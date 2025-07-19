Περίπου 40 GB δεδομένα (data) τον μήνα θα καταναλώνει, κατά μέσο όρο, κάθε έξυπνο κινητό (smartphone) και φορητός υπολογιστής παγκοσμίως έως το 2030. Με απλά λόγια 40 GB ισοδυναμούν με περίπου 40 ώρες συνεχούς streaming βίντεο σε υψηλή ανάλυση, ή πάνω από 10.000 φωτογραφίες υψηλής ποιότητας ανεβασμένες ή ληφθείσες μέσω cloud, ή ακόμα περίπου 1 εκατομμύριο απλά μηνύματα (SMS). Αν μιλάμε για chat και εικόνες στο WhatsApp, τα 40 GB επαρκούν για χιλιάδες φωτογραφίες και βίντεο μικρής διάρκειας ανά μήνα. Κάποτε, αυτά τα μεγέθη φαίνονταν απίθανα. Σήμερα, είναι ήδη η πραγματικότητα και τα επόμενα χρόνια θα είναι ο κανόνας.

Αυτό δείχνει το Ericsson Mobility Report 2025, μία από τις εγκυρότερες εκθέσεις στον κόσμο για την πορεία των κινητών δικτύων, της χρήσης δεδομένων και των τεχνολογιών τηλεπικοινωνιών. Με χρονικό ορίζοντα πρόβλεψης το 2030, καταγράφει τάσεις που ήδη διαμορφώνουν το μέλλον, με ιδιαίτερη έμφαση στην εκρηκτική ανάπτυξη της τεχνολογίας 5G και στη γενικευμένη εξάρτηση από τα δίκτυα δεδομένων.

Οι συνολικές συνδρομές κινητής τηλεφωνίας παγκοσμίως θα φτάσουν τα 9,43 δισεκατομμύρια έως το 2030, από 8,51 δισ. το 2023, με μέσο ετήσιο ρυθμό αύξησης (CAGR) 1%. Ειδικότερα, οι συνδέσεις smartphone θα ξεπεράσουν τα 8,29 δισ., έναντι 6,93 δισ. μόλις επτά χρόνια νωρίτερα. Παράλληλα, οι συνδέσεις μέσω κινητών PCs, tablets και routers θα αυξηθούν από 260 εκατομμύρια το 2023 σε 530 εκατομμύρια, σχεδόν διπλασιαζόμενες.

Το επίκεντρο της επόμενης τεχνολογικής περιόδου είναι σαφώς το 5G. Οι συνδρομές 5G θα εκτοξευτούν από 1,62 δισ. σε 6,29 δισ. ώς το 2030, με ρυθμό ανάπτυξης 18% ετησίως. Ακόμα ταχύτερα αυξάνονται οι συνδέσεις 5G standalone, δηλαδή ανεξάρτητες από παλαιότερες υποδομές, οι οποίες θα φτάσουν τα 3,66 δισ. με ρυθμό 19%. Στον αντίποδα, οι τεχνολογίες GSM/EDGE και WCDMA/HSPA φθίνουν ραγδαία, υποχωρώντας κατά 13% και 11% αντίστοιχα κάθε χρόνο.

Τα δεδομένα που θα διακινούνται

Η κίνηση δεδομένων είναι ίσως ο πιο εντυπωσιακός δείκτης. Η μηνιαία κατανάλωση ανά smartphone θα υπερδιπλασιαστεί, από 17 GB το 2023 σε 37 GB το 2030, ενώ ανά tablet θα φτάσει τα 27 GB (από 13 GB) και ανά φορητό υπολογιστή τα 40 GB. Σε παγκόσμια κλίμακα, η συνολική κίνηση δεδομένων μέσω κινητών δικτύων θα φτάσει τα 280 exabytes (EB) τον μήνα, έναντι 106 EB το 2023. Από αυτά, τα smartphones και μόνα τους θα «ευθύνονται» για 274 EB, καθιστώντας τα τον κυρίαρχο καταναλωτή παγκοσμίως.

Εντυπωσιακή είναι και η πορεία των Fixed Wireless Access (FWA) συνδέσεων, που προσφέρουν σταθερό internet μέσω ασύρματης τεχνολογίας. Οι συνδέσεις FWA θα αυξηθούν από 130 εκατομμύρια το 2023 σε 350 εκατ. το 2030, με ετήσια αύξηση 14%, ενώ η μηνιαία χρήση δεδομένων θα φτάσει τα 151 EB (έναντι μόλις 31 EB το 2023), καταγράφοντας 24% μέσο ετήσιο ρυθμό.

