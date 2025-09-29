ΕΛΕΤΑΕΝ: Το επίκεντρο της ακαδημαϊκής έρευνας στην αιολική ενέργεια βρίσκεται στην Αθήνα

Η Αθήνα φιλοξενεί αυτή την εβδομάδα το 21ο επιστημονικό συνέδριο ερευνητών - Υποψηφίων Διδακτόρων της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Αιολικής Ενέργειας (European Academy of Wind Energy - EAWE).

Το συνέδριο, το οποίο θεωρείται ένα από τα σημαντικότερα διεθνώς για την επιστήμη και την έρευνα στην αιολική ενέργεια, διοργανώνεται φέτος από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο για λογαριασμό της Ακαδημίας, με την υποστήριξη της ΕΛΕΤΑΕΝ.

Η έναρξη του συνεδρίου έχει προγραμματιστεί για την 1η Οκτωβρίου. Συμμετοχή αναμένεται να έχουν σχεδόν 150 επιστήμονες Υποψήφιοι Διδάκτορες από όλο τον κόσμο.

Κατά τη διάρκεια των εργασιών, θα παρουσιαστούν και θα συζητηθούν οι τελευταίες ερευνητικές εξελίξεις σε τομείς όπως η αεροδυναμική των ανεμογεννητριών, ο έλεγχός τους, η θαλάσσια αιολική ενέργεια, η διαχείριση και ασφάλεια δεδομένων και το αιολικό δυναμικό.

Η Ελλάδα είχε ενεργή συμμετοχή στην ίδρυση της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Αιολικής Ενέργειας στις αρχές της δεκαετίας του 2000 μέσω του ΕΜΠ και του ΚΑΠΕ, που υπήρξαν ιδρυτικά μέλη της. Η συμμετοχή του ΕΜΠ στις δράσεις της Ακαδημίας παραμένει σημαντική, γεγονός που εξηγεί και τη στήριξη που παρέχουν η ΕΛΕΤΑΕΝ, επιχειρήσεις-μέλη της και άλλοι φορείς στο Πολυτεχνείο για τη φετινή διοργάνωση.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

