Οι επιστήμονες πιστεύουν ότι κατέγραψαν για πρώτη φορά ηλεκτρική δραστηριότητα στην ατμόσφαιρα του Άρη, υποδηλώνοντας ότι ο πλανήτης είναι ικανός να παράγει αστραπές.

Το ρόβερ Perseverance της NASA, το οποίο προσεδαφίστηκε στον Άρη το 2021, στάλθηκε για να αναζητήσει ενδείξεις βιολογικής δραστηριότητας και τα τελευταία τέσσερα χρόνια εξερευνά την περιοχή του κρατήρα Jezero.

Ηλεκτρικές εκκενώσεις, γνωστές ως «μικροαστραπές», εντοπίστηκαν σε ηχητικές και ηλεκτρομαγνητικές καταγραφές από το όργανο SuperCam του ρόβερ.Οι επιστήμονες ελπίζουν ότι νέα όργανα για τη μέτρηση ατμοσφαιρικών εκκενώσεων και πιο ευαίσθητες κάμερες θα μπορούσαν να σταλούν στον Άρη για να επιβεβαιώσουν τα ευρήματα.

Μια ομάδα ερευνητών από τη Γαλλία ανέλυσε 28 ώρες ηχογραφήσεων από το μικρόφωνο του ρόβερ της NASA κατά τη διάρκεια δύο αρειανών ετών (ή 1.374 γήινων ημερών).

Διαπίστωσαν ότι οι ηλεκτρικές εκκενώσεις συνδέονται συνήθως με «διαβόλους σκόνης» και μέτωπα αμμοθυελλών.

Οι «διάβολοι σκόνης» είναι μικρές ανεμοστρόβιλες που σχηματίζονται από θερμό αέρα που ανεβαίνει από το έδαφος, με τις εσωτερικές κινήσεις τους να μπορούν να προκαλέσουν ηλεκτρικές εκκενώσεις.

Ο επικεφαλής συγγραφέας της έρευνας, δρ Μπαπτίστ Σιντ, είπε στο πρακτορείο Reuters: «Αυτές οι εκκενώσεις αποτελούν μια σημαντική ανακάλυψη, με άμεσες επιπτώσεις στη χημεία της αρειανής ατμόσφαιρας, στο κλίμα, στη δυνητική κατοικησιμότητα και στο μέλλον της ρομποτικής και ανθρώπινης εξερεύνησης.»

Ο ίδιος και άλλοι επιστήμονες του Ινστιτούτου Έρευνας Αστροφυσικής και Πλανητολογίας στη Γαλλία πιστεύουν ότι ο Άρης προστίθεται πλέον στη Γη, τον Κρόνο και τον Δία ως πλανήτης με καταγεγραμμένη ατμοσφαιρική ηλεκτρική δραστηριότητα.

Ο φυσικός σωματιδίων δρ Ντάνιελ Πρίτσαρντ έγραψε στο επιστημονικό περιοδικό Nature ότι, παρόλο που οι καταγραφές «παρέχουν πειστικές ενδείξεις εκκενώσεων που προκαλούνται από σκόνη», επειδή οι εκκενώσεις μόνο ακούστηκαν αλλά δεν παρατηρήθηκαν οπτικά, «αναπόφευκτα θα παραμείνουν κάποια ερωτηματικά για το αν πρόκειται πραγματικά για αστραπές στον Άρη».

Πρόσθεσε: «Δεδομένου του ιστορικού του πεδίου, η συζήτηση πιθανόν να συνεχιστεί για αρκετό καιρό.»

Τον Σεπτέμβριο του φετινού έτους, επιστήμονες εντόπισαν στον Άρη πετρώματα με ασυνήθιστα σημάδια.

Τα εντυπωσιακά αυτά σημάδια, γνωστά ως “λεοπαρδαλέ κηλίδες” και “σπόροι παπαρουνιάς”, περιέχουν ορυκτά που σχηματίστηκαν από χημικές αντιδράσεις οι οποίες ενδέχεται να σχετίζονται με αρχαίους μικροοργανισμούς.

Είναι πιθανό τα ορυκτά αυτά να δημιουργήθηκαν από φυσικές γεωλογικές διεργασίες, αλλά η NASA έχει δηλώσει ότι μπορεί να αποτελούν τα πιο καθαρά σημάδια ζωής που έχουν εντοπιστεί μέχρι σήμερα.

Σήμερα, ο Άρης είναι μια ψυχρή και ξηρή έρημος. Όμως δισεκατομμύρια χρόνια πριν υπάρχουν ενδείξεις ότι διέθετε παχιά ατμόσφαιρα και νερό, γεγονός που τον καθιστά σημαντικό μέρος για την αναζήτηση ίχνων πρώιμης ζωής.

Το Perseverance στάλθηκε στον κρατήρα Jezero επειδή έδειχνε χαρακτηριστικά που υποδήλωναν ότι κάποτε ήταν φιλόξενος για ζωή, συμπεριλαμβανομένων ενδείξεων ότι ήταν παλαιό δέλτα, όταν ο Άρης μπορούσε να στηρίξει επιφανειακό υγρό νερό.

Πηγή: skai.gr

