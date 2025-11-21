Οι επιστήμονες της NASA βρίσκονται σε σύγχυση μετά την ανακάλυψη ενός μυστηριώδους βράχου στον Άρη που «δεν θα έπρεπε να βρίσκεται εκεί».

Το ρόβερ Perseverance εντόπισε τον παράξενο βράχο κοντά στο χείλος του κρατήρα Jezero, πλάτους 45 χιλιομέτρων, ο οποίος οι ειδικοί πιστεύουν ότι κάποτε θα μπορούσε να φιλοξενούσε ζωή.

Ο βράχος έχει διάμετρο 80 εκατοστά και αρχικά ξεχώριζε λόγω της «σμιλευμένης» επιφάνειάς του. Οι επιστήμονες λένε ότι πιθανότατα προέρχεται από κάποιο άλλο σημείο του ηλιακού συστήματος.

Το Perseverance χρησιμοποίησε το όργανο SuperCam για να αναλύσει τη σύνθεση του βράχου θερμαίνοντας ένα μικρό τμήμα της επιφάνειας με ένα ισχυρό λέιζερ. Αποκαλύφθηκε ότι το αντικείμενο, το οποίο ονομάστηκε Phippsaksla, έχει εξαιρετικά υψηλή περιεκτικότητα σε σίδηρο και νικέλιο.

Αυτό είναι ασυνήθιστο, καθώς το Perseverance δεν έχει βρει ούτε ένα βράχο με τόσο υψηλή περιεκτικότητα σε μέταλλα πουθενά αλλού στον κρατήρα Jezero.

Η Δρ. Κάντις Μπέντφορντ, γεωλόγος από το Πανεπιστήμιο Purdue και χειρίστρια του Perseverance, έγραψε σε ένα ιστολόγιο της NASA: «Αυτός ο συνδυασμός στοιχείων συνήθως σχετίζεται με μετεωρίτες σιδήρου-νικελίου που σχηματίζονται στον πυρήνα μεγάλων αστεροειδών, γεγονός που υποδηλώνει ότι αυτό το πέτρωμα σχηματίστηκε αλλού στο ηλιακό σύστημα».

Αυτή είναι μια περιοχή ιδιαίτερου ενδιαφέροντος για τους επιστήμονες, οι οποίοι πιστεύουν ότι ο κρατήρας μπορεί κάποτε να ήταν γεμάτος με νερό, καθιστώντας τον ένα από τα καλύτερα μέρη για αναζήτηση σημαδιών ζωής.

Η εύρεση ενός μετεωρίτη στην επιφάνεια του Άρη με τόσους κρατήρες δεν είναι βέβαια απροσδόκητη, αλλά η υψηλή περιεκτικότητα σε μέταλλα είναι πολύ πιο σπάνια.

Ο καθηγητής Γκάρεθ Κόλινς από το Imperial College London, δήλωσε στην Daily Mail ότι ο Άρης δέχεται στην επιφάνειά του μετεωρίτες «συνεχώς».

«Κάποια στιγμή, ολόκληρη η επιφάνεια του Άρη έχει διαμορφωθεί από συγκρούσεις», εξήγησε.

Η συντριπτική πλειονότητα των μετεωριτών που πέφτουν στον Άρη είναι βραχώδεις, ενώ μόνο περίπου ένας στους 20 είναι πλούσιος σε σίδηρο και νικέλιο.

Ο Δρ. Γκάρεθ Ντόριαν, του Πανεπιστημίου του Μπέρμιγχαμ, δήλωσε στην Daily Mail: «Είναι πολύ ο Phippsaksla να προήλθε από ζώνη των αστεροειδών.

Ωστόσο, παρά το γεγονός ότι είναι σπανιότεροι από τους βραχώδεις μετεωρίτες, και τα άλλα ρόβερ του Άρη έχουν βρει πετρώματα σιδήρου-νικελίου καθώς ο όγκος των μετεωριτών που χτυπούν τον Άρη είναι τεράστιος.

Το ρόβερ Curiosity έχει βρει πολλούς μετεωρίτες σιδήρου-νικελίου στον κρατήρα Gale, συμπεριλαμβανομένου ενός τεράστιου μεταλλικού μετεωρίτη 39 ιντσών (ενός μέτρου) που ονομάστηκε «Λίβανος». Ομοίως, το Spirit βρήκε παρόμοιους μετεωρίτες σιδήρου-νικελίου κατά τη διάρκεια των δικών του αποστολών.

Ο Δρ. Μπέντφορντ γράφει: «Ως εκ τούτου, ήταν κάπως απροσδόκητο το γεγονός ότι το Perseverance δεν είχε εντοπίσει μετεωρίτες σιδήρου-νικελίου μέσα στον κρατήρα Jezero, ιδίως δεδομένης της παρεμφερούς ηλικίας του με τον κρατήρα Gale».

Λόγω της διαφορετικής φύσης του Phippsaksla, οι επιστήμονες της NASA τονίζουν ότι θα χρειαστούν περισσότερο χρόνο για να το αναλύσουν για να επιβεβαιώσουν εάν όντως πρόκειται για μετεωρίτη.

Αν αποδειχθεί ότι ο βράχος έπεσε από το διάστημα, τότε το Perseverance μπορεί επιτέλους να καταταχθεί ανάμεσα στα ρόβερ που έχουν διερευνήσει επιτυχώς αυτούς τους σπάνιους και συναρπαστικούς «επισκέπτες» του Άρη.

Πηγή: skai.gr

