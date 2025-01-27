Το «μίνι-φεγγάρι» της Γης, ένας μικρός διαστημικός βράχος που παρέμεινε κοντά της πέρυσι μπορεί στην πραγματικότητα να είναι ένα κομμάτι της Σελήνης που αποκόπηκε πριν από χιλιάδες χρόνια.

Το ουράνιο αντικείμενο, γνωστό ως 2024 PT5, έχει πλάτος περίπου 10 μέτρα. Ωστόσο, δεν διατρέχει κανέναν κίνδυνο να συγκρουστεί με τη Γη τώρα ή τις επόμενες δεκαετίες λόγω της τροχιάς της, σύμφωνα με τους ερευνητές. Μετά την κοντινή του προσέγγιση στη Γη, το 2024 PT5 απομακρύνεται σιγά-σιγά σε νέα, πιο μακρινή τροχιά.

Αλλά παραδόξως, η τροχιά του αντικειμένου γύρω από τον ήλιο είναι παρόμοια με αυτή της Γης, υποδηλώνοντας ότι το 2024 PT5 προήλθε από τη δική μας γωνία του ηλιακού συστήματος.

Οι αστρονόμοι εντόπισαν για πρώτη φορά τον αστεροειδή στις 7 Αυγούστου χρησιμοποιώντας το παρατηρητήριο που εδρεύει στη Νότια Αφρική του συστήματος Τελευταίας Προειδοποίησης επίγειας πρόσκρουσης αστεροειδών που χρηματοδοτείται από τη NASA ή ATLAS.

Παρά τις προβλέψεις ότι ο αστεροειδής θα μπορούσε να γίνει ένα προσωρινό μίνι φεγγάρι που γυρίζει γύρω από τη Γη, ο διαστημικός βράχος διατήρησε μια πεταλοειδή τροχιά που τον έφερε κοντά, αλλά στην πραγματικότητα δεν μπήκε ποτέ σε τροχιά γύρω από τον πλανήτη μας. Ωστόσο, αυτό το μίνι-φεγγάρι εξακολουθεί να είναι ιδιαίτερο καθώς είναι δυνητικά ένα κομμάτι της πραγματικής σελήνης, είπε ο Δρ Τέντι Καρέτα, μεταδιδακτορικός συνεργάτης στο Παρατηρητήριο Lowell στην Αριζόνα.

«Ήταν σχεδόν σε τροχιά γύρω μας για περίπου δύο μήνες. Αυτό το είδος τροχιάς είναι θεμελιωδώς σπάνιο, επομένως δεν πρέπει να προκαλεί έκπληξη το γεγονός ότι δεν έχουμε ακόμη έναν γενικό όρο για αυτό» είπε.

Ο Καρέτα και οι συνεργάτες του παρατήρησαν το αντικείμενο με το τηλεσκόπιο Lowell Discovery και το Υπέρυθρο Τηλεσκόπιο της NASA στο Παρατηρητήριο Mauna Kea στη Χαβάη. Καθώς το ηλιακό φως αντανακλούσε την επιφάνεια του PT5, η ομάδα συνειδητοποίησε ότι έμοιαζε πολύ με βράχους που είχαν ανακτηθεί από τη σεληνιακή επιφάνεια.

«Είχαμε μια γενική ιδέα ότι αυτός ο αστεροειδής μπορεί να προερχόταν από τη Σελήνη, αλλά αυτό που στήριξε περισσότερο την υπόθεση ήταν όταν ανακαλύψαμε ότι ήταν πλούσιος σε πυριτικά ορυκτά – όχι από αυτά που φαίνονται στους αστεροειδείς αλλά σε αυτά που έχουν βρεθεί σε δείγματα από σεληνιακό βράχο», είπε ο Καρέτα. «Φαίνεται ότι δεν ήταν στο διάστημα για πολύ καιρό, ίσως μόνο μερικές χιλιάδες χρόνια περίπου».

Αποκλείοντας τα διαστημικά σκουπίδια

Ο Καρέτα και τα μέλη της ομάδας του στο Αστεροσκοπείο Λόουελ, που μελετούν αστεροειδείς κοντά στη Γη σε κοντινές τροχιές, παρατηρούσαν ήδη το αντικείμενο πριν κάποιος το χαρακτηρίσει ως πιθανό μίνι φεγγάρι.

