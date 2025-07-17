Ένα «απίστευτα σπάνιο» κομμάτι από τον πλανήτη Άρη – το μεγαλύτερο που έχει βρεθεί ποτέ στη Γη – πουλήθηκε σε δημοπρασία στη Νέα Υόρκη έναντι 4,3 εκατομμυρίων δολαρίων (περίπου 3,2 εκατ. λίρες) χθες Τετάρτη.

Πρόκειται για τον μετεωρίτη με την ονομασία NWA 16788, ο οποίος ζυγίζει 24,5 κιλά και έχει μήκος 38 εκατοστά, σύμφωνα με τον οίκο δημοπρασιών Sotheby’s.

Ανακαλύφθηκε σε απομακρυσμένη περιοχή του Νίγηρα τον Νοέμβριο του 2023 και – όπως αναφέρει ο οίκος – είναι κατά 70% μεγαλύτερος από οποιοδήποτε άλλο τμήμα του Άρη έχει ποτέ ανακτηθεί στη Γη.

Οι μετεωρίτες είναι τα απομεινάρια διαστημικών βράχων που επιβιώνουν της διέλευσής τους από την ατμόσφαιρα της Γης.

Ο οίκος Sotheby’s περιέγραψε τον μετεωρίτη – με κοκκινωπή καφέ όψη – ως «απίστευτα σπάνιο». Συνολικά, έχουν εντοπιστεί στη Γη περίπου 400 μετεωρίτες που προέρχονται από τον Άρη.

«Αυτό είναι το μεγαλύτερο κομμάτι Άρη στον πλανήτη Γη. Οι πιθανότητες να φτάσει από εκεί ως εδώ είναι αστρονομικά μικρές», δήλωσε η Κασσάνδρα Χάτον, αντιπρόεδρος του τμήματος επιστημών και φυσικής ιστορίας του Sotheby’s, σε σχετικό βίντεο.

«Να θυμάστε ότι περίπου το 70% της επιφάνειας της Γης καλύπτεται από νερό. Είμαστε λοιπόν απίστευτα τυχεροί που έπεσε σε ξηρά κι όχι στη μέση του ωκεανού», πρόσθεσε.

Δεν έχει γίνει γνωστό ποιος απέκτησε τον μετεωρίτη, καθώς οι λεπτομέρειες της αγοραπωλησίας παραμένουν ιδιωτικές. Με φόρους και προμήθειες, η συνολική τιμή έφτασε τα 5,3 εκατ. δολάρια.

Στην ίδια δημοπρασία, η οποία περιλάμβανε περισσότερα από 100 αντικείμενα, πουλήθηκε επίσης ένας σκελετός Κερατόσαυρου από την ύστερη Ιουρασική περίοδο για 26 εκατ. δολάρια, καθώς και ένα κρανίο Παχυκεφαλόσαυρου για 1,4 εκατ. δολάρια.

Πηγή: skai.gr

