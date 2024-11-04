Στη Γη επέστρεψαν σήμερα Δευτέρα, τρεις Κινέζοι αστροναύτες μετά από έξι μήνες παραμονής στον διαστημικό σταθμό Tiangong που σημαίνει «Ουράνιο Παλάτι», μέρος της προσπάθειας της Κίνας να είναι παγκόσμιος ηγέτης στην εξερεύνηση του διαστήματος.

Το αλεξίπτωτο που χρησιμοποίησαν επιβράδυνε τη νυχτερινή κάθοδο της κάψουλάς τους στην απομακρυσμένη περιοχή της Εσωτερικής Μογγολίας της Κίνας.

Τα τελευταία χρόνια, το διαστημικό πρόγραμμα της χώρας έφερε πίσω πέτρες από το φεγγάρι και προσγείωσε ένα rover στον Άρη. Στόχος του είναι να τοποθετήσει ένα άτομο στο φεγγάρι μέχρι το 2030, κάτι που θα έκανε την Κίνα το δεύτερο έθνος μετά τις Ηνωμένες Πολιτείες που θα το κάνει.

Οι αστροναύτες του διαστημικού σταθμού επέστρεψαν αφού αντικαταστάθηκαν από ένα τριμελές πλήρωμα την περασμένη εβδομάδα για την τελευταία εξάμηνη αποστολή. Η νέα ομάδα η οποία αποτελείται από μια γυναίκα και δύο άνδρες θα πραγματοποιήσει πειράματα, διαστημικούς περιπάτους και θα εγκαταστήσει εξοπλισμό για την προστασία του σταθμού από τα διαστημικά συντρίμμια.

Ένας αξιωματούχος της διαστημικής υπηρεσίας είπε τον περασμένο Απρίλιο ότι η Τιανγκόνγκ είχε κάνει ελιγμούς πολλές φορές για να αποφύγει τα συντρίμμια και είχε χάσει εν μέρει την ισχύ όταν τα καλώδια τροφοδοσίας της ηλιακής πτέρυγας χτυπήθηκαν από συντρίμμια, σύμφωνα με μια αναφορά από το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων Xinhua.

Ο διαστημικός σταθμός Tiangong, ολοκληρώθηκε πριν από δύο χρόνια και περιφέρεται γύρω από τη γη.

Μόνο Κινέζοι αστροναύτες έχουν πάει στον διαστημικό σταθμό μέχρι στιγμής, αλλά ένας εκπρόσωπος της διαστημικής υπηρεσίας είπε την περασμένη εβδομάδα ότι η Κίνα βρίσκεται σε συζητήσεις για την επιλογή και την εκπαίδευση αστροναυτών από άλλα έθνη για να συμμετάσχουν στις αποστολές, ανέφερε το Xinhua.

