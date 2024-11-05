Ο πρώτος ξύλινος δορυφόρος στον κόσμο, που κατασκευάστηκε από Ιάπωνες ερευνητές, εκτοξεύτηκε στο διάστημα την Τρίτη, σε μια πρώιμη δοκιμή χρήσης ξυλείας στην εξερεύνηση της Σελήνης και του Άρη.

Το LignoSat, που αναπτύχθηκε από το Πανεπιστήμιο του Κιότο και τον κατασκευαστή Sumitomo Forestry, θα πετάξει στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό σε μια αποστολή της SpaceX και αργότερα θα απελευθερωθεί σε τροχιά περίπου 400 χιλιόμετρα (250 μίλια) πάνω από τη Γη.

Πήρε το όνομά του από τη λατινική λέξη για το «ξύλο», και έχει το μέγεθος μιας παλάμης. Tο LignoSat έχει ως αποστολή να δείξει τις κοσμικές δυνατότητες του ανανεώσιμου υλικού καθώς οι άνθρωποι εξερευνούν τη ζωή στο διάστημα.

LignoSat, the world's first wooden satellite, has been built by Japanese researchers, and is set to be launched on Nov. 5, in an early test for using timber in lunar and Mars exploration pic.twitter.com/eoPvefJlGI — Reuters Science News (@ReutersScience) November 1, 2024

«Με την ξυλεία, ένα υλικό που μπορούμε να παράγουμε μόνοι μας, θα είμαστε σε θέση να χτίζουμε σπίτια, να ζούμε και να εργαζόμαστε στο διάστημα για πάντα», είπε ο Takao Doi, ένας αστροναύτης που έχει πετάξει με το Space Shuttle και μελετά τις ανθρώπινες διαστημικές δραστηριότητες στο Πανεπιστήμιο του Κιότο.

Με ένα 50ετές σχέδιο φύτευσης δέντρων και κατασκευής ξύλινων σπιτιών στο φεγγάρι και στον Άρη, η ομάδα του Doi αποφάσισε να αναπτύξει έναν ξύλινο δορυφόρο πιστοποιημένο από τη NASA για να αποδείξει ότι το ξύλο είναι διαστημικό υλικό.

«Τα πρώτα αεροπλάνα του 1900 ήταν κατασκευασμένα από ξύλο», είπε ο καθηγητής δασικής επιστήμης του Πανεπιστημίου του Κιότο, Koji Murata. «Ένας ξύλινος δορυφόρος θα μπορούσε να ήταν επίσης εφικτός».

One of the experiments going up is Kyoto University's Lignosat, a wooden cubesat to see if magnolia wood can be used as a spacecraft structure. No sci experiments on board. Will measure temp and strain, and test comms through wood. More: https://t.co/CXXFBVQbXd — Marcia Smith (@SpcPlcyOnline) November 4, 2024

Σύμφωνα με το CNN, το ξύλο είναι πιο ανθεκτικό στο διάστημα από ό,τι στη Γη, επειδή δεν υπάρχει νερό ή οξυγόνο ώστε να σαπίσει πρόσθεσε ο Murata.

Ένας ξύλινος δορυφόρος ελαχιστοποιεί επίσης τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις στο τέλος της ζωής του, λένε οι ερευνητές.

Οι παροπλισμένοι δορυφόροι πρέπει να εισέλθουν ξανά στην ατμόσφαιρα για να μην γίνουν διαστημικά σκουπίδια. Οι συμβατικοί μεταλλικοί δορυφόροι δημιουργούν σωματίδια οξειδίου του αλουμινίου κατά την επανείσοδο, αλλά οι ξύλινοι θα καίγονταν με λιγότερη ρύπανση, είπε ο Doi.

Βιομηχανική εφαρμογή

Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι το χινόκι, ένα είδος δέντρου μανόλιας που είναι εγγενές στην Ιαπωνία είναι το πιο κατάλληλο για διαστημόπλοια, μετά από ένα πείραμα 10 μηνών στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό.

Το LignoSat είναι κατασκευασμένο από χινόκι, χρησιμοποιώντας μια παραδοσιακή ιαπωνική τεχνική χειροτεχνίας χωρίς βίδες ή κόλλα.

Το LignoSat θα παραμείνει σε τροχιά για έξι μήνες, με τα ηλεκτρονικά εξαρτήματα επί του σκάφους να μετρούν πώς το ξύλο αντέχει στο ακραίο περιβάλλον του διαστήματος, όπου οι θερμοκρασίες κυμαίνονται από -100 έως 100 βαθμούς Κελσίου (-148 έως 212 βαθμούς Φαρενάιτ) κάθε 45 λεπτά ενώ περισρέφεται από το σκοτάδι στο φως του ήλιου.

Το LignoSat θα μετρήσει επίσης την ικανότητα του ξύλου να μειώνει την επίδραση της διαστημικής ακτινοβολίας στους ημιαγωγούς, καθιστώντας το χρήσιμο για εφαρμογές όπως η κατασκευή κέντρων δεδομένων, δήλωσε ο Kenji Kariya, διευθυντής στο Sumitomo Forestry Tsukuba Research Institute.

«Μπορεί να φαίνεται ξεπερασμένο, αλλά το ξύλο είναι στην πραγματικότητα τεχνολογία αιχμής καθώς ο πολιτισμός κατευθύνεται προς το φεγγάρι και τον Άρη», είπε. «Η επέκταση στο διάστημα θα μπορούσε να τονώσει τη βιομηχανία ξυλείας».

