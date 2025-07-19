Η περιστροφή της Γης καταγράφηκε σε ένα εντυπωσιακό time-lapse στα Κανάρια νησιά από τον χρήστη του Reddit, Martin Giraud.

Πιο συγκεκριμένα, ο Martin Giraud, ο οποίο δηλώνει αστροφωτογράφος κατέγραψε ένα 8ωρο time-lapse στο νησί Λα Πάλμα.

Ο ίδιος αναφέρει για το βίντεο με τη μαγευτική θέα:

«Όπως γνωρίζετε, ο πλανήτης μας Γη περιστρέφεται γύρω από τον άξονά του. Αυτό είναι που ονομάζουμε περιστροφή της Γης. Ο καλύτερος τρόπος για να παρακολουθήσετε αυτό το φαινόμενο είναι να παρατηρήσετε ένα αστρικό αντικείμενο και να το παρακολουθήσετε να κινείται στον ουρανό. Θα μπορούσατε να κοιτάξετε τον Ήλιο, αλλά είναι ακόμη πιο εντυπωσιακό να παρακολουθείτε τα αστέρια, καθώς μπορείτε να δείτε ολόκληρο τον ουρανό να μετατοπίζεται. Τα αστρολογικά timelapse είναι ιδανικά για αυτό. Επιταχύνοντας τον νυχτερινό ουρανό, κάνουν την κίνηση της Γης πιο εμφανή».

Πηγή: skai.gr

