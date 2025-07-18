Στο ΟΑΚΑ παρουσία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη πραγματοποιήθηκε το πρωί της Παρασκευής η τελετή παράδοσης 164 νέων οχημάτων στην Πυροσβεστική. Τον πρωθυπουργό υποδέχθηκαν ο υπουργός Γιάννης Κεφαλογιάννης και ο αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος αντιστράτηγος Θεόδωρος Βάγιας. Στην εκδήλωση βρέθηκε και η Ευρωπαία Επίτροπος Ισότητας και Διαχείρισης Κρίσεων, Χατζά Λαμπίμπ.

Τα 164 νέα οχήματα του Πυροσβεστικού Σώματος, συνολικού προϋπολογισμού 15.550.000 ευρώ, είναι διαφόρων τύπων, τόσο μεταφοράς προσωπικού και εξοπλισμού όσο και υδροφόρα πυροσβεστικά, παντός εδάφους, εξοπλισμένα με δεξαμενές νερού χωρητικότητας 12.000 λίτρων νερού, παρέχοντας μεγάλες κατασβεστικές δυνατότητες. Η προμήθεια υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος «ΑΙΓΙΣ», με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Εντός του 2025 το Πυροσβεστικό Σώμα πρόκειται να παραλάβει συνολικά 296 οχήματα διαφόρων τύπων και επιπλέον 331 οχήματα το 2026.

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος «ΑΙΓΙΣ» το Πυροσβεστικό Σώμα πρόκειται να έχει προχωρήσει σε ριζική ανανέωση και ενίσχυση του στόλου των επίγειων και εναέριων μέσων του, με συνολικά 1.400 νέα οχήματα, εξοπλισμένα με σύγχρονα συστήματα επικοινωνίας, τεχνολογία πυρόσβεσης τελευταίας γενιάς και αυξημένες επιχειρησιακές δυνατότητες.

«Είμαστε στην καρδιά της φετινής αντιπυρικής περιόδου που αποδεικνύεται δυστυχώς και αυτή από τις πιο απαιτητικές των τελευταίων ετών», επεσήμανε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ο ίδιος ανέφερε ότι φέτος η πολιτεία αντιπαρατάσσει στην απειλή της φωτιάς τις περισσότερες δυνάμεις που είχαμε ποτέ: 18.000 μόνιμους και εποχικούς πυροσβέστες, πάνω από 1.500 δασοκομάντος, επιπλέον προσωπικό από πέντε ευρωπαϊκές χώρες».

Ο πρωθυπουργός ευχαρίστησε τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες για τη βοήθεια και πρόσθεσε: «Έχουμε στη διάθεσή μας 85 αεροσκάφη, πάνω από 80 drones και σχεδόν 4.000 οχήματα διαφορετικού τύπου. Στο δυναμικό αυτό του στόλου της Πυροσβεστικής εντάσσονται από σήμερα 164 ακόμα σύγχρονα πυροσβεστικά μέσα μεταφοράς ανθρώπινου δυναμικού, εξοπλισμού, νερού, διαφορετικών τύπων αυξάνοντας τη δυνατότητα να μπορούμε να παρέμβουμε πιο δραστικά σε περιοχές και αστικού τύπου αλλά προφανώς και στην αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών».

Τόνισε ότι τα οχήματα αυτά είναι μόλις το 1/10 από τα 1.400 συνολικά που θα ενισχύσουν το πυροσβεστικό σώμα μέσα από το πρόγραμμα ΑΙΓΙΣ.

Μεταξύ άλλων υπογράμμισε ότι «η πρόληψη είναι αυτή η οποία τελικά αντιμετωπίζει αποτελεσματικά τις δασικές πυρκαγιές. Οι πυροσβέστες μας λένε ότι τις φωτιές του καλοκαιριού τις σβήνουμε ουσιαστικά τον χειμώνα».

Υπογράμμισε ότι για πρώτη φορά η ελληνική πολιτεία αξιοποιώντας και ευρωπαϊκούς πόρους έχει προχωρήσει στην αντιμετώπιση του προβλήματος της πρόληψης μ' έναν τρόπο εξαιρετικά οργανωμένο δαπανώντας πάνω από 400 εκατ. ευρώ σε καθαρισμούς δασών, στη διάνοιξη αντιπυρικών ζωνών και στη γενικότερη προσπάθεια πρόωρης παρέμβασης ώστε οι φωτιές του καλοκαιριού να έχουν λιγότερο καταστροφικό αποτύπωμα.

