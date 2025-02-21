Του Γιάννη Χανιωτάκη

Ένα πολύπλοκο ζήτημα που απασχολούσε τους μικροβιολόγους για μια δεκαετία, λύθηκε σε μόλις δύο ημέρες από ένα νέο εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης.

Ο καθηγητής Χοσέ Ρ. Πενάντες και η ομάδα του στο Imperial College του Λονδίνου ερευνούσαν για χρόνια τον τρόπο, με τον οποίο ορισμένα υπερμικρόβια αναπτύσσουν αντοχή στα αντιβιοτικά.

Ωστόσο, όταν έθεσαν το βασικό ερευνητικό τους ερώτημα στον "συν-επιστήμονα" -ένα εργαλείο AI που αναπτύχθηκε από την Google- συνέβη κάτι που τους άφησε άφωνους. Το εργαλείο κατέληξε στο ίδιο συμπέρασμα σε μόλις 48 ώρες!

Ο καθηγητής Πενάντες εξέφρασε στο BBC το σοκ του, καθώς η δική του έρευνα δεν είχε δημοσιευτεί και, επομένως, δεν ήταν διαθέσιμη στα δημόσια δεδομένα στα οποία έχει πρόσβαση το σύστημα AI.

«Ήμουν για ψώνια με κάποιον και αναγκάστηκα να πω, "συγγνώμη, χρειάζομαι μια ώρα για να το επεξεργαστώ"», ανέφερε χαρακτηριστικά στο πρόγραμμα Today του BBC Radio Four.

Μάλιστα, το πρώτο πράγμα που έκανε ήταν να γράψει ένα email στην Google ρωτώντας αν το AI είχε πρόσβαση στον υπολογιστή του.

Η εταιρεία επιβεβαίωσε ότι δεν είχε συμβεί κάτι τέτοιο, κάνοντας την απόδοση του εργαλείου ακόμα πιο εντυπωσιακή.

Η δεκαετία που χρειάστηκαν οι επιστήμονες για να ολοκληρώσουν την έρευνά τους περιλάμβανε και τη διαδικασία επιβεβαίωσης των αποτελεσμάτων, η οποία είναι χρονοβόρα. Ωστόσο, αν είχαν εξαρχής το αποτέλεσμα που παρήγαγε η τεχνητή νοημοσύνη, θα είχαν εξοικονομήσει σημαντικό χρόνο και πόρους.

Ο καθηγητής Πενάντες τόνισε πως το εργαλείο AI δεν περιορίστηκε μόνο στο να επιβεβαιώσει τα συμπεράσματά τους, αλλά πρότεινε και άλλες τέσσερις υποθέσεις, όλες επιστημονικά βάσιμες.

«Ένα από τα σενάρια που πρότεινε, δεν το είχαμε σκεφτεί καν, και τώρα εργαζόμαστε πάνω σε αυτό» πρόσθεσε.

