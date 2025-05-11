Γιορτή της Μητέρας: Το Doodle της Google αφιερωμένο «σε όλες τις μαμάδες του κόσμου»

Απεικονίζοντας ένα ανθισμένο λουλούδι γιορτάζει η Google τη Γιορτή της Μητέρας, σήμερα Κυριακή. Η Google κάνει μια αφιέρωση στις μαμάδες όλου του κόσμου, δείχνοντας στο doodle ένα μεγάλο λουλούδι να προσέχει στοργικά δύο μικρότερα καθώς ανθίζουν.

Η Γιορτή της Μητέρας ή Ημέρα της Μητέρας είναι ετήσια εορτή προς τιμήν της μητέρας, και της μητρότητας, καθώς και της επιρροής των μητέρων στην κοινωνία. Γιορτάζεται σε διαφορετικές ημέρες ανά τον κόσμο, συνηθέστερα τους μήνες Μάρτιο ή Μάιο. Στην Ελλάδα και σε πολλές άλλες χώρες, γιορτάζεται την δεύτερη Κυριακή του Μαΐου. Αυτή τη χρονιά είναι 11 Μαΐου.

Σύμφωνα με τη wikipedia η σύγχρονη εορτή καθιερώθηκε τον 20ό αιώνα στις Ηνωμένες Πολιτείες και προέρχεται από το αγγλικό και το αμερικανικό κίνημα των γυναικών. Η Αμερικανίδα Ανν Τζάρβις (Ann Maria Reeves Jarvis) διοργάνωσε για πρώτη φορά το 1865 ένα κίνημα με το όνομα Mothers Friendships Day και συναντήσεις με το όνομα Mothers Day Meetings, κατά τις οποίες οι μητέρες αντάλλασσαν απόψεις και εμπειρίες.[3] Το 1870 η Τζούλια Γουόρντ Χάου (Julia Ward Howe) διοργάνωσε μια εκδήλωση φιλειρηνικής συγκέντρωσης μητέρων με το σλόγκαν peace and motherhood με σκοπό, τα παιδιά να μη στέλνονται στον πόλεμο.

Στην Ελλάδα η γιορτή της μητέρας συνδέθηκε με την εορτή της Υπαπαντής (2 Φεβρουαρίου). Τότε η ορθόδοξη εκκλησία γιορτάζει την Παναγία με τον Ιωσήφ που πηγαίνουν τον 40ήμερο Ιησού στο Ναό για ευλογία.

Ο παράλληλος εορτασμός της Υπαπαντής με την ημέρα της μητέρας ξεκίνησε το 1929. Από τη δεκαετία του 1960, ο εορτασμός μαζί με την Υπαπαντή ατόνησε και ενισχύθηκε ο εορτασμός στη δεύτερη Κυριακής του Μαΐου.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.