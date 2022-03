Ο Αμερικανός μεγιστάνας Ίλον Μασκ της Tesla προειδοποίησε την Πέμπτη τους Ουκρανούς να χρησιμοποιούν τη δορυφορική υπηρεσία Starlink της εταιρείας του «με προσοχή».



Ο Μασκ, ο οποίος είναι ένας από τους πλουσιότερους ανθρώπους στον κόσμο, δώρισε μια σειρά από δορυφορικά τερματικά Starlink στην Ουκρανία ώστε να λειτουργεί η δορυφορική υπηρεσία διαδικτύου εν καιρώ πολέμου.



Είπε ότι το σύστημα επικοινωνίας είναι το «μόνο μη ρωσικό» που εξακολουθεί να λειτουργεί στη χώρα, και προειδοποίησε ότι για το λόγο αυτό οι πιθανότητες να στοχοποιηθεί είναι μεγάλες.

Για να υπάρχει πρόσβαση στη δορυφορική υπηρεσία Internet, είναι απαραίτητο κάποιος να έχει τερματικό της Starlink και με αυτόν τον τρόπο μπορούν να αποστέλλονται και να λαμβάνονται σήματα από οποιονδήποτε από τους ενεργούς δορυφόρους Starlink που στάλθηκαν στην περιοχή της Ουκρανίας.

Important warning: Starlink is the only non-Russian communications system still working in some parts of Ukraine, so probability of being targeted is high. Please use with caution.