Πρόσθεσε ότι σε όλα αυτά έρχεται να προστεθεί το πρόγραμμα ΑΙΓΙΣ ύψους 2 δισ. ευρώ το οποίο έχει σχεδιαστεί ώστε να βρεθούμε ως Ελλάδα πρωταγωνιστές στην Ευρώπη ως προς τις υποδομές της Πολιτικής Προστασίας.

Τόνισε επίσης ότι «η κλιματική κρίση έχει έρθει για να μείνει. Εμείς το γνωρίζουμε καλά και γνωρίζουμε καλά ότι η πρόκληση αυτή δεν είναι μία πρόκληση εθνική αλλά μία πρόκληση ευρωπαϊκή» προσθέτοντας ότι η χώρα μας στηρίζει όλες τις πρωτοβουλίες που αναλαμβάνονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Σημείωσε ότι χρειαζόμαστε τη στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης επισημαίνοντας ότι όταν μιλάμε για αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης δεν πρέπει μόνο να φροντίζουμε πώς θα μειώσουμε τις εκπομπές μας και πώς θα φτάσουμε στην κλιματική ουδετερότητα το 2050 αλλά πρέπει να σιγουρευτούμε ότι θα ασφαλίσουμε τους Ευρωπαίους πολίτες το 2025. Υπογράμμισε στο σημείο αυτό τη σημασία της προσαρμογής στην κλιματική κρίση.

Έκλεισε λέγοντας ότι Πολιτική Προστασία είναι αυτή που εμφανίζεται όταν όλοι οι άλλοι φεύγουν. Είναι η όψη του κράτους όταν ο πολίτης το έχει περισσότερο ανάγκη καθώς και ότι επιδίωξη είναι οι κερδισμένες μάχες να είναι πολύ περισσότερες από τις χαμένες.

Τα 164 οχήματα συνολικής αξίας 15.550.000 ευρώ περιλαμβάνουν υδροφόρα παντός εδάφους, εξοπλισμένα με δεξαμενές χωρητικότητας 12.000 λίτρων, καθώς και οχήματα μεταφοράς προσωπικού και εξοπλισμού.

Στην εκδήλωση μίλησε η Ευρωπαία Επίτροπος Ισότητας και Διαχείρισης Κρίσεων Χατζά Λαμπίμπ, ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής προστασίας Ιωάννης Κεφαλογιάννης και ο αναπληρωτής διευθύνοντας σύμβουλος του Υπερταμείου Παναγιώτη Σταμπουλίδης.

Η Επίτροπος αρμόδια για θέματα Ισότητας, Ετοιμότητας και Διαχείρισης Κρίσεων Χάτζα Λαμπίμπ επισήμανε: «Αυτά τα πυροσβεστικά οχήματα δεν είναι απλώς εντυπωσιακές μηχανές. Αντιπροσωπεύουν την προστασία, τη συνεργασία και την ετοιμότητα. Δείχνουν την ισχύ ενός κοινού έργου, μέρος του ελληνικού προγράμματος "ΑΙΓΙΣ", μιας εμβληματικής επένδυσης στην πολιτική προστασία που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτά τα οχήματα είναι η απόλυτη έκφραση της ετοιμότητας στο έδαφος, λειτουργικά και έτοιμα να συνδράμουν. Η Ελλάδα έχει αποδείξει επανειλημμένα ότι η αλληλεγγύη δεν είναι ένα κενό σύνθημα. Είναι η δέσμευσή σας».

Ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Γιάννης Κεφαλογιάννης ανέφερε από την πλευρά του: «Το "ΑΙΓΙΣ" δεν είναι απλώς ένα τεχνοκρατικό εγχείρημα, που δεν βλέπει τίποτα περισσότερο από δημοπρατήσεις, νομικές δεσμεύσεις και απορροφήσεις κονδυλίων. Είναι εθνική και ευρωπαϊκή συλλογική προσπάθεια για να προστατεύσουμε όλα όσα αγαπάμε. Πρόκειται για μέσα και εξοπλισμός που θα μεταφραστούν ταχύτερους χρόνους επέμβασης, σε ανθρώπινες ζωές οι οποίες διασώθηκαν, σε δάση που προστατεύτηκαν και σε τοπικές κοινωνίες οι οποίες άντεξαν και στάθηκαν όρθιες».

