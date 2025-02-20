Από 21 έως 23 Φεβρουαρίου το ΑΙ Hackathon 2025

Tο Κέντρο Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας (ACEin) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών διοργανώνουν το ΑΙ Hackathon 2025 για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Το Πρόγραμμα θα πραγματοποιηθεί μεταξύ 21-23 Φεβρουαρίου 2025, συγκεντρώνοντας κορυφαίους δημιουργούς, προγραμματιστές, επιχειρηματίες και οραματιστές από όλη τη χώρα.

Ο διαγωνισμός στοχεύει να προωθήσει τη δημιουργικότητα και να ενισχύσει την ανάπτυξη καινοτόμων λύσεων τεχνητής νοημοσύνης που απαντούν στις προκλήσεις της εποχής μας. Συμμετέχοντες από διάφορους κλάδους – τεχνολογία, υγεία, περιβάλλον, εκπαίδευση και άλλους – θα συνεργαστούν για να προτείνουν πρωτότυπες ιδέες που μπορούν να μεταμορφώσουν την καθημερινότητά μας, εστιάζοντας σε συγκεκριμένες προκλήσεις (challenges).

Ενδεικτικά, οι θεματικές των προκλήσεων αφορούν στα:

Social Sensitivity and Accessibility

Fintech

Cybersecurity

Telecommunications

Retail & E-Commerce

Sports Analytics

Education

Entertainment

Το AI Hackathon απευθύνεται σε φοιτητές/φοιτήτριες, ερευνητές/ερευνήτριες, επιχειρηματικές ομάδες, επαγγελματίες, ερασιτέχνες και οποιονδήποτε ενδιαφέρεται να συμβάλλει στην ανάπτυξη καινοτόμων τεχνολογιών τεχνητής νοημοσύνης.

Μεταξύ των χορηγών περιλαμβάνονται οι ΔΕΗ, Novibet, Aegean, WebOlution.

Grand Media Sponsor είναι η Καθημερινή.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.