Η τεχνητή νοημοσύνη «μεταφράζει» τα νιαουριτά και τα γαβγίσματα

Η Baidu, ο τεχνολογικός κολοσσός που είναι υπεύθυνος για την ανάπτυξη της μεγαλύτερης μηχανής αναζήτησης στην Κίνα, προχώρησε σε μια επαναστατική κίνηση καταθέτοντας μια πατέντα με στόχο την αποκωδικοποίηση των ήχων των κατοικιδίων μας.

Σκοπός της είναι να μετατρέψει τις «γκρίνιες» των γατών και τα «γαβγίσματα» των σκύλων σε κατανοητές λέξεις, χρησιμοποιώντας τεχνολογία ανάλυσης δεδομένων και τεχνητή νοημοσύνη.

Η πατέντα, η οποία δημοσιοποιήθηκε την περασμένη εβδομάδα, ανήκει στην Baidu και αποσκοπεί στην ανάπτυξη ενός συστήματος που θα αποκωδικοποιεί τους ήχους των ζώων, λαμβάνοντας υπόψη φωνητικά δεδομένα, συμπεριφορικά μοτίβα και φυσιολογικά σήματα. Η ανάλυση θα γίνεται από μια μηχανή AI, η οποία θα προσδιορίζει τη συναισθηματική κατάσταση του ζώου και θα συνδέει αυτά τα συναισθήματα με αντίστοιχες έννοιες, μετατρέποντάς τα σε ανθρώπινη γλώσσα για καλύτερη κατανόηση του τι προσπαθεί να εκφράσει το κατοικίδιο.

Ένας εκπρόσωπος της Baidu δήλωσε στην CGTN News: «Υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον για την κατάθεση της αίτησης της πατέντας μας». Παράλληλα, τόνισε ότι το έργο βρίσκεται ακόμη στην ερευνητική φάση και ότι το νέο σύστημα θα προσφέρει «βαθύτερη συναισθηματική επικοινωνία και κατανόηση μεταξύ ανθρώπων και ζώων, βελτιώνοντας την ακρίβεια και την αποτελεσματικότητα της αμφίδρομης επικοινωνίας».

Η Baidu είναι μία από τις πρώτες εταιρείες στην Κίνα που επένδυσε σημαντικά στην τεχνητή νοημοσύνη, ειδικά μετά την κυκλοφορία του ChatGPT από την OpenAI το 2022. Επίσης, πολλές άλλες εταιρείες σε όλο τον κόσμο εργάζονται στην προσπάθεια μετάφρασης των φωνητικών εκφράσεων των ζώων, ένα θέμα που απασχολεί τους ανθρώπους εδώ και πολλά χρόνια.

Μόνο με τις τελευταίες εξελίξεις στην τεχνολογία, οι ιδιοκτήτες κατοικίδιων μπορούν πλέον να ελπίζουν ότι θα καταφέρουν να κατανοήσουν καλύτερα τα συναισθήματα και τις ανάγκες των αγαπημένων τους ζώων.

