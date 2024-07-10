Το στυλ, η ομορφιά και η χάρη είναι τα στοιχεία που «μετράνε» στα περισσότερα καλλιστεία, αλλά η νικήτρια του πρώτου διαγωνισμού ομορφιάς με τεχνητή νοημοσύνη χρειαζόταν πολλά περισσότερα από μια καλή εμφάνιση.

Η Kenza Laylie, μαροκινή «influencer» που δημιουργήθηκε από υπολογιστή, έγινε η νικήτρια των βραβείων Fanvue World AI Creator Awards.

Η ομάδα πίσω από την Kenza κέρδισε τον ανταγωνισμό, ξεχωρίζοντας ανάμεσα σε 1.500 άλλες γυναίκες που δημιουργήθηκαν με τεχνητή νοημοσύνη, για να διεκδικήσουν το έπαθλο των 13.000 δολαρίων.

Οι κριτές είπαν στο MailOnline ότι εντυπωσιάστηκαν από την προηγμένη τεχνολογία πίσω από τη σταρ της τεχνητής νοημοσύνης καθώς και από τη συναρπαστική «προσωπικότητά» της.

Αποδεχόμενος το βραβείο, ο δημιουργός της Kenza είπε: «Το να κερδίσω το βραβείο Miss AI με παρακινεί ακόμα περισσότερο να συνεχίσω τη δουλειά μου για την προώθηση της τεχνολογίας AI».

Οι AI-influencers που κατέλαβαν τη δεύτερη και την τρίτη θέση

Τα Fanvue World AI Creator Awards ξεκίνησαν με στόχο τη δημιουργία του πρώτου διαγωνισμού ομορφιάς για τη «βιομηχανία AI influencer».

Οι συμμετέχοντες κρίθηκαν για τις ρεαλιστικές εμφανίσεις και την τεχνολογική τους ικανότητα, καθώς και για την επιρροή τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Στη δεύτερη θέση βρέθηκε η Lalina, επίσης δημιούργημα τεχνητής νοημοσύνης, της οποίας το «σέξι» Instagram ισχυρίζεται ότι προσφέρει «αριστοκρατικά vibes» στους 93.000 ακόλουθούς της.

Στην τρίτη θέση βρέθηκε η Πορτογαλέζα Olivia C, μια ταξιδιωτική influencer τεχνητής νοημοσύνης. Το μοντέλο ανεβάζει φωτογραφίες από διάφορες τοποθεσίες σε όλο τον κόσμο.

Οι δημιουργοί των παραπάνω influencer θα λάβουν ο καθένας ένα μερίδιο από ό,τι έχει απομείνει από το έπαθλο των 20.000 δολαρίων για τις προσπάθειές τους.

Περίεργο ναι, κερδοφόρο επίσης ναι

Η ιδέα για την ύπαρξη καλλιστείων στα οποία οι διαγωνιζόμενες είναι δημιουργημένες με τεχνητή νοημοσύνη, φαντάζει περίεργη τώρα. Ωστόσο, οι συμμετέχοντες πιστεύουν ότι θα μπορούσε να εξελιχθεί σε μια τεράστια βιομηχανία.

Η Fanvue εκτιμά ότι η αξία της βιομηχανίας θα μπορούσε να φτάσει το 1 δισεκατομμύριο λίρες μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους με δημιουργούς να εμφανίζονται σε όλο τον κόσμο.

Ήδη, μερικές από τις κορυφαίες influencer τεχνητής νοημοσύνης, όπως η Aitana Lopez, χρεώνουν μεγάλες μάρκες έως και 1.000 $ (800 £) ανά ανάρτηση.

Η κα Novales λέει στο MailOnline ότι η ομάδα πίσω από την Aitana στο theclueless.ai, μόλις υπέγραψε συμφωνία με την Llongueras, μια μεγάλη αλυσίδα ισπανικών κομμωτηρίων.

Εξηγεί ότι καθώς ήταν δύσκολο να βρεθούν ανθρώπινα μοντέλα πρόθυμα να αλλάζουν τα μαλλιά τους κάθε λίγες εβδομάδες, η εταιρεία στράφηκε στα μοντέλα AI ως εναλλακτική λύση.