Ο αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος του Υπερταμίου Παναγιώτης Σταμπουλίδης δήλωσε: «Η Μονάδα Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας του Υπερταμείου ολοκλήρωσε με επιτυχία τις σύνθετες διαγωνιστικές διαδικασίες του έργου με υψηλή προστιθέμενη αξία για την κοινωνία και το περιβάλλον. Έχουμε δημοπρατήσει το 100% των έργων που μας έχουν ανατεθεί κι έχουν ήδη υπογραφεί περισσότερες από 90 συμβάσεις με 50 διαφορετικούς αναδόχους. Το "ΑΙΓΙΣ" δεν είναι απλώς ένα πρόγραμμα προμήθειας εξοπλισμού, είναι παράδειγμα αποτελεσματικότητας και θεσμικής συνεργασίας του ευρύτερου Δημοσίου».

Στις 11:30 ο πρωθυπουργός συναντήθηκε με την Ευρωπαία επίτροπο Ισότητας, Ετοιμότητας και Διαχείρισης Κρίσεων Hadja Lahbib, στο Μέγαρο Μαξίμου.

Αναλυτικά ο πρωθυπουργός στην ομιλία του στην εκδήλωση ανέφερε:

«Κυρία Επίτροπε, κύριε Υπουργέ, κύριε Αναπληρωτή Υπουργέ, κύριοι Υφυπουργοί, Αρχηγέ, αγαπητά στελέχη του Πυροσβεστικού Σώματος, κυρίες και κύριοι, είμαστε στην καρδιά της φετινής αντιπυρικής περιόδου, που αποδεικνύεται δυστυχώς και αυτή μία από τις πιο απαιτητικές των τελευταίων ετών, με υψηλές θερμοκρασίες, έναν νέο επικείμενο καύσωνα, δυνατούς ανέμους και δυστυχώς την κλιματική κρίση πια σε έξαρση.

Γι' αυτό και φέτος η Πολιτεία αντιπαρατάσσει στην απειλή της φωτιάς τις περισσότερες δυνάμεις που είχαμε ποτέ: 18.000 μόνιμους και εποχικούς πυροσβέστες, πάνω από 1.500 δασοκομάντος, επιπλέον προσωπικό.

Κυρία Επίτροπε, κυρία και κύριοι Ευρωβουλευτές από πέντε ευρωπαϊκές χώρες, θέλω να ευχαριστήσω θερμά όλες τις ευρωπαϊκές χώρες που πάντα στέκονται στο πλευρό της Ελλάδας, όπως και η Ελλάδα πάντα στέκεται στο πλευρό των υπόλοιπων ευρωπαϊκών χωρών όταν αυτές δοκιμάζονται.

Έχουμε στη διάθεσή μας 85 αεροσκάφη, πάνω από 80 drones και σχεδόν 4.000 οχήματα διαφορετικού τύπου και, όπως βλέπετε πίσω μου, στο δυναμικό αυτό του στόλου της Πυροσβεστικής εντάσσονται από σήμερα 164 ακόμα σύγχρονα πυροσβεστικά μέσα μεταφοράς ανθρώπινου δυναμικού, εξοπλισμού, νερού, διαφορετικών τύπων, αυξάνοντας τη δυνατότητα να μπορούμε να παρέμβουμε πιο δραστικά σε περιοχές και αστικού τύπου, αλλά προφανώς και στην αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών.

Θέλω να τονίσω ότι τα οχήματα τα οποία βλέπετε εντυπωσιακά παραταγμένα πίσω μας, είναι μόλις το 1/10, επαναλαμβάνω το 1/10 από τα 1.400 συνολικά οχήματα, τα οποία θα ενισχύσουν το Πυροσβεστικό Σώμα μέσα από το Πρόγραμμα «ΑΙΓΙΣ».

Τα 296 θα έρθουν τους επόμενους μήνες, άλλα 331 θα προστεθούν στον στόλο της Πυροσβεστικής το 2026 και νομίζω ότι αυτοί είναι μόνο κάποιοι αριθμοί οι οποίοι μας δίνουν μία αίσθηση του τρόπου με τον οποίον έχει ενισχυθεί συνολικά η Πολιτική Προστασία από το 2019 μέχρι σήμερα.

