Μια τεράστια έκρηξη στην επιφάνεια του ήλιου, κορυφώθηκε στις 5:49 μ.μ. ώρα Ελλάδος την Τρίτη 17 Ιουνίου 2025. Το Παρατηρητήριο Ηλιακής Δυναμικής της NASA, το οποίο παρακολουθεί συνεχώς τον Ήλιο, κατέγραψε μια εικόνα του γεγονότος.

Οι ηλιακές εκλάμψεις είναι ισχυρές εκρήξεις ενέργειας. Οι εκλάμψεις και οι ηλιακές εκρήξεις μπορούν να επηρεάσουν τις ραδιοεπικοινωνίες, τα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας, τα σήματα πλοήγησης και να προκαλέσουν κινδύνους για τα διαστημόπλοια και τους αστροναύτες, σημειώνει το Solar Cycle 25 .

Αυτή η έκρηξη ταξινομείται ως έκλαμψη Χ1.2. Η κλάση Χ υποδηλώνει τις πιο έντονες εκλάμψεις, ενώ ο αριθμός παρέχει περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ισχύ της.

Πηγή: skai.gr

