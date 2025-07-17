Με αφορμή τη συμπλήρωση 56 ετών από την εκτόξευση του Apollo 11 και την ιστορική ημέρα - στις 20 Ιουλίου 1969 - που ο Νιλ Άρμστρονγκ έκανε «ένα μικρό βήμα για τον άνθρωπο» στην επιφάνεια της Σελήνης, αλλά «ένα τεράστιο άλμα για την ανθρωπότητα», οι θεωρίες συνωμοσίας που υποστηρίζουν ότι η αποστολή στη Σελήνη ίσως να ήταν σκηνοθετημένη ξαναφουντώνουν, καθώς έρχονται και πάλι στη δημοσιότητα παλιές συνεντεύξεις του Μπαζ Όλντριν, του δεύτερου αστροναύτη που περπάτησε στην επιφάνεια της Σελήνης μετά τον Άρμστρονγκ.

Σε δύο συνεντεύξεις του ο Όλντριν φαίνεται να παραδέχτηκε ότι οι ΗΠΑ δεν έφτασαν ποτέ στο φεγγάρι και αυτό που παρακολούθησε η ανθρωπότητα δεν ήταν αληθινό.

Σε τηλεοπτική συνέντευξή του το 2000 - όταν ο παρουσιαστής της εκπομπής Late Night, Κόναν Ο’Μπράιεν, του είπε πως είχε παρακολουθήσει την ιστορική προσσελήνωση στην τηλεόραση ως παιδί, ο Όλντριν άφησε άφωνο το κοινό με την απάντησή του.

«Όχι, δεν την είδες», απάντησε απότομα ο πρώην αστροναύτης. «Δεν υπήρχε τηλεόραση, δεν υπήρχε κανείς να τραβάει φωτογραφίες. Είδες μία κινούμενη απεικόνιση», είχε πει χαρακτηριστικά.

Η ατάκα προσπεράστηκε γρήγορα και ο Όλντριν συνέχισε να μιλάει για το πώς ένιωσε που τον έβλεπε όλος ο πλανήτης, γιατί αποφάσισε να πηδάει σαν «καγκουρό» στα πλάνα και άλλες τέτοιες χαλαρές, τηλεοπτικές ερωτήσεις.

Σε αυτή τη φωτογραφία της 20ής Ιουλίου 1969 που δόθηκε στη δημοσιότητα από τη NASA, ο αστροναύτης Μπαζ Όλντριν περπατά στην επιφάνεια της Σελήνης

Άλλη μία δήλωση του Όλντριν από το παρελθόν φαίνεται να επιβεβαιώνει αυτή την άποψη.

Το 2015, ένα κοριτσάκι οκτώ ετών είχε τον πρώην αστροναύτη γιατί από τότε κανείς δεν έχει επιστρέψει στη Σελήνη. Ο Όλντριν απάντησε: «Επειδή απλώς δεν πήγαμε ποτέ εκεί».

Η ιστορική στιγμή της προσσελήνωσης του Apollo 11 μεταδόθηκε «ζωντανά» σε όλο τον κόσμο και την παρακολούθησαν περίπου 600 εκατομμύρια άνθρωποι.

Εδώ και δεκαετίες ωστόσο, οι σκεπτικιστές αμφισβητούν κατά πόσον από αυτά που είδαν οι τηλεθεατές ήταν αυθεντικά.

Σε αυτήν την εικόνα από βίντεο που παρείχε η NASA, ο αστροναύτης του Apollo 11, Νιλ Άρμστρονγκ, πατάει στην επιφάνεια της Σελήνης, στις 20 Ιουλίου 1969

Χιλιάδες άνθρωποι παρακολουθούν από γιγάντιες τηλεοράσεις στο Σέντραλ Παρκ της Νέας Υόρκης το πλήρωμα του Apollo 11 να περπατάει στη Σελήνη

Η ιστορική αποστολή Apollo 11 εκτοξεύθηκε στις 16 Ιουλίου 1969, στις 9:32 π.μ. (τοπική ώρα) από το Διαστημικό Κέντρο Κένεντι στη Φλόριντα. Το πλήρωμα αποτελούνταν από τον διοικητή Νιλ Άρμστρονγκ, 38 ετών, τον πιλότο της σεληνακάτου Μπαζ Όλντριν, 39 ετών, και τον πιλότο του διαστημοπλοίου Μάικλ Κόλινς, 38 ετών.

Στο φεγγάρι περπάτησαν ο Άρμστρονγκ και ο Άλντριν ενώ ο Κόλινς παρέμεινε σε τροχιά, όσο οι άλλοι δύο προσσεληνώθηκαν.

Το πλήρωμα του Apollo 11 ποζάρει έξω από τη σεληνάκατό του, Μπαζ Όλντριν, Νιλ Άρμστρονγκ και Μάικλ Κόλινς (από αριστερά στα δεξιά)

Οι θεωρίες συνωμοσίας για την προσσελήνωση του Apollo 11 ξεκίνησαν στα μέσα της δεκαετίας του 1970, εν μέσω της δημόσιας καχυποψίας που προκλήθηκε από τα σκάνδαλα Watergate και τα Έγγραφα του Πενταγώνου.

Οι σκεπτικιστές αναφέρουν συχνά επιχειρήματα όπως περίεργο φωτισμό στα πλάνα και τη (μη) σκιά της Αμερικανικής σημαίας, ύποπτες συνεντεύξεις και αφύσικες συνθήκες στην επιφάνεια της Σελήνης.

Η NASA έχει επανειλημμένως απορρίψει αυτούς τους ισχυρισμούς, προβάλλοντας ως αποδείξεις τα δεδομένα τηλεμετρίας, τα σεληνιακά δείγματα και τις μαρτυρίες χιλιάδων μηχανικών, επιστημόνων και αστροναυτών.

Κεντρική φωτογραφία: Ο αστροναύτης Έντουιν «Μπαζ» Όλντριν ποζάρει για μια φωτογραφία δίπλα στη σημαία των ΗΠΑ στη Σελήνη, κατά τη διάρκεια της αποστολής Απόλλων 11 στις 20 Ιουλίου 1969

