Πώς ήταν ο Παρθενώνας το 432 πΧ: Εντυπωσιακό 3D βίντεο από το εσωτερικό

Με μία ψηφιακή αναπαράσταση του εσωτερικού του Παρθενώνα με προηγμένη τεχνολογία 3D, ένας καθηγητής από το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης δημιούργησε ένα εντυπωσιακό βίντεο που βάζει τον θεατή στα «άδυτα» του Παρθενώνα.

Σύμφωνα με τον Χουάν δε Λάρα (Juan de Lara)- η τετραετής μελέτη του οποίου δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό The Annual of the British School at Athens – στο εσωτερικό, ο επιβλητικός ναός της θεάς Αθηνάς στην Ακρόπολη ήταν αμυδρά φωτισμένος, ώστε να προκαλεί ένα απόκοσμο, θεϊκό δέος στους πιστούς.

Σύμφωνα με το archaeologymag.com, την ημέρα, το χρυσελεφάντινο άγαλμα της θεάς Αθηνάς φωτίζονταν στρατηγικά από το φως του Ήλιου που έμπαινε από την ανατολική πύλη, ενώ ο υπόλοιπος ναός διατηρούνταν σκοτεινός, δημιουργώντας μια εντυπωσιακή, προμελετημένη οπτική ψευδαίσθηση.

Σύμφωνα με τη μελέτη του καθηγητή, οι αρχαίοι Έλληνες είχαν φτιάξει στο εσωτερικό του Παρθενώνα ένα σύστημα φωτισμού που περιλάμβανε μικρά παράθυρα στη στέγη, αντανακλαστικές δεξαμενές με νερό, ημιδιαφανείς οροφές και λαμπερά υλικά - όλα αλληλεπιδρούσαν για να δημιουργούν μία κατανυκτική και επιβλητική ατμόσφαιρα, με επίκεντρο το άγαλμα της θεάς Αθηνάς.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.