TikTok: Αποτελεί όντως απειλή για την εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ;

Εάν οι ΗΠΑ καταλήξουν οριστικά ότι η κινεζικής ιδιοκτησίας εφαρμογή κοινωνικής δικτύωσης TikTok αποτελεί απειλή για την εθνική ασφάλεια, είναι δύσκολο να μην ενστερνιστούν την ίδια άποψη το Ηνωμένο Βασίλειο και οι υπόλοιπες χώρες της Δύσης.

Ωστόσο, το γεγονός ότι ο Ντόναλντ Τραμπ, αμέσως μετά την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο ανέστειλε τη διαδικασία απαγόρευσης του TikTok στις ΗΠΑ, το οποίο έριξε «μαύρο» για μία ημέρα την Κυριακή 19 Ιανουαρίου, υποδηλώνει ότι πίσω από την απόφαση του Αμερικανού προέδρου κρύβεται κάτι άλλο - η τραμπική άποψη περί γεωπολιτικής, όπως αναφέρει ο Guardian.

Με 14,8 εκατ. ακολούθους στο TikTok, ο Τραμπ έχει τους λόγους του να είναι επιφυλακτικός όσον αφορά την απαγόρευση της εφαρμογής, καθώς θα χάσει ένα μεγάλο μέρος της επιρροής του προς το ευρύ κοινό, κάτι που δικαιολογεί την προσπάθειά του να περάσει έστω ένα μέρος της δραστηριότητας του TikTok στις ΗΠΑ στα χέρια ενός Αμερικανού επιχειρηματία. Εξ ου και εμφανίστηκε ανοιχτός στο να εξαγοράσει το TikTok στις ΗΠΑ ο στενός συνεργάτης του Ίλον Μασκ, ενδεχόμενο όμως που χαρακτήρισε «μύθευμα» η μητρική εταιρεία της εφαρμογής, Byte Dance.

Το επιχείρημα των ΗΠΑ ότι το TikTok αποτελεί απειλή για την εθνική ασφάλεια της χώρας στηρίζεται στις ανησυχίες ότι ο μεγάλος όγκος των δεδομένων χρηστών που συλλέγει η εφαρμογή θα μπορούσε να καταλήξει στην Κίνα και να πέσει στα χέρια του κυβερνώντος Κομμουνιστικού Κόμματος.

Το TikTok παραδέχεται ότι όντως συλλέγει σημαντικό όγκο προσωπικών δεδομένων, όπως αριθμούς τηλεφώνου και διευθύνσεις email, στοιχεία για την τοποθεσία των συσκευών καθώς και τις λίστες επαφών όσων έχουν συνδέσει τα τηλέφωνά τους με τα κοινωνικά τους δίκτυα.

Ορισμένα από αυτά τα στοιχεία αποθηκεύονται στη Σιγκαπούρη, τη Μαλαισία, τις ΗΠΑ και την Ιρλανδία – ενώ, σύμφωνα με το ανώτατο δικαστήριο των ΗΠΑ, ορισμένα υποβάλλονται σε επεξεργασία στην Κίνα, όπως τα δεδομένα για την «εκπαίδευση» του αλγόριθμου συστάσεων της εφαρμογής.

Βέβαια, τέτοια στοιχεία δεν συγκεντρώνει μόνο το TikTok. Πολλές άλλες εφαρμογές συλλέγουν επίσης σημαντικό όγκο δεδομένων χρηστών, χωρίς ωστόσο να έχουν βρεθεί στο στόχαστρο των ΗΠΑ. Όπως παρατηρεί μάλιστα ο Ciaran Martin, πρώην επικεφαλής της υπηρεσίας κυβερνοασφάλειας του Ηνωμένου Βασιλείου, NCSC, «το σύστημα ασφάλειας των προσωπικών δεδομένων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και σε άλλες εφαρμογές είναι τόσο διάτρητο, που λίγο έχει σημασία τι κάνει το TikTok».

Η κινεζική εφαρμογή είχε παραδεχθεί επίσης στο παρελθόν ότι είχε πρόσβαση στους λογαριασμούς δύο δημοσιογράφων τεχνολογίας που ασχολούνταν με τις δραστηριότητες του TikTok. Ωστόσο, ένας άλλος ισχυρισμός για κρυφή παρέμβαση του Κινεζικού Κομμουνιστικού Κόμματος έχει απορριφθεί από δικαστήριο των ΗΠΑ, λόγω αμφιβολιών για την αξιοπιστία του βασικού μάρτυρα.

Ο πρώην επικεφαλής του FBI Christopher Wray προειδοποίησε το Κογκρέσο τον Ιανουάριο του περασμένου έτους ότι το TikTok θα μπορούσε να επιτρέψει στην Κίνα «να ελέγχει τη συλλογή δεδομένων για εκατομμύρια χρήστες, τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν για κάθε είδους επιχειρήσεις πληροφοριών ή προσπάθειες επιρροής».

Στην πραγματικότητα όμως αυτές οι ανησυχίες είναι ως επί το πλείστον θεωρητικές.

Αν και είναι αναμφισβήτητο ότι το Πεκίνο έχει εμπλακεί σε υποθέσεις υποκλοπής δυτικών συστημάτων υπολογιστών για λόγους κατασκοπείας, κλοπής πνευματικής ιδιοκτησίας και απόκτησης προσωπικών δεδομένων, δεν υπάρχουν αποδείξεις ότι το TikTok αποτελεί εργαλείο μαζικής παρακολούθησης.

Έτσι, προκύπτει το ερώτημα μήπως τελικά η υπόθεση του TikTok δεν αφορά πράγματι την εθνική ασφάλεια αλλά τη γεωπολιτική κόντρα των ΗΠΑ με την Κίνα. Σε αυτήν την περίπτωση, η Βρετανία θα ήταν σοφό να μείνει απ' έξω. «Είναι λογικό να δούμε πρώτα τι θα γίνει στις ΗΠΑ», λέει ο Martin. «Επειδή εάν οι ΗΠΑ καταφέρουν να πωληθεί το TikTok, το πρόβλημα λύνεται».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.