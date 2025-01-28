Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ είπε στους δημοσιογράφους τη Δευτέρα ότι η Microsoft MSFT.O βρίσκεται σε συνομιλίες για την εξαγορά του TikTok και ότι θα ήθελε να δει έναν «πόλεμο» προσφορών για την εφαρμογή.

Ο Τραμπ έχει δηλώσει προηγουμένως ότι ήταν σε συζητήσεις με πολλά μέρη σχετικά με την αγορά του TikTok και αναμένει να λάβει απόφαση για το μέλλον της εφαρμογής εντός των επόμενων 30 ημερών.

Η εφαρμογή, η οποία έχει περίπου 170 εκατομμύρια Αμερικανούς χρήστες, τέθηκε για λίγο εκτός σύνδεσης λίγο πριν τεθεί σε ισχύ ο νόμος που απαιτούσε από την ByteDance είτε να την πουλήσει για λόγους εθνικής ασφάλειας είτε να αντιμετωπίσει απαγόρευση στις 19 Ιανουαρίου.

Ο Τραμπ, μετά την ανάληψη των καθηκόντων του στις 20 Ιανουαρίου, υπέγραψε εκτελεστικό διάταγμα που επιδιώκει να καθυστερήσει κατά 75 ημέρες την επιβολή του νόμου που τέθηκε σε ισχύ μετά την προειδοποίηση Αμερικανών αξιωματούχων ότι υπήρχε κίνδυνος κακής χρήσης των δεδομένων των Αμερικανών στο πλαίσιο του ByteDance.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.