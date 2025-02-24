Η τεχνητή νοημοσύνη «μεταφράζει» τα συναισθήματα των ζώων

Ερευνητές από το Τμήμα Βιολογίας του Πανεπιστημίου της Κοπεγχάγης εκπαίδευσαν με επιτυχία ένα μοντέλο μηχανικής μάθησης να διακρίνει μεταξύ θετικών και αρνητικών συναισθημάτων σε επτά διαφορετικά είδη ζώων (δύο είδη αλόγων, πρόβατα, γουρούνια, αγριόχοιρους, κατσίκες, αγελάδες). Η έρευνα αυτή ανοίγει τον δρόμο, προκειμένου η τεχνητή νοημοσύνη να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε τα συναισθήματα των ζώων.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, που δημοσιεύθηκαν στο περιοδικό iScience, το μοντέλο αφού ανέλυσε τα ακουστικά μοτίβα των φωνητικών εκφράσεων των ζώων, πέτυχε εντυπωσιακή ακρίβεια 89,49%, σηματοδοτώντας την πρώτη μελέτη που ανιχνεύει τη συναισθηματική ένταση των ειδών με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης.

Αναλύοντας χιλιάδες φωνητικές εκφράσεις ζώων σε διαφορετικές συναισθηματικές καταστάσεις, οι ερευνητές εντόπισαν βασικούς ακουστικούς δείκτες της συναισθηματικής έντασης. Οι πιο σημαντικοί παράγοντες για το αν το συναίσθημα ήταν θετικό ή αρνητικό περιλάμβαναν αλλαγές στη διάρκεια, την κατανομή της ενέργειας, τη βασική συχνότητα και τη διαμόρφωση του εύρους. Είναι αξιοσημείωτο, σύμφωνα με τους συγγραφείς, ότι αυτά τα μοτίβα ήταν αρκετά συνεπή σε όλα τα είδη, γεγονός που υποδηλώνει ότι οι θεμελιώδεις φωνητικές εκφράσεις των συναισθημάτων έχουν διατηρηθεί εξελικτικά.

«Αυτή η πρωτοποριακή ανακάλυψη παρέχει ισχυρά αποδεικτικά στοιχεία ότι η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να αποκωδικοποιήσει τα συναισθήματα σε πολλαπλά είδη βάσει των φωνητικών μοτίβων. Έχει τη δυνατότητα να φέρει επανάσταση στην ευημερία και στη διατήρηση των ζώων και στη διαχείριση της κτηνοτροφίας, επιτρέποντάς μας να παρακολουθούμε τα συναισθήματα των ζώων σε πραγματικό χρόνο», επισημαίνει η Έλοντι Μπρίφερ, αναπληρώτρια καθηγήτρια στο Τμήμα Βιολογίας και μία από τους συγγραφείς της μελέτης.

