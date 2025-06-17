Οι Meta και EssilorLuxottica σχεδιάζουν να κυκλοφορήσουν «έξυπνα» γυαλιά με τεχνητή νοημοσύνη υπό τις μάρκες Oakley και Prada, σύμφωνα με το CNBC.

Η συμμετοχή των Prada και Oakley υπογραμμίζει την επιτυχία που είχε η Meta με τα γυαλιά Ray-Ban δεύτερης γενιάς που κυκλοφόρησαν σε συνεργασία με τη Luxottica το 2023. Η προσθήκη της Prada σηματοδοτεί το πρώτο βήμα της Meta προς την κατεύθυνση να φέρει το wearable hardware της σε περισσότερες εταιρείες μόδας.

Το CNBC εξέτασε ένα έγγραφο που αναφέρει ότι τα νέα γυαλιά σε συνεργασία με τη Luxottica θα απευθύνονται σε αθλητές. Η Meta στοχεύει σε δραστήριους καταναλωτές, αφού είδε αρκετούς ιδιοκτήτες των γυαλιών Ray-Ban να χρησιμοποιούν τη συσκευή για να καταγράφουν τον εαυτό τους παίζοντας τένις, κάνοντας σκι και άλλες δραστηριότητες.

Η έκδοση των γυαλιών Oakley μπορεί να κοστίζει περίπου 360 δολάρια, καθώς είναι πιο ανθεκτικά στις καιρικές συνθήκες από τα αντίστοιχα γυαλιά Ray-Ban, σύμφωνα με άτομο που γνωρίζει το θέμα και δεν είχε εξουσιοδότηση να μιλήσει δημόσια για την επερχόμενη συσκευή. Η πρώτη έκδοση των γυαλιών Oakley Meta θα διαθέτει παρόμοια τεχνολογία με τα γυαλιά Ray-Ban Meta που κυκλοφόρησαν το 2023.

Η Luxottica, με έδρα τη Γαλλία και την Ιταλία, έχει συμφωνίες αδειοδότησης με περισσότερες από 150 μάρκες και κατέχει αξιοσημείωτες μάρκες όπως οι Ray-Ban, Oakley, Vogue Eyewear και Persol.

Πηγή: skai.gr

