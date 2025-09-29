IFR: Πάνω από δύο εκατομμύρια τα βιομηχανικά ρομπότ στην Κίνα το 2024

Σημαντική άνοδο καταγράφει το απόθεμα βιομηχανικών ρομπότ στην Κίνα, φτάνοντας τα 2.027.000 μονάδες το 2024. Το νούμερο αυτό αντιστοιχεί σε ποσοστό άνω του 50% της παγκόσμιας ζήτησης, όπως προκύπτει από την ετήσια έκθεση World Robotics 2025 της International Federation of Robotics (IFR), με έδρα τη Φρανκφούρτη.

Οι ετήσιες εγκαταστάσεις βιομηχανικών ρομπότ στην Κίνα ανήλθαν στις 295.000 μονάδες, σημειώνοντας αύξηση 7% σε σύγκριση με το 2023 και καταγράφοντας νέο ιστορικό υψηλό, σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία.

Σε παγκόσμιο επίπεδο, το 2024 εγκαταστάθηκαν 542.000 ρομπότ βιομηχανικής χρήσης. Ο αριθμός αυτός είναι υπερδιπλάσιος σε σχέση με πριν από δέκα χρόνια, ενώ για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά οι εγκαταστάσεις ξεπέρασαν τις 500.000 μονάδες.

Όπως επισημαίνει ο πρόεδρος της IFR Τακαγιούκι Ίτο, "Η στρατηγική της Κίνας για τον εκσυγχρονισμό της βιομηχανικής βάσης της πέτυχε ένα νέο ορόσημο στην προσπάθεια αυτοματοποίησης της χώρας". Ο ίδιος προσθέτει πως "το απόθεμα των ρομπότ διπλασιάστηκε μέσα σε μία τριετία, ξεπερνώντας το 1 εκατομμύριο μονάδες το 2021 και φτάνοντας τα 2 εκατομμύρια το 2024".

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