Και ταυτόχρονα, νομίζω ότι αποτελούν και απόδειξη, έμπρακτη απόδειξη ότι καθημερινά η πατρίδα μας αλλάζει και προοδεύει, κάνοντας βήματα μπροστά, όχι πάντα με τους ρυθμούς που θα θέλαμε, αλλά σε κάθε περίπτωση ακολουθώντας έναν σχεδιασμό ο οποίος με προσήλωση και με επιμονή τελικά αποδίδει. Θέλω να θυμίσω που βρισκόταν η Πολιτική Προστασία το 2019 και που βρίσκεται σήμερα.

Αυτό δηλώνουν τα στοιχεία, αυτό όμως δηλώνουν και τα δικά σας πρόσωπα, τα πρόσωπα των γυναικών και των ανδρών του Πυροσβεστικού Σώματος, των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων, της Αυτοδιοίκησης, όλων όσοι πολύ πιο οργανωμένα πια συντονίζονται για την αντιμετώπιση κάθε δασικής πυρκαγιάς, μικρής ή μεγάλης.

Πάντα αυτά τα πρόσωπα είναι κουρασμένα από αυτή τη γιγαντιαία προσπάθεια, είναι παράλληλα, όμως, και πολύ ικανοποιημένα, γιατί έχουν σώσει ζωές και έχουν σώσει περιουσίες.

Και είμαι σίγουρος ότι γνωρίζετε από πρώτο χέρι και την προσπάθεια του κράτους να κάνει πιο εύκολη, πιο αποτελεσματική, αλλά κυρίως πιο ασφαλή τη δική σας αποστολή, το βάρος το οποίο δίνουμε πια στις πολιτικές πρόληψης. Και θέλω να το τονίσω αυτό, κα Επίτροπε, η πρόληψη είναι αυτή η οποία τελικά αντιμετωπίζει αποτελεσματικά τις δασικές πυρκαγιές.

Οι πυροσβέστες μάς λένε ότι τις φωτιές του καλοκαιριού τις σβήνουμε ουσιαστικά τον χειμώνα. Και για πρώτη φορά η ελληνική Πολιτεία, αξιοποιώντας και ευρωπαϊκούς πόρους, έχει προχωρήσει στην αντιμετώπιση του προβλήματος της πρόληψης με έναν τρόπο εξαιρετικά οργανωμένο, δαπανώντας πάνω από 400 εκατομμύρια ευρώ σε καθαρισμούς δασών, στη διάνοιξη αντιπυρικών ζωνών και στη γενικότερη προσπάθεια πρόωρης παρέμβασης, έτσι ώστε οι φωτιές του καλοκαιριού να έχουν λιγότερο καταστροφικό αποτύπωμα.

Και βέβαια, σε όλα αυτά έρχεται να προστεθεί το εμβληματικό πρόγραμμα «ΑΙΓΙΣ». Ένα πρόγραμμα ύψους 2 δισεκατομμυρίων ευρώ, το οποίο έχει σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο, ώστε να βρεθούμε πια ως Ελλάδα στην πρώτη γραμμή, πρωταγωνιστές στην Ευρώπη ως προς τις υποδομές της Πολιτικής Προστασίας.

Θέλω να ευχαριστήσω ξεχωριστά και τον Αναπληρωτή Υπουργό υπεύθυνο για το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, τον κ. Νίκο Παπαθανάση, τα στελέχη του Υπερταμείου και ειδικά τον κ. Πάνο Σταμπουλίδη, ο οποίος έχει καταφέρει και έχει τρέξει με ταχύτητα αλλά και με απόλυτη διαφάνεια, να το τονίσω αυτό, παραπάνω από 900 διαγωνισμούς, έτσι ώστε να εξασφαλίσουμε ότι οι σημαντικοί πόροι οι οποίοι εξασφαλίστηκαν από την Ελληνική Κυβέρνηση για τη στήριξη της ελληνικής κοινωνίας μετά την κρίση του Covid θα διατεθούν πράγματι για τους σκοπούς για τους οποίους είχαν εξαρχής προσδιοριστεί.

Έχει γίνει μία πολύ σοβαρή δουλειά, η οποία πρέπει να αναγνωριστεί. Και πράγματι η υποδομή η οποία έχει δημιουργηθεί στο PPF αποτελεί και τον οδηγό για το πώς μπορούμε να τρέχουμε μεγάλες διαγωνιστικές διαδικασίες με απόλυτη διαφάνεια, με ταχύτητα και με θρησκευτική προσήλωση στη νομιμότητα. Και νομίζω ότι τα αποτελέσματα τα βλέπετε, ήδη, πίσω μας.

