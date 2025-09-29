Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η Βραδιά του Ερευνητή στη Θεσσαλονίκη, η οποία φιλοξενήθηκε την Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου 2025 στο Μέγαρο Μουσικής, υπό τον συντονισμό του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ).

Περισσότεροι από 5.000 επισκέπτες κάθε ηλικίας είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά τον κόσμο της έρευνας και της καινοτομίας. Επιστήμονες, ερευνητές, ακαδημαϊκοί και εκπρόσωποι των spin-off εταιρειών του ΕΚΕΤΑ παρουσίασαν το έργο και τα επιτεύγματά τους.

Το κοινό περιηγήθηκε σε τεχνολογικά εκθέματα, συνομίλησε με τους δημιουργούς και συμμετείχε σε πρωτότυπα πειράματα. Μέσα από τεχνολογίες αιχμής, πολυμέσα και επιστημονικό εξοπλισμό, μικροί και μεγάλοι έλαβαν μέρος σε ένα πλούσιο πρόγραμμα δράσεων, παιχνιδιών και διαγωνισμών.

Ιδιαίτερη απήχηση είχε η διαδραστική έκθεση τεχνολογιών του ΕΚΕΤΑ, αναδεικνύοντας το εύρος των ερευνητικών του δραστηριοτήτων.

Σημαντικό ενδιαφέρον συγκέντρωσε η ενότητα «Από το εργαστήριο στο ράφι», όπου εταιρείες-τεχνοβλαστοί παρουσίασαν προϊόντα και υπηρεσίες που έχουν ήδη βρει εφαρμογή στην αγορά.

Στην εκδήλωση συμμετείχαν επίσης το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, ο Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός – ΔΗΜΗΤΡΑ, το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος και το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, προσφέροντας μια ολοκληρωμένη εικόνα της ελληνικής ερευνητικής και ακαδημαϊκής δραστηριότητας.

Ιδιαίτερη ανταπόκριση σημείωσαν οι δραστηριότητες για παιδιά, όπως τα δημιουργικά εργαστήρια επιστήμης, το escape room βιοπληροφορικής, το κυνήγι θησαυρού και τα πειράματα, τα οποία ανέδειξαν με παιγνιώδη τρόπο τον κόσμο της επιστήμης.

Ενδιαφέρον προκάλεσε και η ζωντανή σύνδεση με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Πυρηνικών Ερευνών – CERN.

Η εκδήλωση εμπλουτίστηκε με καλλιτεχνικά και μουσικά δρώμενα, προσθέτοντας μια ξεχωριστή διάσταση στη Βραδιά του Ερευνητή.

Η διοργάνωση λειτούργησε ως γέφυρα επικοινωνίας ανάμεσα στους ερευνητές και τους πολίτες, προβάλλοντας τη σημασία της έρευνας και τη συμβολή της στη σύγχρονη κοινωνία. Πολλοί νέοι ανακάλυψαν πώς η τεχνολογική έρευνα βελτιώνει την καθημερινότητα και προσφέρει λύσεις σε σύγχρονες προκλήσεις, ενισχύοντας το ενδιαφέρον τους για μελλοντική ερευνητική σταδιοδρομία.

Η δράση Chat-Lab συνεχίζεται έως την Παρασκευή 3 Οκτωβρίου 2025. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να κλείσουν ραντεβού με ερευνητές στον σύνδεσμο: https://researchersnight.gr/chat-lab/

Η Βραδιά του Ερευνητή διοργανώθηκε στο πλαίσιο του έργου Science Odyssey, το οποίο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Έρευνας και Καινοτομίας 'Horizon Europe' της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

