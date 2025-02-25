Μπορεί σήμερα ο πλανήτης Άρης να μην θεωρείται καθόλου ελκυστικός με το άνυδρο τοπίο του και τα πολύ υψηλά επίπεδα ακτινοβολίας, ωστόσο κάποτε η εικόνα του ήταν εντελώς διαφορετική.

Προηγούμενες έρευνες στον Κόκκινο Πλανήτη είχαν δείξει ότι η όψη του ήταν εντελώς διαφορετική από αυτή που παρουσιάζει σήμερα, με τρεχούμενα ποτάμια να τον κατακλύζουν. Σε αυτό που δεν ήταν σίγουροι είναι στο εάν είχε και ωκεανούς.

Τώρα όμως οι ερευνητές έχουν νέα στοιχεία στη διάθεσή τους για να υποστηρίξουν την υποψία τους αυτή, αφού ανακάλυψαν θαμμένες παραλίες.

Το κινεζικό ρόβερ Zhurong το οποίο διαθέτει επιστημονικά εργαλεία ανάμεσα στα οποία μια υψηλής ευκρίνειας τοπογραφική κάμερα για μελέτες του επιφανειακού εδάφους και την ατμόσφαιρα του Άρη εντόπισε ίχνη από αμμώδεις παραλίες που υπήρχαν στην ακτογραμμή ενός μεγάλου ωκεανού που μπορεί να υπήρχε πολύ καιρό πριν στις βόρειες πεδιάδες του Άρη.

«Το Zhurong στάλθηκε στη νότια Utopia Planitia κοντά σε τοποθεσίες όπου έχουν χαρτογραφηθεί οι παλαιές ακτογραμμές από δορυφορικά δεδομένα», δήλωσε ο Δρ Benjamin Cardenas, συν-συγγραφέας της έρευνας από το Πανεπιστήμιο Penn State.

Οι συγγραφείς λένε ότι τα αποτελέσματα είναι παρόμοια με εκείνα που έχουν ληφθεί στις ακτές της Γης χρησιμοποιώντας ραντάρ διείσδυσης εδάφους: και τα δύο δείχνουν

Οι εικόνες ραντάρ εντόπισαν σε βάθη 10-35 μέτρα υπόγεια παχιά στρώματα υλικού με ιδιότητες παρόμοιες με την άμμο, όλα με κλίση στην ίδια κατεύθυνση και σε γωνία παρόμοια με αυτή των παραλιών στη Γη ακριβώς κάτω από το νερό όπου η θάλασσα συναντά τη στεριά.

«Τυπικά το ραντάρ εντοπίζει ακόμη και ανεπαίσθητες αλλαγές στο μέγεθος των ιζημάτων, κάτι που πιθανώς συμβαίνει εδώ», είπε ο Cardenas.

Οι ερευνητές λένε ότι αυτή η παραλία του Άρη φαίνεται να έχει αλλάξει θέση με την πάροδο του χρόνου. Τα δεδομένα αποκαλύπτουν μια σειρά από χαρακτηριστικά που βυθίζονται προς τα βόρεια – κάτι που είπε ο Cardenas έδειξε ότι η παραλία αναπτύχθηκε στον ωκεανό. «Στην πραγματικότητα, αναπτύχθηκε τουλάχιστον 1,3 χιλιόμετρα βόρεια στον ωκεανό».

Ο Cardenas είπε ότι οι επιπτώσεις ήταν συναρπαστικές. «Είναι μια απλή δομή, αλλά σας λέει ότι έπρεπε να υπάρχουν παλίρροιες, έπρεπε να υπάρχουν κύματα, έπρεπε να υπάρχει ένα κοντινό ποτάμι που να παρέχει ίζημα και όλα αυτά τα πράγματα έπρεπε να είναι ενεργά για κάποιο μεγάλο χρονικό διάστημα», είπε.

Ενώ οι ερευνητές σημείωσαν ότι τα κεκλιμένα χαρακτηριστικά θα μπορούσαν να προκύψουν από άλλους τύπους δραστηριότητας, λένε ότι κανένα από αυτά δεν εξηγεί τα δεδομένα. «Αποκλείουμε την ηφαιστειακή δραστηριότητα, τα ποτάμια και τους αιολικούς αμμόλοφους. Όλα αυτά φαίνονται αρκετά συχνά στον Άρη, αλλά η δομή απλά δεν ταιριάζει σε κανένα από αυτά», είπε ο Cardenas.

Πρόσθεσε ότι η ανακάλυψη είχε επιπτώσεις στην κατανόηση του παρελθόντος στον Άρη και κατά πόσο θα μπορούσε να είναι κατοικίσιμος. «Η παραλία είναι μια διεπαφή μεταξύ ρηχών νερών, αέρα και γης. Είναι αυτού του είδους τα περιβάλλοντα όπου πιστεύεται ότι πρωτοεμφανίστηκε η ζωή στη Γη και νομίζω ότι θα ήταν ένα εξαιρετικό μέρος για να στείλουμε μια αποστολή παρακολούθησης αναζητώντας σημάδια προηγούμενης ζωής», είπε.

Όμως, ενώ η ακτογραμμή του Άρη μπορεί να ήταν αμμώδης, οι ομοιότητες με τις παραλίες στη Γη είναι περιορισμένες: όχι μόνο δεν θα υπήρχαν φοίνικες και γλάροι όπως μπορεί να τις έχουμε φανταστεί αλλά θα είχαν και πολύ κρύο, λέει ο Cardenas.

«Αυτό είπε, θα ήθελα πολύ να το είχα δει. Κάνοντας γεωλογία, ανακατασκευάζοντας αυτά τα αρχαία τοπία, είναι πραγματικά εξαιρετικό καύσιμο ονειροπόλησης», κατέληξε.

