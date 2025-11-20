Η NASA παρουσίασε κοντινές φωτογραφίες ενός κομήτη που κάνει μια γρήγορη και μοναδική περιήγηση στο ηλιακό σύστημα.

Ο κομήτης, που ανακαλύφθηκε το καλοκαίρι και είναι γνωστός ως 3I/Atlas, είναι μόλις ο τρίτος επιβεβαιωμένος που επισκέπτεται τη γωνιά του σύμπαντος μας από άλλο άστρο. Τον περασμένο μήνα πέρασε ακίνδυνα από τον Άρη.

Τρία διαστημικά σκάφη της NASA πάνω και κοντά στον κόκκινο πλανήτη εστίασαν στον κομήτη καθώς περνούσε σε απόσταση μόλις 18 εκατομμυρίων μιλίων (29 εκατομμυρίων χιλιομέτρων), αποκαλύπτοντας μια ασαφή λευκή κηλίδα. Οι δύο δορυφόροι της Ευρωπαϊκής Διαστημικής Υπηρεσίας γύρω από τον Άρη έκαναν επίσης παρατηρήσεις, σημειώνει το Associated Press.

Άλλα διαστημικά σκάφη της NASA θα παραμείνουν σε επιφυλακή τις επόμενες εβδομάδες, συμπεριλαμβανομένου του διαστημικού τηλεσκοπίου Webb. Ταυτόχρονα, οι αστρονόμοι στρέφουν τα επίγεια τηλεσκόπια τους προς τον κομήτη που πλησιάζει, ο οποίος βρίσκεται περίπου 190 εκατομμύρια μίλια (307 εκατομμύρια χιλιόμετρα) από τη Γη. Ο Gianluca Masi του Virtual Telescope Project εστίασε στον κομήτη την Τετάρτη από την Ιταλία.

Ο κομήτης είναι ορατός από τη Γη στον ουρανό πριν την αυγή με τη χρήση κιαλιών ή τηλεσκοπίου.

«Όλοι όσοι έχουν στη διάθεσή τους τηλεσκόπιο θέλουν να τον δουν, γιατί είναι μια συναρπαστική και σπάνια ευκαιρία», δήλωσε ο αναπληρωτής διευθυντής αστροφυσικής της NASA, Shawn Domagal-Goldman.

Η κοντινότερη απόσταση του κομήτη από τη Γη θα είναι 167 εκατομμύρια μίλια (269 εκατομμύρια χιλιόμετρα) στα μέσα Δεκεμβρίου. Στη συνέχεια, θα απομακρυνθεί και δεν θα ξαναγυρίσει ποτέ.

Το διαστημικό σκάφος Juice της ESA, με προορισμό τον Δία, έχει στρέψει τις κάμερες και τα επιστημονικά του όργανα στον κομήτη, ιδιαίτερα μετά την πλησιέστερη προσέγγισή του στον ήλιο. Ωστόσο, οι επιστήμονες δεν θα λάβουν καμία από αυτές τις παρατηρήσεις πριν από τον Φεβρουάριο, καθώς η κύρια κεραία του Juice λειτουργεί ως θερμική ασπίδα ενώ βρίσκεται κοντά στον ήλιο, περιορίζοντας τη ροή των δεδομένων.

Ο κομήτης, που πήρε το όνομά του από το τηλεσκόπιο στη Χιλή που τον εντόπισε για πρώτη φορά, πιστεύεται ότι έχει διάμετρο από 440 μέτρα έως 5,6 χιλιόμετρα. Οι παρατηρήσεις δείχνουν ότι ο εξαιρετικά γρήγορος κομήτης μπορεί να προέρχεται από ένα αστρικό σύστημα παλαιότερο από το δικό μας -«κάτι που με κάνει να ανατριχιάζω όταν το σκέφτομαι», δήλωσε ο επιστήμονας της NASA Tom Statler.

«Αυτό σημαίνει ότι ο 3I/Atlas δεν είναι απλώς ένα παράθυρο σε ένα άλλο ηλιακό σύστημα, αλλά ένα παράθυρο στο μακρινό παρελθόν, τόσο μακρινό που προηγείται ακόμη και της δημιουργίας της Γης και του Ήλιου μας», σημείωσε ο Statler στους δημοσιογράφους.

Οι αξιωματούχοι της NASA έσπευσαν να διαψεύσουν τις φήμες ότι αυτός ο φιλικός επισκέπτης του ηλιακού μας συστήματος, όπως τον αποκαλούν, μπορεί να είναι κάποιο είδος εξωγήινου σκάφους. Είπαν ότι λόγω του κλεισίματος της ομοσπονδιακής κυβέρνησης, δεν ήταν σε θέση να απαντήσουν σε όλες τις θεωρίες που εμφανίστηκαν τις τελευταίες εβδομάδες.

Η διαστημική υπηρεσία αναζητά συνεχώς ζωή πέρα από τη Γη, «αλλά το 3I/Atlas είναι ένας κομήτης», δήλωσε ο αναπληρωτής διοικητής της NASA, Amit Kshatriya.

Πηγή: skai.gr

