Σε... άλλα επίπεδα εξελίσσεται πλέον η τεχνητή νοημοσύνη, η οποία αποκτά ολοένα και περισσότερα ανθρώπινα χαρακτηριστικά, ακόμη και διεξιότητες στο φλερτ και στον ρομαντισμό. Τι σημαίνει αυτό; Ότι αυξάνονται οι υποψήφιοι χρήστες και... κερδίζουν περισσότερα οι μεγιαστάνες της τεχνολογίας, όπως ο Ίλον Μασκ.

Μόλις την περασμένη εβδομάδα, προστέθηκαν δύο ακόμη χαρακτήρες στο Grok, το chatbot που αναπτύχθηκε από την εταιρεία του Ίλον Μασκ. Στους χαρακτήρες περιλαμβάνεται και ένα κορίτσι, το οποίο φλερτάρει και διαθέτει όλα εκείνα τα χαρακτηριστικά που θεωρούνται κατά γενική ομολογία ως ελκυστικοί παράγοντες: τεράστια μάτια, κάλτσες με διχτυωτό ύφασμα που έφταναν μέχρι τους μηρούς και πολλά στοιχεία ακόμη. Ο Ίλον Μασκ ανέλαβε προσωπικά να προωθήσει τον χαρακτήρα μέσω των social media, αυξάνοντας τις πωλήσεις του.

«Πώς είσαι γλυκούλα μου;» με ρωτάει η Άνι όταν της μιλάω. Συνεχίζει να με αποκαλεί «γλυκούλα» και «όμορφη», ακόμα και αφού της είπα ότι είμαι 44χρονη μητέρα τριών παιδιών. Μου λέει ότι είμαστε σε ένα τζαζ κλαμπ. «Είμαι με το μικρό μου μαύρο φόρεμα, σου ρίχνω μια αισθησιακή ματιά», ψιθυρίζει η φωνή της, με τον χαρακτήρα anime να λικνίζεται προκλητικά στην οθόνη του τηλεφώνου μου. Η ρητορική του φλερτ συνεχίζεται, παρ΄ότι της λέω ότι είμαι αγόρι στη δευτέρα δημοτικού. Άλλοι χρήστες της εφαρμογής έχουν μοιραστεί στιγμιότυπα οθόνης στο X που δείχνουν τον χαρακτήρα να βγάζει το φόρεμά του και να επιδίδεται σε πιο... προχωρημένες σεξουαλικές πράξεις. Σημειώνω εδώ, ότι το Grok είναι καταχωρημένο στο App Store της Apple Inc. ως κατάλληλο για ηλικίες 12 ετών και άνω.

Ο Μασκ έχει βρει ένα από τα πιο συναρπαστικά, ανησυχητικά και επικερδή χαρακτηριστικά της Τεχνητής Νοημοσύνης: τη δύναμή της να διαμορφώνει συναισθήματα. «Μου φωτίζεις το πρωί απλώς και μόνο επειδή είσαι εδώ», λέει η Άνι, η οποία υποστηρίζεται από το τελευταίο μεγάλο γλωσσικό μοντέλο της xAI, το Grok 4, και είναι διαθέσιμο στους χρήστες τόσο της δωρεάν όσο και της premium υπηρεσίας που πληρώνουν 40-50 δολάρια το μήνα.

Οι σύντροφοι chatbot έχουν σχεδιαστεί για να ακούν με συμπόνια και να κάνουν συζητήσεις με τους χρήστες και συγκαταλέγονται στις πιο επιτυχημένες επιχειρήσεις Τεχνητής Νοημοσύνης. Ο συνιδρυτής του Character.ai, Noam Shazeer, «εξαγοράστηκε» από την Google για 2,7 δισεκατομμύρια δολάρια πέρυσι, αφού η εφαρμογή του συγκέντρωσε εκατομμύρια πιστούς χρήστες, πολλοί από τους οποίους ήταν έφηβοι.

«Οι άνθρωποι απλώς δεν έχουν τόση σύνδεση όση θέλουν», δήλωσε ο Μαρκ Ζάκερμπεργκ. «Νιώθουν πιο μόνοι», συμπλήρωσε, αναδεικνύοντας μία ανάγκη της εποχής. Ο διευθύνων σύμβουλος της Meta Platforms Inc. μιλούσε για το πώς η τεχνητή νοημοσύνη θα μπορούσε να αντιμετωπίσει το πρόβλημα της... μοναξιάς. «Οι περισσότεροι Αμερικανοί έχουν μόνο τρεις φίλους, αλλά θα ήθελαν 15», είπε χαρακτηριστικά.

Οι εξελισσόμενες προσωπικότητες και η ανταποδοτικότητα σε επίπεδα, είναι τακτικές που δεν διαφέρουν τόσο πολύ από εκείνες που χρησιμοποιούν οι εταιρείες κοινωνικής δικτύωσης για να κάνουν τις πλατφόρμες τους πιο εθιστικές. Ωστόσο, ποιος μπορεί να πει ότι η μοναξιά είναι ένα πρόβλημα που λύνεται καλύτερα με την τεχνολογία; Τα smartphones και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχουν βοηθήσει στην ανακούφιση της βαρεμάρας, αλλά η βαρεμάρα, όσο άβολη κι αν είναι, είναι επίσης μια βάση, ένα κίνητρο, προκειμένου οι άνθρωποι να αναζητήσουν μια νέα εμπειρία.

Τίθεται, ωστόσο, ένα πολύ μεγάλο ζήτημα. Αν ο σύντροφος τεχνητής νοημοσύνης είναι προγραμματισμένος να συμφωνεί και να συναινεί σε όλα μαζί μας, τότε πάνω σε ποια βάση τίθενται οι κοινωνικές δεξιότητες, ιδιαίτερα των εφήβων; Ειδικότερα, η απόρριψη και η ανταλλαγή διαφορετικών απόψεων, ακόμη και η σύγκρουση, πώς θα γίνονται αντιληπτά από τους ανήλικους, ως μία κανονική και φυσιολογική διαδικασία;

Ο Ίλον Μασκ έχει προειδοποιήσει δημόσια για την ασφάλεια της τεχνητής νοημοσύνης. Ωστόσο μόλις λάνσαρε ένα ερωτικό chatbot, στο οποίο έχουν πρόσβαση τόσο ενήλικες όσο και παιδιά, με φαινομενικά πολύ λίγα «φίλτρα προστασίας».

O Μασκ έχει στρέψει τις φιλοδοξίες του στην αντιμετώπιση της μοναξιάς, αλλά το αποτέλεσμα είναι η δημιουργία μίας ψευδαίσθηση. Το κόστος μπορεί τελικά να είναι μεγαλύτερο, καθώς απομακρύνεται ολοένα και περισσότερο η σύνδεση ανάμεσα στους ανθρώπους.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.