Η κλιματική κρίση, κα Επίτροπε, έχει έρθει για να μείνει. Εμείς το γνωρίζουμε καλά και γνωρίζουμε επίσης καλά ότι η πρόκληση αυτή δεν είναι μία πρόκληση μόνο εθνική, είναι μία πρόκληση ευρωπαϊκή.

Στηρίζουμε απόλυτα τις πρωτοβουλίες τις οποίες έχετε αναλάβει και με μεγάλη χαρά διαπίστωσα ότι στις πρώτες προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης από το 2028 έως το 2034, υπάρχει πια μια πολύ σημαντική αύξηση των κονδυλίων που θα κατευθυνθούν στην πολιτική προστασία.

Και αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να το αναγνωρίσουμε, διότι χρειαζόμαστε τη στήριξη της Ευρώπης σε αυτές τις προσπάθειες, όχι μόνο ως προς τη λειτουργία του μηχανισμού rescEU, όπου νομίζω έχουμε κάνει πολύ σημαντικά βήματα συντονισμού, αλλά και ως προς την αναγνώριση ότι όταν αντιμετωπίζουμε το πρόβλημα της κλιματικής κρίσης, δεν πρέπει να εστιάζουμε μόνο στο πώς θα μειώσουμε τις εκπομπές μας και πώς θα φτάσουμε στην κλιματική ουδετερότητα το 2050, αλλά πρέπει να σιγουρευτούμε ότι θα ασφαλίσουμε τους Ευρωπαίους πολίτες το 2025.

Με άλλα λόγια, πώς θα επενδύσουμε περισσότερο στην προσαρμογή, σε αυτό το οποίο λέγεται «adaptation» και όχι μόνο «mitigation» της κλιματικής κρίσης. Και αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να γίνει σήμερα, διότι οι συμπολίτες μας στην Ελλάδα μπορεί να έχουν όλη την διάθεση να συμβάλουν στην προσπάθεια απανθρακοποίησης της ελληνικής οικονομίας, θέλουν, όμως, το κράτος να είναι δίπλα τους τη στιγμή που θα δοκιμάζονται.

Και να κλείσω, με αυτό το οποίο είπε ο Υπουργός και το οποίο νομίζω ότι καταδεικνύει τη σημασία της δικής σας αποστολής: η Πολιτική Προστασία είναι αυτή που εμφανίζεται όταν όλοι οι υπόλοιποι φεύγουν. Εμφανίζεται σε κάθε δυσκολία. Είναι η όψη του κράτους όταν ο πολίτης το έχει περισσότερο ανάγκη και νομίζω ότι αυτό δίνει και ένα μέτρο, μία αίσθηση της βαρύτητας της δικής σας αποστολής.

Η δική μας αποστολή είναι να σας δώσουμε όλη τη στήριξη την οποία χρειάζεστε, σε τεχνικά μέσα, σε τεχνολογικά μέσα, σε χρηματοδότηση, έτσι ώστε να μπορείτε να επιτελείτε αυτή την ιερή σας αποστολή όσο το δυνατόν καλύτερα.

Και ο σκοπός μας είναι πάντα να είναι οι κερδισμένες μάχες πολύ περισσότερες από τις χαμένες. Να είστε σίγουρες και σίγουροι ότι η Πολιτεία θα είναι κοντά σας και σας έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη ότι και φέτος, σε αυτή την ακόμα μία δύσκολη αντιπυρική περίοδο, θα σταθείτε στο ύψος των περιστάσεων.

Κεφαλογιάννης στον ΣΚΑΪ 100.3: Τι δήλωσε για τα νέα οχήματα της Πυροσβεστικής

«Θα παραλάβουμε πάνω από 100 οχήματα της Πυροσβεστικής και με αυτόν τον τρόπο ενισχύουμε την πρόληψη στην ουσία», δήλωσε χθες μεταξύ άλλων ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, κ. Γιάννης Κεφαλογιάννης, σε συνέντευξή του στον ραδιοφωνικό σταθμό του ΣΚΑΪ 100,3 FM.

Όπως είπε, η χώρα ενισχύει τόσο τον επίγειο όσο και τον εναέριο στόλο της, ενώ προχωρά στη σταδιακή θωράκιση της πρόληψης μέσω του Εθνικού Προγράμματος «ΑΙΓΙΣ». «Δεν είναι μόνο τα οχήματα. Είναι συστήματα επικοινωνίας, είναι η εθνική βάση δεδομένων, είναι και τα συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης – όλα συνιστούν βήματα ψηφιακής ετοιμότητας», σημείωσε.

