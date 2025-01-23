Μήνυση έχουν καταθέσει χρήστες του LinkedIn Premium κατά της γνωστής πλατφόρμας κοινωνικής δικτύωσης, κατηγορώντας την εταιρεία πως μοιράστηκε τα προσωπικά τους μηνύματα με άλλες εταιρείες για να εκπαιδεύσει μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης (ΑΙ).

Όπως αναφέρεται στην αγωγή, τον περασμένο Αύγουστο, ο μεγαλύτερος ιστότοπος επαγγελματικής κοινωνικής δικτύωσης στον κόσμο εισήγαγε «αθόρυβα» μια ρύθμιση απορρήτου, η οποία επέτρεπε αυτόματα στους χρήστες να συμμετέχουν σε ένα πρόγραμμα που επέτρεπε σε τρίτους να χρησιμοποιούν τα προσωπικά τους δεδομένα για την εκπαίδευση AI.

Κατηγορούν επίσης την εταιρεία -που ανήκει στη Microsoft- πως απέκρυψε τις ενέργειές της ένα μήνα αργότερα, αλλάζοντας την πολιτική απορρήτου της ώστε να λέει ότι οι πληροφορίες των χρηστών θα μπορούσαν να αποκαλυφθούν για σκοπούς εκπαίδευσης AI.

Εκπρόσωπος του LinkedIn απάντησε στο BBC News ότι «πρόκειται για ψευδείς ισχυρισμούς χωρίς βάση».

Η αγωγή ανέφερε επίσης ότι το LinkedIn άλλαξε την ενότητα «συχνές ερωτήσεις» που ανέφερε ότι οι χρήστες μπορούν να επιλέξουν να μην μοιράζονται δεδομένα για σκοπούς τεχνητής νοημοσύνης. «Οι ενέργειες του LinkedIn... δείχνουν ένα μοτίβο προσπάθειας να καλύψει τα ίχνη του», ανέφερε η αγωγή.

«Η συμπεριφορά αυτή υποδηλώνει ότι το LinkedIn είχε πλήρη επίγνωση ότι είχε παραβιάσει τις υποσχέσεις και τα πρότυπα προστασίας της ιδιωτικής ζωής και αποσκοπούσε στην ελαχιστοποίηση του δημόσιου ελέγχου», σημειώνεται.

Η αγωγή κατατέθηκε σε ομοσπονδιακό δικαστήριο της Καλιφόρνιας εκ μέρους ενός χρήστη του LinkedIn Premium και άλλων που βρίσκονται σε παρόμοια κατάσταση.

Επίσης, ζητούν 1.000 δολάρια αποζημίωση ανά χρήστη για υποτιθέμενες παραβιάσεις του ομοσπονδιακού νόμου περί αποθηκευμένων επικοινωνιών των ΗΠΑ, καθώς και ένα απροσδιόριστο ποσό για παραβίαση της σύμβασης και του νόμου περί αθέμιτου ανταγωνισμού της Καλιφόρνιας.

Σύμφωνα με ένα email που έστειλε το LinkedIn στους χρήστες της πέρυσι, «δεν έχει επιτρέψει την κοινή χρήση δεδομένων χρηστών για σκοπούς τεχνητής νοημοσύνης στο Ηνωμένο Βασίλειο, τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο και την Ελβετία».

Σημειώνεται πως το LinkedIn έχει περισσότερους από ένα δισεκατομμύριο χρήστες σε όλο τον κόσμο, με σχεδόν το ένα τέταρτο αυτών να είναι στις ΗΠΑ.

Το 2023, η εταιρεία είχε έσοδα ύψους 1,7 δισ. δολαρίων από premium συνδρομές. Έχει επίσης δηλώσει ότι ο αριθμός των premium συνδρομητών αυξάνεται ραγδαία καθώς συνεχίζει να προσθέτει περισσότερες λειτουργίες τεχνητής νοημοσύνης.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.