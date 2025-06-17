Ο Geoffrey Hinton, ο επιστήμονας πληροφορικής που είναι γνωστός ως «νονός της τεχνητής νοημοσύνης», υποστηρίζει ότι η τεχνολογία που ο ίδιος βοήθησε να δημιουργηθεί γίνεται όλο και πιο τρομακτική - και ότι δεν παίρνουν αρκετοί άνθρωποι στα σοβαρά τους κινδύνους της.

«Υπάρχουν κίνδυνοι που προέρχονται από την κακή χρήση της τεχνητής νοημοσύνης από τους ανθρώπους. Και έπειτα υπάρχουν οι κίνδυνοι που προέρχονται από το να γίνει η τεχνητή νοημοσύνη σούπερ έξυπνη και να καταλάβει ότι δεν μας χρειάζεται», δήλωσε ο Hinton, πρώην αντιπρόεδρος της Google, στο CNBC.

«Όμως οι μηχανικοί που κατασκευάζουν τα σημερινά συστήματα τεχνητής νοημοσύνης δεν κατανοούν ακόμη πλήρως τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί και εξελίσσεται η τεχνολογία, με αποτέλεσμα πολλοί από αυτούς να είναι διχασμένοι ως προς το μέλλον της. Κάποιοι προβλέπουν μια μελλοντική τεχνολογική εξέγερση όπου η ΤΝ θα εκτοπίσει τους ανθρώπους και άλλοι απορρίπτουν την ανησυχία ως επιστημονική φαντασία», ανέφερε ο Hinton.

«Νομίζω ότι και οι δύο αυτές θέσεις είναι ακραίες», σημείωσε ο 77χρονος Hinton. «Συχνά λέω ότι [υπάρχει] 10% με 20% πιθανότητα για την τεχνητή νοημοσύνη να μας εξαφανίσει. Αλλά αυτό είναι απλώς ενστικτώδες, βασισμένο στην ιδέα ότι εξακολουθούμε να την κατασκευάζουμε και είμαστε αρκετά ευφυείς. Και η ελπίδα είναι ότι αν αρκετοί έξυπνοι άνθρωποι κάνουν αρκετή έρευνα με αρκετούς πόρους, θα βρούμε έναν τρόπο να την κατασκευάσουμε έτσι ώστε να μην θέλει ποτέ να μας βλάψει», επισημαίνει.