Όσον αφορά τις σταθερές ευρυζωνικές συνδέσεις, κι αυτές ακολουθούν ανοδική πορεία από 1,53 δισεκατομμύρια το 2023 σε 1,99 δισεκατομμύρια το 2030. Η ετήσια αύξηση αγγίζει το 4%, σε αντίθεση με τις τεχνολογίες του παρελθόντος που αποσύρονται σταδιακά.

Στο γεωγραφικό επίπεδο, το ενδιαφέρον μετατοπίζεται από τις ώριμες αγορές προς τις ταχέως αναπτυσσόμενες περιοχές. Στη Δυτική Ευρώπη, για παράδειγμα, οι κινητές συνδρομές αυξάνονται από 550 σε μόλις 570 εκατομμύρια, μηδενική ουσιαστικά αύξηση.

Η Βόρεια Αμερική εμφανίζει επίσης μικρή αύξηση, φτάνοντας τα 480 εκατομμύρια. Αντίθετα, η Υποσαχάρια Αφρική αναμένεται να φτάσει τα 1,27 δισ. συνδρομές, με 4% ρυθμό ανάπτυξης, ενώ η Ινδία, Νεπάλ και Μπουτάν θα φτάσουν τα 1,31 δισεκατομμύρια.

Αντίστοιχα, οι smartphone συνδρομές θα αυξηθούν περισσότερο στις αναδυόμενες αγορές. Η Υποσαχάρια Αφρική αναμένεται να διπλασιάσει τις συνδρομές της, από 460 εκατομμύρια σε 890 εκατομμύρια, με ετήσιο ρυθμό 9%. Η Λατινική Αμερική και η Νότια Ασία εμφανίζουν αύξηση 3%, ενώ η Κίνα, ήδη κορεσμένη, παραμένει στάσιμη στις 1,79 δισ. συσκευές.

Πρακτικά τι σημαίνουν όλα αυτά για ένα μέσο καταναλωτή

Μέχρι το 2030, η καθημερινή χρήση του έξυπνου κινητού τηλεφώνου θα απαιτεί όλο και περισσότερα δεδομένα. Από βίντεο υψηλής ανάλυσης και social media, μέχρι φωτογραφίες στο cloud και online αγορές, ο μέσος καταναλωτής θα χρειάζεται μεγαλύτερα πακέτα δεδομένων και συχνότερη χρήση Wi-Fi. Θα προσφέρονται πλέον από τους παρόχους οικονομικά πακέτα για την χρήση πολλών δεδομένων. Παλιές συσκευές δεν θα αντέχουν και θα πρέπει να αντικατασταθούν. Παράλληλα, το 5G θα καλύπτει όλο και περισσότερες περιοχές, προσφέροντας ταχύτητες καλύτερες από Wi-Fi, ιδιαίτερα χρήσιμες σε όσους ζουν σε επαρχία ή μετακινούνται συχνά.

Το ασύρματο internet στο σπίτι (Fixed Wireless Access) θα υποκαταστήσει τις παραδοσιακές σταθερές συνδέσεις, ειδικά σε απομακρυσμένες περιοχές. Η ψηφιακή πρόοδος των αναδυόμενων χωρών μειώνει το τεχνολογικό προβάδισμα των Ευρωπαίων, απαιτώντας συνεχή εξοικείωση με νέες τεχνολογίες για να μη μείνουμε πίσω. Η πρόσβαση σε δεδομένα και υπηρεσίες δεν είναι πλέον πολυτέλεια - είναι βασική ανάγκη. Ο ψηφιακός αναλφαβητισμός μετατρέπεται σε σοβαρό εμπόδιο. Για τον μέσο πολίτη, το «έχω κινητό» δεν θα αρκεί καθώς θα πρέπει να μάθει να το αξιοποιεί ουσιαστικά, για να συμμετέχει στην κοινωνία, την οικονομία και την καθημερινότητα.

Συνολικά, η εικόνα που προκύπτει από την έκθεση δείχνει ότι ο κόσμος κινείται με ταχείς ρυθμούς προς ένα ολοένα πιο συνδεδεμένο μέλλον, όπου η πρόσβαση στα δεδομένα δεν είναι πολυτέλεια αλλά προϋπόθεση συμμετοχής στην κοινωνία, στην οικονομία και στην καθημερινότητα.

Το 5G επιταχύνει την καινοτομία, η χρήση δεδομένων εκτινάσσεται, και οι περιφέρειες που μέχρι πρόσφατα έμεναν πίσω, αναδεικνύονται σε πρωταγωνιστές της επόμενης μέρας.

Μέσα σε αυτό το σκηνικό, κάθε megabyte, κάθε gigabyte, κάθε νέα σύνδεση δεν είναι απλώς τεχνολογία αλλά πρόσβαση, δυνατότητα, ταυτότητα και ευκαιρία.

