Πλησιάζει η μέρα που θα μετοικήσουμε στο φεγγάρι; Μάλλον, διότι ο Σον Ντάφι, διαχειριστής της NASA, αποκάλυψε τα σχέδια για την κατασκευή ενός βιώσιμου και μόνιμου φυλακίου στην επιφάνεια της Σελήνης, μέσα στην επόμενη δεκαετία.

Ο κ. Ντάφι συμμετείχε σε πάνελ στο Διεθνές Συνέδριο Αεροναυτικής (IAC) στο Σίδνεϊ, μαζί με τους επικεφαλής άλλων διεθνών διαστημικών οργανισμών.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης είπε: «Θα έχουμε διαρκή ανθρώπινη παρουσία στη Σελήνη. Όχι απλώς ένα φυλάκιο, αλλά ένα χωριό».

Ήδη από τον Φεβρουάριο του επόμενου έτους, η NASA θα εκτοξεύσει την αποστολή Artemis II, στέλνοντας τέσσερις αστροναύτες στο πρώτο ταξίδι προς τη Σελήνη εδώ και πάνω από 50 χρόνια.

Αν και η αποστολή Artemis II δεν θα προσεδαφιστεί, ο απώτερος στόχος της NASA είναι η δημιουργία μόνιμης βάσης στη Σελήνη. Η βάση αυτή πιθανότατα θα είναι πυρηνοκίνητη, θα μπορεί να στεγάζει αστροναύτες σε μόνιμη βάση και θα κατασκευαστεί από υλικά που βρίσκονται στην επιφάνεια της Σελήνης.

Το φετινό θέμα του συνεδρίου IAC ήταν «Βιώσιμο Διάστημα: Ανθεκτική Γη», το οποίο ο κ. Ντάφι ερμήνευσε ως το πώς η NASA μπορεί να διατηρήσει ζωή στο Διάστημα.

Ενώ οι επικεφαλής των ευρωπαϊκών, καναδικών και ιαπωνικών υπηρεσιών μίλησαν για το πώς οι δορυφόροι τους βοηθούν την κλιματική έρευνα, η NASA εστίασε αποκλειστικά στην εξερεύνηση του διαστήματος.

Εκτός από τα σχέδιά του για τη Σελήνη, ο κ. Ντάφι έκανε και τολμηρές δηλώσεις για τις αμερικανικές φιλοδοξίες στον Άρη.

Όταν ρωτήθηκε τι θα θεωρεί επιτυχία για τη NASA σε μια δεκαετία, απάντησε ότι η υπηρεσία θα έχει «κάνει άλματα στην αποστολή μας να φτάσουμε στον Άρη» και προέβλεψε ότι οι ΗΠΑ θα είναι «ένα βήμα πριν βάλουν ανθρώπινα πόδια στον Άρη».

Πιο άμεσος στόχος της NASA, ωστόσο, είναι η επιστροφή ανθρώπων στη Σελήνη για πρώτη φορά μετά το τέλος των αποστολών Apollo το 1972.

Κατά τη διάρκεια της αποστολής Artemis II τον Φεβρουάριο, οι αστροναύτες θα δοκιμάσουν τον νέο πύραυλο Space Launch System και το σκάφος Orion, που τελικά θα μεταφέρουν ανθρώπους στη Σελήνη.

Μέσα σε 10 ημέρες, το πλήρωμα θα ταξιδέψει 9.200 χλμ. πέρα από τη Σελήνη, δοκιμάζοντας τα συστήματα και συλλέγοντας δεδομένα για τις αντιδράσεις των σωμάτων τους, πριν επιστρέψουν στη Γη.

Η αποστολή Artemis III το πρώτο μεγάλο βήμα

Η μεγάλη δοκιμασία όμως θα έρθει το 2027 με την αποστολή Artemis III, που σχεδιάζει να προσεδαφίσει δύο αστροναύτες κοντά στον νότιο πόλο της Σελήνης.

Σε αντίθεση με τις αποστολές Apollo, που παρέμεναν έως 22 ώρες στην επιφάνεια, το Artemis III θα απαιτήσει από τους αστροναύτες να ζήσουν εκεί περίπου επτά ημέρες. Τα δεδομένα που θα συλλεχθούν για τη γεωλογία και τις συνθήκες στην περιοχή θα χρησιμοποιηθούν για την προετοιμασία της κατασκευής μόνιμης βάσης. Αν και οι τεχνικές λεπτομέρειες παραμένουν ασαφείς, η εικόνα για το πώς θα μοιάζει η βάση αρχίζει να διαμορφώνεται.

Τον Αύγουστο, ο κ. Ντάφι υπέγραψε οδηγία που καλεί τις ΗΠΑ να γίνουν η πρώτη χώρα που θα εγκαταστήσει πυρηνικό αντιδραστήρα στη Σελήνη.

Ένας αντιδραστήρας που θα αποδειχθεί χρήσιμος εκεί, θα μπορούσε να αξιοποιηθεί και σε μελλοντικές αποστολές στον Άρη, όπου οι άνθρωποι θα πρέπει να παραμένουν για μεγάλες χρονικές περιόδους.

Η NASA έχει ξεκινήσει και έρευνα για τα υλικά κατασκευής της βάσης. Σε πρόσφατο πείραμα, αστροναύτες στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό δοκίμασαν τεχνικές ανάμειξης τσιμέντου για να δουν πώς λειτουργούν εκτός γήινης βαρύτητας. Σε ανακοίνωση, αξιωματούχοι της NASA ανέφεραν ότι μια επιλογή θα μπορούσε να είναι η χρήση της σεληνιακής σκόνης αναμεμειγμένης με άλλα υλικά για την παραγωγή τσιμέντου και την κατασκευή κατοικήσιμων δομών στη Σελήνη.

Αν αυτό αποδειχθεί εφικτό, η βάση θα μπορούσε να εκτυπωθεί σε 3D από μηχανήματα που θα σταλούν με πυραύλους, χρησιμοποιώντας αποκλειστικά σεληνιακό έδαφος και νερό από τον Νότιο Πόλο.

Παρά τους φόβους ότι ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ θα έχανε το ενδιαφέρον του για αποστολές στη Σελήνη, υπό τον Ντάφι η NASA έχει υιοθετήσει ολοένα και πιο τολμηρή στάση στην εξερεύνηση του φεγγαριού. Σε πρόσφατη δήλωση, ο Ντάφι είπε ότι η NASA θα «κερδίσει τη δεύτερη διαστημική κούρσα» απέναντι στην Κίνα μέσω του προγράμματος Artemis.

