Τα πεδία στα οποία μπορεί η τεχνητή νοημοσύνη να συμβάλει στη βελτίωση των σχεδιαζόμενων πολιτικών αναφέρθηκε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, στη συζήτηση που είχε προ ολίγου με τον Κωνσταντίνο Δασκαλάκη, καθηγητή Επιστήμης Υπολογιστών στο ΜΙΤ και πρόεδρο της Συμβουλευτικής Επιτροπής για την Τεχνητή Νοημοσύνη, στο πλαίσιο του συνεδρίου «Greeks in AI», στο Σεράφειο.

«Πρέπει να δούμε πώς η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να κάνει την άσκηση της διακυβέρνησης καλύτερη. Τι σημαίνει ένα καλύτερο Δημόσιο με τεχνική νοημοσύνη», είπε ο κ. Μητσοτάκης, σημειώνοντας πως το πρώτο πιλοτικό πρόγραμμα, που χρησιμοποιήθηκε στο Κτηματολόγιο δείχνει πόσο σημαντική βελτίωση της παραγωγικότητας μπορούμε να έχουμε όταν αξιοποιούμε έξυπνα την τεχνητή νοημοσύνη.

Δεύτερο πεδίο πολιτικής είναι το οικοσύστημα των εταιρειών τεχνητής νοημοσύνης που αναπτύσσεται στην Ελλάδα «με πολύ μεγάλη δυναμική», όπως υπογράμμισε ο πρωθυπουργός, απευθυνόμενο όχι μόνο στην ελληνική αγορά, δίνοντας τους τη δυνατότητα να μεγαλώσουν. «Αξιοποιώντας ένα κανονιστικό πλαίσιο το οποίο θα είναι επαρκώς ευέλικτο στους τομείς που θέλουμε να δώσουμε ευελιξία, αλλά ταυτόχρονα θα βάζει περιορισμούς εκεί που θεωρούμε ότι πρέπει να μπουν φρένα και πλαίσιο στην τεχνητή νοημοσύνη, όπως το πεδίο της ψυχικής υγείας των παιδιών και των εφήβων». τόνισε.

Ο κ. Μητσοτάκης πρόταξε, επίσης, την υγεία ως τομέα «που μπορούν να γίνουν πολύ σημαντικά πράγματα». Η πολιτική προστασία, όπου ήδη «έχουμε ενσωματώσει πρωτόλεια εργαλεία που μας επιτρέπουν να προβλέπουμε την εξέλιξη μίας φωτιάς».

«Η άμυνα ένα κεφάλαιο από μόνο του το οποίο όταν η χώρα θα ξοδέψει στα επόμενα 12 χρόνια 28 δισ. ευρώ έχω την απαίτηση να υπάρχει προστιθέμενη αξία ελληνική» τόνισε, ο πρωθυπουργός.

Τέλος το κομμάτι της παιδείας, στο οποίο αποκάλυψε ότι η κυβέρνηση ήδη εξετάζει πιλοτικά προγράμματα με εταιρείες εξωτερικού για το ποιο είναι το μέλλον του ψηφιακού φροντιστηρίου. «Πώς μπορούμε να στηρίξουμε εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης για να βοηθήσουμε παιδιά τα οποία ετοιμάζονται να δώσουν πανελλήνιες», είπε χαρακτηριστικά ο πρωθυπουργός.

