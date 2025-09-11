Η NASA αλλάζει την πολιτική της και άρχισε να απαγορεύει σε Κινέζους υπηκόους με έγκυρες βίζες να συμμετάσχουν στα προγράμματά της καθώς η κόντρα μεταξύ ΗΠΑ- Κίνας για την αποστολή πληρωμάτων στη Σελήνη εντείνεται.

«Η NASA έχει λάβει εσωτερικά μέτρα σχετικά με τους Κινέζους υπηκόους, συμπεριλαμβανομένου του περιορισμού της φυσικής πρόσβασης και της πρόσβασης μέσω κυβερνοχώρου στις εγκαταστάσεις, τα υλικά και το δίκτυό μας, για να διασφαλίσουμε την ασφάλεια του έργου μας», δήλωσε την Τετάρτη η γραμματέας Τύπου της NASA , Μπέθανι Στίβενς.

Σύμφωνα με το Bloomberg, είχε προηγουμένως επιτραπεί σε Κινέζους υπηκόους να εργάζονται ως εργολάβοι ή φοιτητές που συνεισφέρουν στην έρευνα, αν και όχι ως προσωπικό. Ωστόσο, στις 5 Σεπτεμβρίου, αρκετά άτομα δήλωσαν ότι ξαφνικά αποκλείστηκαν από τα συστήματα πληροφορικής και τους απαγορεύτηκε η συμμετοχή σε συναντήσεις με φυσική παρουσία.

Η κίνηση αυτή έρχεται εν μέσω κλιμάκωσης της αντικινεζικής ρητορικής υπό την κυβέρνηση του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Το αμερικανικό πρόγραμμα Artemis στοχεύει να φτάσει στη Σελήνη το 2027, αλλά έχει υποστεί υπερβάσεις σε κόστος και καθυστερήσεις.

Η Κίνα, αντιθέτως, στοχεύει να αποστείλει το δικό της πλήρωμα έως το 2030 στο πλαίσιο του προγράμματός της και πρόσφατα έχει σημειώσει μεγαλύτερη επιτυχία στην τήρηση των προθεσμιών.

«Βρισκόμαστε σε μια δεύτερη διαστημική κούρσα αυτή τη στιγμή», δήλωσε την Τετάρτη ο υπηρεσιακός διευθυντής της NASA, Σον Ντάφι, σε συνέντευξη Τύπου σχετικά με τις ανακαλύψεις που έγιναν με ένα αμερικανικό ρόβερ στον Άρη.

«Οι Κινέζοι θέλουν να επιστρέψουν στη Σελήνη πριν από εμάς. Αυτό δεν πρόκειται να συμβεί. Η Αμερική έχει ηγηθεί στο διάστημα στο παρελθόν και θα συνεχίσουμε να ηγούμαστε στο διάστημα και στο μέλλον».

Η Κίνα επιδιώκει επίσης να γίνει η πρώτη χώρα που θα επιστρέψει δείγμα από την επιφάνεια του Άρη, με μια ρομποτική αποστολή που έχει προγραμματιστεί να εκτοξευθεί το 2028 και να φέρει πίσω βράχους μόλις το 2031.

Εν τω μεταξύ, η κυβέρνηση Τραμπ έχει δηλώσει μέσω της πρότασης προϋπολογισμού ότι θέλει να ακυρώσει μια προγραμματισμένη αποστολή επιστροφής δειγμάτων στον Άρη (MSR), ένα κοινό έργο με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος. Έχει υπαινιχθεί ότι η εργασία θα μπορούσε αντ' αυτού να ολοκληρωθεί από μια επανδρωμένη αποστολή, αν και δεν έχουν δοθεί συγκεκριμένες λεπτομέρειες.

Πηγή: skai.gr

