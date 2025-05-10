H επιτομή της ανθρώπινης μηχανικής- Έτσι φτιάχνονται τα τεχνητά νησιά

Ένα εντυπωσιακό κατόρθωμα της ανθρώπινης μηχανικής.

Τα τεχνητά νησιά, «στολίδια» στη μέση της θάλασσας που δεν αποτελούν δημιούργημα της φύσης αλλά ανθρώπινη παρέμβαση στο φυσικό τοπίο θεωρούνται πλέον ορόσημα κοσμοπολίτικων προορισμών όπως το Ντουμπάι, όπου και βρίσκεται το εμβληματικό Palm Jumeirah, ή το Διεθνές Αεροδρόμιο του Χονγκ Κονγκ.

Σε κάθε περίπτωση έκπληξη προκαλεί ο τρόπος που χτίζονται πάνω στο νερό.

Ένα βίντεο, που κοινοποιήθηκε στο Instagram, δείχνει την παρασκευαστική διαδικασία με τους χρήστες του διαδικτύου να εκφράζουν τον προβληματισμό τους για τη «συναρπαστική αλλά θλιβερή», διαδικασία.

Υπάρχουν πολλές διαφορετικές μέθοδοι για τη δημιουργία τεχνητών νησιών - η πρώτη από τις οποίες ονομάζεται ανάκτηση.

Πρόκειται για τη σύνθεση γης σε ένα υδάτινο σώμα μέσω της εναπόθεσης χώματος, άμμου ή άλλων δομικών υλικών στον πυθμένα της θάλασσας.

Συχνά συλλέγεται άμμος από τον πυθμένα του ωκεανού και μεταφέρεται στην επιθυμητή τοποθεσία, όπου διαμορφώνεται και συμπιέζεται για να δημιουργήσει γη πάνω από το νερό.

Μερικές φορές οι ακτές του νησιού «θωρακίζονται» με πέτρα ή μπετόν για να προστατευθούν από το νερό και τα κύματα.

Μόλις σταθεροποιηθεί, το νησί μπορεί να αναπτυχθεί με κτίρια, δρόμους ή θέρετρα.

Τα ανακτημένα τεχνητά νησιά χρειάζονται πολύ χρόνο για να κατασκευαστούν και μπορεί να γίνουν πολύ δαπανηρά εάν κατασκευαστούν σε βαθιά ή εκτεθειμένα νερά.

Ως αποτέλεσμα, η χρήση τους περιορίζεται συνήθως σε βάθη νερού 10-20 μέτρων και για συνθήκες όπου το νησί είναι σε μεγάλο βαθμό προστατευμένο και στηρίζεται σε εύλογα γερά θεμέλια.

«Αυτό με έκανε να νιώθω άβολα για κάποιο λόγο», έγραψε η Enna Snow.

Ένα άλλο άτομο είπε: «Συναρπαστικό αλλά λυπηρό. Παίζουμε τον θεό και ουσιαστικά καταστρέφουμε τους εαυτούς μας. Ας μην παρεμβαίνουμε»

Κάποιος προειδοποίησε για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις, προσθέτοντας πως είναι τρελό το πόση ζημιά πρέπει να κάνει αυτό στον πυθμένα της θάλασσας.

Ένας άλλος σχολίασε το βίντεο ως ανησυχητικό.

Αξίζει να σημειωθεί πως το διάσημο Palm Jumeirah του Ντουμπάι χτίστηκε μέσω ενός τεράστιου έργου αποκατάστασης γης.

Αφορούσε την εκβάθυνση 120 εκατομμυρίων κυβικών μέτρων άμμου από τον πυθμένα της θάλασσας και την ανατίναξη 7 εκατομμυρίων τόνων βράχου από τα κοντινά βουνά Hajar.

Στη συνέχεια κατασκευάστηκε ένας κυματοθραύστης σε σχήμα ημισελήνου για να προστατεύσει το νησί από τα κύματα και τα ρεύματα του Περσικού Κόλπου.

Το όλο έργο χρειάστηκε έξι χρόνια για να κατασκευαστεί και κόστισε 12 δισεκατομμύρια δολάρια.

Πηγή: skai.gr