Για να διασφαλιστεί ότι το 2024 PT5 δεν ήταν ένα κομμάτι διαστημικών απορριμμάτων, όπως ένας παλιός πύραυλος, ο οποίος μπορεί επίσης να βρεθεί σε μια γήινη τροχιά, η ομάδα μελέτησε πώς κινήθηκε το αντικείμενο.

Οι διαστημικοί βράχοι και τα κατασκευασμένα αντικείμενα ανταποκρίνονται διαφορετικά στην πίεση της ηλιακής ακτινοβολίας ή στην ορμή των σωματιδίων του φωτός από τον ήλιο. Αυτά τα κβαντικά σωματίδια, που ονομάζονται φωτόνια, ασκούν μία μικρή δύναμη όταν συναντούν αντικείμενα στο διάστημα. Όταν πολλά φωτόνια χτυπήσουν ένα αντικείμενο, μπορούν να το επιταχύνουν ή να το επιβραδύνουν.

«Τα διαστημικά συντρίμμια και οι διαστημικοί βράχοι κινούνται ελαφρώς διαφορετικά στο διάστημα», δήλωσε ο συν-συγγραφέας της μελέτης Oscar Fuentes-Muñoz, μεταδιδακτορικός συνεργάτης στο Jet Propulsion Laboratory της NASA που συνεργάστηκε με ερευνητές του CNEOS. «Τα συντρίμμια είναι συνήθως σχετικά ελαφριά και σπρώχνονται από την πίεση του ηλιακού φωτός. Το ότι το 2024 PT5 δεν κινείται με αυτόν τον τρόπο δείχνει ότι είναι πολύ πιο πυκνό από τα διαστημικά σκουπίδια.»

Ο Robert Jedicke, επίτιμος ειδικός σε σώματα ηλιακών συστημάτων στο Ινστιτούτο Αστρονομίας του Πανεπιστημίου της Χαβάης, πιστεύει ότι το επιχείρημα ότι το 2024 PT5 είναι σεληνιακής προέλευσης είναι πειστικό επειδή οι συγγραφείς της μελέτης «έχουν πραγματοποιήσει μια εξαντλητική ανάλυση όλων των λογικών επιλογών». Ο Jedicke δεν συμμετείχε στη νέα μελέτη.

Πολλαπλές μελέτες σχετικά με το αντικείμενο έχουν δημοσιευθεί από την ανακάλυψή του τον Αύγουστο, και μια εργασία Σεπτεμβρίου από τον Carlos de la Fuente Marcos, ερευνητή στη σχολή μαθηματικών επιστημών στο Πανεπιστήμιο Complutense της Μαδρίτης, ήταν μία από τις πρώτες. Είπε ότι οι περισσότερες έρευνες έχουν καταλήξει σε ένα παρόμοιο συμπέρασμα σχετικά με το 2024 PT5 ότι πρόκειται για σεληνιακό κομμάτι.

Ταξινόμηση σεληνιακών αστεροειδών

Εάν οι επιστήμονες μπορέσουν να συνδέσουν σεληνιακούς αστεροειδείς με συγκεκριμένους κρατήρες στο φεγγάρι, οι διαστημικοί βράχοι θα μπορούσαν να αποκαλύψουν περισσότερα για το υλικό στη σεληνιακή επιφάνεια, καθώς και κάτω από αυτήν.

Μέχρι στιγμής, το 2024 PT5 είναι μόνο το δεύτερο αντικείμενο σε τροχιά παρόμοια με της Γης. Οι αστρονόμοι βρήκαν τον αστεροειδή 469219 Kamo'oalewa το 2016, ο οποίος επίσης πιθανότατα εκτινάχθηκε από την επιφάνεια της Σελήνης αφού κάτι χτύπησε στο φεγγάρι.

Ο Καρέτα και οι συνεργάτες του εκτιμούν ότι έχουν ήδη βρεθεί έως και 16 αστεροειδείς σεληνιακής προέλευσης και αναμένουν επιβεβαίωση.



