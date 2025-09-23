Θεσσαλονίκη: Από 26 έως 28 Σεπτεμβρίου ο διαγωνισμός καινοτομίας και τεχνολογίας «NASA Space Apps Challenge»

Για όγδοη συνεχή χρονιά, ο διεθνής διαγωνισμός καινοτομίας και τεχνολογίας NASA Space Apps Challenge επιστρέφει στη Θεσσαλονίκη, συγκεντρώνοντας επιστήμονες, μηχανικούς, προγραμματιστές, σχεδιαστές, καλλιτέχνες και λάτρεις της τεχνολογίας. Οι συμμετέχοντες, οργανωμένοι σε ομάδες, θα αξιοποιήσουν τα ανοιχτά δεδομένα της NASA και άλλων διαστημικών οργανισμών για την ανάπτυξη λύσεων σε σημαντικές προκλήσεις. Η φετινή διοργάνωση θα πραγματοποιηθεί το τριήμερο 26 - 28 Σεπτεμβρίου, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας (26ης Οκτωβρίου 64, Θεσσαλονίκη – Νέο Συνεδριακό Κέντρο Π.Κ.Μ.), με την υποστήριξη της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και της Αντιπεριφέρειας Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Το σύνθημα της φετινής διοργάνωσης, «Learn, Launch, Lead», παρακινεί τους συμμετέχοντες να αναπτύξουν νέες δεξιότητες, να προωθήσουν καινοτόμες ιδέες και να ηγηθούν στη διαμόρφωση λύσεων για παγκόσμιες προκλήσεις όπως η κλιματική αλλαγή, η εξερεύνηση του διαστήματος και η τεχνητή νοημοσύνη.

Στήριξη από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Δυναμική συμμετοχή της Θεσσαλονίκης στη διαστημική τεχνολογία

Προώθηση της καινοτομίας και της συνεργασίας

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας στηρίζει δυναμικά πρωτοβουλίες που προσφέρουν στους νέους την ευκαιρία να δημιουργήσουν και να αναδείξουν το ταλέντο τους σε διεθνές επίπεδο. Όπως σημείωσε ο Αντιπεριφερειάρχης Ψηφιακής Διακυβέρνησης Νίκος Τζόλλας, το NASA Space Apps Challenge αποτελεί μια εμπειρία που συνδέει τη Θεσσαλονίκη με την παγκόσμια κοινότητα καινοτομίας και τεχνολογίας, τονίζοντας τη σημασία της φιλοξενίας της διοργάνωσης στην πόλη.Ο τοπικός συντονιστής της διοργάνωσης, Χρήστος Λέτσιος, υπογράμμισε ότι η Θεσσαλονίκη έχει αναδείξει τα τελευταία χρόνια σημαντικό ταλέντο και πάθος για τη διαστημική τεχνολογία. Οι συμμετέχοντες φέτος θα κληθούν να αντιμετωπίσουν προκλήσεις στους τομείς της κλιματικής αλλαγής, της εξερεύνησης του διαστήματος και της τεχνητής νοημοσύνης. Ο κ. Λέτσιος προσκαλεί μαθητές, φοιτητές, ερευνητές και κάθε ενδιαφερόμενο να συμμετάσχουν σε αυτήν τη μοναδική εμπειρία.Η Πρόεδρος του Greek NewSpace Society, Αργυρώ Τσιλιά, επισήμανε ότι το NASA Space Apps Challenge αποτελεί μια παγκόσμια γιορτή καινοτομίας και συνεργασίας, ενώ αποτέλεσε πηγή έμπνευσης για τη δημιουργία του Σωματείου. Στόχος του Greek NewSpace Society είναι η δημιουργία ευκαιριών για τη νέα γενιά, προκειμένου να αναπτύξει τις δεξιότητές της και να δικτυωθεί με επαγγελματίες του χώρου. Η Θεσσαλονίκη, όπως σημείωσε, έχει καθιερωθεί ως σημαντικό κέντρο καινοτομίας στην Ελλάδα.

