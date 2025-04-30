Μια πρόσφατα δημοσιευμένη εικόνα του ήλιου, που τραβήχτηκε από το μεγαλύτερο ηλιακό τηλεσκόπιο στον κόσμο, δείχνει την επιφάνεια του πλησιέστερου σε εμάς άστρου με πρωτοφανή λεπτομέρεια, ρίχνοντας φως στην πύρινη πολυπλοκότητά του.

Όπως τονίζει το CNN, το Daniel K. Inouye Solar Telescope στη Χαβάη σημείωσε μια σημαντική πρόοδο στη μελέτη του ήλιου, καταγράφοντας την πρώτη εικόνα του με το νέο του όργανο, το Visible Tunable Filter (VTF). Το VTF, που αναπτύχθηκε από το Ινστιτούτο Ηλιακής Φυσικής στη Γερμανία, επιτρέπει στους επιστήμονες να παρατηρούν τον ήλιο με πρωτοφανή ακρίβεια, αποκαλύπτοντας λεπτομέρειες που ήταν αόρατες μέχρι σήμερα.

Το VTF μπορεί να δημιουργήσει μια πιο κοντινή από ποτέ, τρισδιάστατη εικόνα του τι συμβαίνει στην επιφάνεια του ήλιου, σύμφωνα με ανακοίνωση.

Το κοντινό πλάνο αποκαλύπτει ένα σύμπλεγμα σκοτεινών ηλιακών κηλίδων μεγέθους ηπείρου κοντά στο κέντρο της εσωτερικής ατμόσφαιρας του ήλιου, σε κλίμακα 10 χιλιομέτρων ανά pixel (εικονοστοιχείο). ​​​​

Αυτές οι κηλίδες σηματοδοτούν περιοχές έντονης μαγνητικής δραστηριότητας, όπου είναι πιθανό να συμβούν ηλιακές εκλάμψεις και στεμματικές εκπομπές μάζας (CME). Οι στεμματικές εκπομπές μάζας είναι μεγάλα νέφη ιονισμένου αερίου που ονομάζονται πλάσμα και μαγνητικά πεδία που εκρήγνυνται από την εξωτερική ατμόσφαιρα του ήλιου.

Λεπτομερείς εικόνες όπως αυτή, η οποία τραβήχτηκε στις αρχές Δεκεμβρίου, αποτελούν έναν σημαντικό εργαλείου για τους επιστήμονες να μάθουν και να προβλέψουν δυνητικά επικίνδυνο ηλιακό καιρό, δήλωσε ο Φρίντριχ Γούεγκερ, επιστήμονας του προγράμματος Daniel K. Inouye Solar Telescope σε ένα email.

Αυτές οι ενεργειακές εκρήξεις από τον ήλιο μπορούν να αλληλεπιδράσουν με το ηλεκτρομαγνητικό πεδίο του πλανήτη μας, προκαλώντας διαταραχές σε βασικές υποδομές, όπως τα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας και τα δίκτυα επικοινωνιών που τροφοδοτούνται από δορυφόρους, εξήγησε.

Όπως βράζει η σούπα σε μια εστία, η θερμότητα διαφεύγει από τον πυρήνα του ήλιου και ανεβαίνει στην επιφάνειά του μέσω κινήσεων ρευστών, δήλωσε ο Μαρκ Μις ερευνητής στο Συνεργατικό Ινστιτούτο Έρευνας Περιβαλλοντικών Επιστημών στο Πανεπιστήμιο του Κολοράντο στο Μπόλντερ. Ο Μις δεν συμμετείχε στην έρευνα.

Daniel K. Inouye Solar Telescope

