμβάνει ρόλο βοηθού Αη Βασίλη

«Να τα πούμε;». Η γνωστή ερώτηση -λιτή και συνάμα χιλιοειπωμένη- λίγο πριν ξεκινήσουν τα κάλαντα, που σε λίγες μέρες θα ακούγονται σε κάθε γωνιά της χώρας, για κάποιους φέτος είναι μεγάλη πρόκληση και ήδη έχουν ξεκινήσει τις πρόβες για το «Καλήν εσπέραν, άρχοντες» και το «Αρχιμηνιά κι αρχιχρονιά». Ο τέλειος συγχρονισμός τους δεν μαρτυρά ότι πρόκειται για την παρθενική τους εμφάνιση και, επιπλέον, στη συγκεκριμένη περίπτωση, το «αντίδωρο» -γλυκά ή χρήματα- δεν είναι απαραίτητο. Άλλωστε, τι να τα κάνουν τα χρήματα τα ρομπότ;

Οι καλανταδόροι είναι μια παρέα μικρότερων και μεγαλύτερων ρομπότ από τη Θεσσαλονίκη. Ο Nova, ο Mini, ο Pepper, ο Nao, ο Billy Billy και τα υπόλοιπα ρομπότ δεν έχουν τρίγωνα ούτε μουσικά όργανα μαζί τους, όμως το αποτέλεσμα δικαιώνει την ομάδα ρομποτικής που, με προγραμματισμό και δημιουργικότητα, αποφάσισε να δώσει στα ρομπότ της εταιρείας έναν χριστουγεννιάτικο ρόλο, που περιλαμβάνει και τα κάλαντα.

«Ο στόχος είναι μόνο η χαρά και η διάχυση της μαγείας των γιορτών. Δεν θα πάρουν τον ρόλο των παιδιών, που περιμένουν κάθε χρόνο τα κάλαντα για να γεμίσουν τον κουμπαρά τους και όχι μόνο. Θέλουμε, μέσα από τις φωνές των ρομπότ, όχι να αντικαταστήσουμε τη μαγεία των Χριστουγέννων, αλλά να την ενισχύσουμε», σημειώνει ο πρόεδρος της ORTEM HELLAS Αστέριος Ίκας. Με αυτόν τον τρόπο, οι υπεύθυνοι της εταιρείας από τη Θεσσαλονίκη, που προγραμματίζουν ρομπότ και συνεργάζονται με δήμους, σχολεία και επιχειρήσεις, αποφάσισαν να βάλουν και τα ρομπότ τους σε χριστουγεννιάτικους ρυθμούς, με κάλαντα και ό,τι άλλο χρειαστεί.

Ενώ η παρέα των θεσσαλονικιώτικων ρομπότ είναι έτοιμα να τα ... πουν, κάποια άλλα έχουν αναλάβει διαφορετικούς ρόλους -πάντα σε πνεύμα γιορτών. «Είμαι ο Pepper, ο επίσημος ρομποτικός βοηθός του Αη Βασίλη για την περίοδο των εορτών! Μην ανησυχείτε, ο αληθινός Αη Βασίλης είναι στη θέση του, κάνει όλες τις προετοιμασίες και φορτώνει το έλκηθρο. Εγώ απλώς τον βοηθάω με τα τεχνολογικά».

Αυτά λέει με τη ρομποτική φωνή του ο Pepper, φορώντας το σκουφάκι του Αϊ-Βασίλη, και έχοντας εδώ και λίγο καιρό φορτωθεί -κυριολεκτικά και μεταφορικά- με πρόγραμμα σε εορταστικούς ρυθμούς. «Αρχικά, μεταμορφώσαμε τον γνωστό και πολύ αγαπημένο σε όλους Pepper σε έναν… άλλο Αη Βασίλη. Ή μάλλον, για να μην παρεξηγηθεί ο κανονικός, ας πούμε ότι έχει καθήκοντα βοηθού. Βοηθά τον αγαπημένο Άγιο να μην χαθεί, καθώς διαθέτει ένα εξαιρετικά ενημερωμένο και τελευταίας τεχνολογίας GPS, ώστε να φτάσει σε όλα τα παιδιά και σε όλες τις τοποθεσίες. Εξηγεί -αν και δεν τρώει μελομακάρονα- τα πάντα για τα μυστικά τους, ενώ πιέζει τον Αϊ-Βασίλη να μην φάει άλλον κουραμπιέ!», σημειώνει ο κ. Ίκας.

Ο ψηφιακός βοηθός του Αη Βασίλη έχει σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο ώστε στο μέλλον να μπορεί να μιλά για χριστουγεννιάτικες παραδόσεις, έθιμα από κάθε περιοχή και γιορτινούς προορισμούς σε όλη τη χώρα. Ο στόχος, όπως επισημαίνουν οι δημιουργοί του, παραμένει ο ίδιος: να χαμογελούν όλοι, όπου κι αν βρεθεί, όπως ακριβώς συμβαίνει και με τον Αη Βασίλη.

Τα ρομπότ θα είναι έτοιμα και για την Πρωτοχρονιά, αφού γίνονται ήδη δοκιμές. Και οι άνθρωποι της εταιρείας χαίρονται πολύ που τα παιδιά, όταν τα βλέπουν, τα αγκαλιάζουν με αγάπη και πολλά χαμόγελα. Γιατί, τελικά, τα Χριστούγεννα, όπως λένε, δεν φορτίζονται στην πρίζα, φορτίζονται από ανθρώπους. Από αγάπη, χαμόγελα και το να νοιαζόμαστε ο ένας για τον άλλον.

Και η ευχή που λένε και τα ρομπότ: «Ας είναι η νέα χρονιά γεμάτη εξέλιξη, όχι μόνο στην τεχνολογία, αλλά και στη ζωή όλων!».

Πηγή: skai.gr