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση αναφέρθηκε στα εναέρια μέσα που διαθέτει η χώρα, τονίζοντας ότι σήμερα επιχειρούν καθημερινά από 80 έως 85 αεροσκάφη και ελικόπτερα, εκ των οποίων 49 ενοικιαζόμενα μέσω συμφωνίας που ξεκίνησε το 2024, και 30-35 του εθνικού στόλου. «Η διασπορά τους καλύπτει όλη τη χώρα, με βάση το χάρτη επικινδυνότητας», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Ο κ. Κεφαλογιάννης στάθηκε ιδιαίτερα στη χρήση drones, τα οποία, όπως δήλωσε, αυξήθηκαν φέτος από 40 σε 87 και προσφέρουν κρίσιμο πλεονέκτημα στην άμεση ανίχνευση πυρκαγιών. «Τα drones εντοπίζουν τον καπνό πριν καν γίνει φωτιά. Αυτό μας επιτρέπει να στέλνουμε άμεσα δυνάμεις. Με βάση τα στατιστικά, το 90% των πυρκαγιών κατασβήνεται στα πρώτα λεπτά», δήλωσε, προσθέτοντας ότι παρατηρείται μείωση κατά 34% στις καμένες εκτάσεις σε σχέση με το 2024, με τη μείωση να φτάνει το 90% στα δάση (1.200 στρέμματα φέτος έναντι 19.000 πέρυσι).

Ο Υπουργός δεν παρέλειψε να υπογραμμίσει τον ανθρώπινο παράγοντα, σημειώνοντας ότι «δυστυχώς, πάνω από το 60% των πυρκαγιών προέρχεται από αμέλεια, όχι πρόθεση». Ανέφερε ως ενδεικτικά παραδείγματα τις εργασίες καύσης ή χρήσης εργαλείων σε ακατάλληλες συνθήκες, καλώντας τους πολίτες να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες της Πολιτικής Προστασίας, ιδίως τις ημέρες με αυξημένο δείκτη επικινδυνότητας.

Αναφερόμενος στην ευρωπαϊκή συνεργασία στην αντιμετώπιση των πυρκαγιών, επεσήμανε πως τα ένα μέρος των Canadair που διαθέτει η Ελλάδα εντάσσονται στο πλαίσιο του rescEU, της διαδικασίας δηλαδή κατά την οποία προσφέρεται και λαμβάνεται βοήθεια μεταξύ κρατών-μελών της ΕΕ. Εξήρε, επίσης, την Επίτροπο Hadja Lahbib για τη δέσμευσή της να παρουσιάσει ένα ολιστικό σχέδιο ενίσχυσης της πρόληψης και της τεχνογνωσίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ενώ υπενθύμισε ότι «το πρόγραμμα ΑΙΓΙΣ χρηματοδοτείται σε πολύ μεγάλο βαθμό από το Ταμείο Ανάκαμψης και το ΕΣΠΑ – η ευρωπαϊκή συνδρομή είναι καθοριστική».

Ο Υπουργός επιβεβαίωσε επίσης ότι τα παλαιά οχήματα, τα οποία αποσύρονται, θα διατεθούν σε εθελοντικές οργανώσεις, δήμους και περιφέρειες. «Ένα μεγάλο ευχαριστώ στους 5.500 εθελοντές Πολιτικής Προστασίας και τους 5.000 εθελοντές πυροσβέστες – είναι κρίσιμος ο ρόλος τους», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Για το ενδεχόμενο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων τις επόμενες ημέρες, ο κ. Κεφαλογιάννης προειδοποίησε: «Οι πρώτες προβλέψεις δείχνουν θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών, ακόμα και 43. Αν προστεθούν και οι άνεμοι, μιλάμε για ένα τριπλό μείγμα υψηλού κινδύνου: ξηρότητα, θερμότητα, άνεμοι».

Τέλος, σημείωσε ότι φέτος πραγματοποιήθηκαν καθαρισμοί σε 702.000 οικόπεδα και ήδη έχουν επιβληθεί πρόστιμα στο 10% όσων δεν συμμορφώθηκαν. Όπως είπε, «ο καθαρισμός δεν είναι εφάπαξ ενέργεια. Χρειάζονται συνεχείς μικρές παρεμβάσεις καθ’ όλη την αντιπυρική περίοδο».

